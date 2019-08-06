Почему Шарапова проиграла третий матч подряд. Что не так с Марией? Мария Шарапова провела первый матч после травмы руки, из-за которой снялась Уимблдона. Но не смола пройти во второй раунд турнира в Торонто.

В ночь на вторник по московскому времени она уступила эстонке Анетт Контавейт – 6:4, 3:6, 4:6. «Советский спорт» – о трех главных причинах очередной неудачи Шараповой.

НЕТ ТОНУСА

Одно из самых серьезных последствий длительных перерывов – игрок теряет соревновательный тонус. Который не наработаешь ни на каких тренировках. С самого своего возвращения после дисквалификации Мария выступает «урывками» – максимум, что ей удается, это провести два-три турнира подряд, после чего Шарапова берет очередную паузу из-за новой травмы. Бедро, локоть, плечо и предплечье – неполный список того, что беспокоило россиянку на протяжении этого периода (с апреля 2017 года). Говорить о том, чтобы экс-первая ракетка мира могла войти в нужный ритм, набрав соревновательную практику, в таких условиях не приходиться. И никакой опыт (а Шараповой уже 32 года, из которых она 18 провела в WTA-Туре), увы, это не компенсирует. На тренировках можно работать над физической формой и оттачивать ключевые удары, доводя до совершенства форхенд, бэкхенд или подачу. Однако нельзя смоделировать реальный матч против реальной соперницы, с соответствующим давлением за результат, эмоциональным напряжением и психологическими «перепадами» – от абсолютной уверенности в себе до сиюминутного отчаяния, вызванного проигранным очком в ключевой ситуации.

И ладно, если с первых минут все получается легко, и ты уверенно переигрываешь другую теннисистку. Тогда можно без всякого тонуса, просто на классе и том же опыте довести игру до победы. Но если начинается упорная борьба, отсутствие соревновательной практики проявляется в самые сложные моменты. А какая практика была у Шараповой в этом году? Когда она провела три турнира в январе-феврале, а с тех пор сыграла лишь три матча, последний из которых не закончила из-за новых проблем со здоровьем?

НЕТ УВЕРЕННОСТИ

Отсутствие игрового тонуса в первую очередь бьет по уверенности. Неважно, сколько громких титулов в твоей карьере, что ты раньше возглавляла рейтинг, брала медаль Олимпиады и побеждала всех сильнейших теннисисток планеты. Если сейчас, вот в этот момент, ты упускаешь преимущество в один брейк во второй партии из-за парочки глупых ошибок, все равно начнешь сомневаться: «А все ли я делаю правильно? А хватит ли мне сил исправить ситуацию?». Такие кризисы случаются даже у Серены Уильямс (вспомним финалы прошлогодних Уимблдона и US Open, когда американка в первую очередь из-за собственных нервов не смогла достойно побороться с Анжеликой Кербер и Наоми Осакой). Что уж говорить о Шараповой, у которой за последние два сезона нет ни одного титула, зато есть поражения от Катерины Синяковой, Моники Никулеску и Виталии Дьяченко?

Мария и сама признает: недостаток уверенности – одна из главных ее проблем в настоящий момент.

– Возвращаться никогда не просто. И я знаю, что мне предстоит еще немало таких матчей – тяжелых, упорных, против сильных соперниц. Надо показывать свой лучший теннис независимо от того, как себя чувствуешь и с кем играешь. Но без должной уверенности в своих силах это сделать непросто. А мне понадобится время, чтобы эту уверенность обрести, – сказала Шарапова после поражения от Контавейт.

НЕ ХВАТАЕТ ВЫНОСЛИВОСТИ

Первое, почему бьет недостаток уверенности – так это стабильность. Ошибаешься, начинаешь сомневаться в себе, пытаешься что-то изменить в своем теннисе, ошибаешься снова, сомневаешься еще больше… В общем, замкнутый круг. Опять же, при существенном игровом преимуществе и лидерстве в счете это не страшно. Но когда матч идет «на тоненького», а судьбу поединка решают два-три ключевых розыгрыша, именно эта нестабильность приводит к роковым аутам, неверным решениям и, как итог – к поражению. Матч Шараповой с Контавейт продлился 2 часа 44 минуты, и за все это время эстонка выиграла всего на 8 очков больше россиянки! Именно они и решили исход поединка в пользу Анетт.

Но есть еще немаловажный фактор, который влияет на теннис Марии в затяжных поединках. А именно – ее физическая форма. Заметно, что экс-первой ракетке планеты не хватает выносливости. Она сильно устает к исходу второго часа игры, из-за чего падает скорость передвижения, сила и точность ударов… Часто Шарапова просто не успевает оценить ситуацию и принять верное решение, как вести розыгрыш, а начинает пробивать наотмашь, надеясь на шальное попадание в корт. Разумеется, частично на это влияют и последствия травм – дискомфортные ощущения в плече, левой руке и в ногах, возможно, до сих пор осложняют Марии жизнь. Возраст тоже держим в уме – в 32 года справляться с нагрузками гораздо сложнее, чем в 22, а теннис Шараповой – силовой, агрессивный – изначально предполагает высокую энергозатратность. «Прокачать» выносливость на тренировках, разумеется, можно, но в официальных матчах действуют другие законы. Эмоциональное напряжение усугубляет усталость в разы. Два часа против соперницы на турнире даются гораздо сложнее, чем пять часов практики со спарринг-партнером! На протяжении последних трех лет мы часто видели, как Шарапова «выдыхается». И в конкретных затяжных поединках. И просто по ходу турнира. Именно этим объясняются ситуации, когда на «Больших шлемах» Мария сначала обыгрывает соперниц из топ-3 рейтинга, а затем в третьем-четвертом раунде уступает девушкам из-за пределов топ-10 или даже топ-20.

И пока Шарапова не начнет выступать регулярно, не делая пауз каждые две-три недели из-за очередных проблем со здоровьем, ни одну из описанных проблем решить не получится.