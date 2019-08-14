После Барти – за бортом. Шарапова проиграла во втором круге Цинциннати Эшли Барти

ПЯТЬ ЛЕТ ПЕРЕМЕН

Они впервые встретились в 2014 году. Точнее – должны были встретиться. Сетка свела девушек во втором круге турнира в Брисбене. Но Эшли снялась – из-за травмы. Точнее – это официальная версия. Как было на самом деле, никто, если честно, не знает.

Поскольку Барти после этого ушла из тенниса. Попробовала силы в крикете. И даже подписала контракт с профессиональной командой! Да, у себя, в Австралии (где еще популярен крикет?). Но тем не менее. Несколько лет ее вовсе не было в Туре. И многие думали – больше не будет.

Шарапова в тот год взяла второй «Ролан Гаррос». По-прежнему держалась в топ-10. Входила в рейтинг «Форбс» как самая богатая спортсменка («богатая» - в смысле, самая высокооплачиваемая). И продолжала нервировать Серену Уильямс. Которая по титулам ее с запасом обошла, но вот по популярности и доходам – вот этого никак не получалось…

В 2016-м взорвалась «бомба». Шарапову поймали на мельдонии. И дисквалифицировали – сначала на 2 года, потом – «скостили» срок до 15 месяцев. Барти, тем временем, наигралась в крикет. Поняла, что ей нужен теннис. Вернулась в Тур. И стала пробиваться в элиту.

В 2017-м россиянка вернулась. Но возвращение оказалось неудачным. Паузу из-за допинга сменили паузы из-за травм. Периодически давая бой соперницам из топ-10, Мария то и дело снималась с турниров, беря перерывы. И пропускала по много-много месяцев. Вплоть до этого года. Она в текущем-то сезоне сыграла всего несколько раз! В частности – после Уимблдона отдыхала еще три недели. А, вернувшись, в Торонто уступила в первом же круге – эстонке Анетт Контавейт.

У Барти же карьера шла по нарастающей. В июле она выиграла «Ролан Гаррос». Потом – Бирмингем. Затем – стала первой ракеткой. И продержалась в этом статусе больше месяца. Тот «творческий кризис», повлекший расставание с теннисом, дал ей понять, что именно теннис – ее главная страсть! И никакой крикет его не заменит… Эшли сейчас – одна из лучших теннисисток мира. Если не лучшая в данный момент. И, кстати, если вы не знали, то ей – всего 23 года!

Шарапова на девять лет старше.

И, видимо, ее лучшие годы остались далеко позади.

ДВА СЕТА В ПОЛЬЗУ ЭШЛИ

Это к тому, что за пять лет – с той самой несостоявшейся встречи в Брисбене – так много воды утекло… Ох, лучше об этом не думать.

Шарапова с Барти уже играли в текущем сезоне. И россиянка, кстати, уступила – в четвертом круге Australian Open. В трех сетах. Казалось бы – неожиданно. Но это не так. Сейчас мы знаем, что Эшли через несколько месяцев поднимется на вершину. Тогда как Мария продолжит падение. И провалится в самый конец топ-100. На текущую 97-ю позицию.

Понятно, кто был фаворитом в их встрече в Огайо!

И да – российские болельщики могли надеяться, что Мария навяжет борьбу. Она не раз это делала в последние годы против сильнейших теннисисток планеты. Даже Симону Халеп выбила в первом круге US Open – в 2017-м. Может, удастся и сейчас «закрыть» Барти?

Нет, не удалось.

- Когда я начинала играть в теннис, мне очень не нравилось бороться с такими соперницами. Которые очень хитрые, которые возвращают тебе любой мяч, бьют резаными и кручеными, постоянно варьируют тактику… Яркий пример – Жюстин Энин. Эшли играет также, - признавалась Шарапова.

И, увы, не ошиблась. Насколько сложно ей было с Энин, настолько же непросто пришлось против Барти.

Эшли с начала первой партии ставит россиянку в тупик. Своими хитрыми, коварными ударами. Умением вести долгие розыгрыши. Своим приемом. И ударом слева. Марии нечего предложить – кроме скорости, мощи. Но это почти не работает. Дает продержаться на равных в стартовых геймах. Но дальше появляется усталость. Точность Шараповой падает. А Барти – только продолжает прибавлять. И брейк в концовке сета приносит ей успех – 6:4.

Вторая партия – роспись в беспомощности. Увы, но в исполнении Марии. Опять отдав свою подачу – на этот раз, в начале сета – она почти смиряется с поражением. Конечно, продолжает упираться. Но ведь по ту сторону сетки – вторая ракетка планеты! Которая еще в воскресенье была первой… И контраргументов против ее игры Шарапова, увы, не находит. За два часа все кончено. Эшли выходит в третий круг. Мария – едет в Нью-Йорк.

Готовиться к US Open.

ТУРНИР WTA

ЦИНЦИННАТИ (США)

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Одиночный разряд. Второй круг

Барти (Австралия, 1) – Шарапова (Россия) – 6:4, 6:1. Халеп (Румыния, 4) – Александрова (Россия) – 3:6, 7:5, 6:4. Петерсон (Швеция) – Кудерметова (Россия) – 2:6, 7:5, 6:2.