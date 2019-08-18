Кузнецова «взорвала» Цинциннати и вернулась в топ-100 - Советский спорт
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18 августа 2019 23:07ТеннисМысин Николай

Кузнецова «взорвала» Цинциннати и вернулась в топ-100

Не без проблем попав в США, Светлана Кузнецова сенсационно вышла в финал крупного турнира в Цинциннати.

А заодно – вернулась в топ-100 рейтинга. Могла взять и титул, но, увы, уступила – американке Мэдисон Киз (5:7, 6:7 (5:7)).

ДОЛГАЯ ДОРОГА В АМЕРИКУ

- Что помогло вам обыграть здесь так много соперниц?
- Видимо, то, что получила визу США! – улыбнулась Светлана.

Мы все тут с придыханием следим за возвращением Марии Шараповой и Виктории Азаренко, которые стремятся на вершину после вынужденных перерывов в карьере (у Шараповой - из-за дисквалификации и травм, у Азаренко – из-за беременности, родов, и сложностей в личной жизни). А настоящий камбэк сделала Светлана! Просто прочувствуйте – она пропустила начало сезона из-за операции на кисти, потом с трудом вернулась в Тур, неудачно сыграла «Ролан Гаррос» с Уимблдоном и вынужденно застряла в Москве. Из-за проблем с получением визы россиянка долго не могла вылететь в Штаты, не защитила титула в Вашингтоне и опустилась в конец второй сотни рейтинга. На прошлой неделе она занимала 198-ю позицию! Сейчас – 153-ю. И вот – раз! – и вышла в финал в Цинциннати. Впервые для себя на «Премьере» с весны 2017 года. Тогда, в Индиан-Уэлсе, в борьбе за титул она не справилась с Еленой Весниной.

Кто ждал подобного от Кузнецовой? Не будем лукавить – никто.

К счастью, ей все-таки дали визу. И в Канаду, и в США. В противном случае Светлана могла вовсе закончить карьеру.

- Я бы пропустила US Open. И досрочно завершила сезон. Лететь только в Китай уже смысла бы не было. Пришлось бы сделать перерыв. И затем решать, что делать дальше, - рассказала Светлана.

Кузнецова – одна из ярчайших теннисисток в истории. Возможно – самая талантливая в своем поколении. Она умеет все. При этом, как когда-то Марат Сафин, отличается тем, что зависит от настроения. Светлана может разгромить первую ракетку мира или сыграть с «пустым кортом» три сета. И невозможно предсказать, какой из двух сценариев случится в каждом ее матче. Зависимости нет ни от чего – ни от позиции Кузнецовой в рейтинге, ни от ее последних результатов, ни от важности турнира. Неделя в Цинциннати подтвердила все то, что мы и так знали – если Светлана «в огне», если хочет играть, то ей без разницы, против кого и как бороться. Она «вынесет» всех.

В Огайо латвийка Анастасия Севастова (11-я ракетка мира), украинка Даяна Ястремская (32), американка Слоан Стивенс (10) и чешка Каролина Плишкова (3) прочувствовали это на себе. Как и Эшли Барти – уже в полуфинале. Одной победы не хватало австралийке, чтобы вернуться на вершину, с которой ее лишь неделю назад подвинула Наоми Осака. Всего одной! Но Кузнецова со счета 0:2 в первой партии выиграла восемь геймов подряд. И после австралийку дожала – 6:2, 6:4.

Кстати, сенсацией это никто не назвал.

«Я СТАЛА МУДРЕЕ»

- Светлана – не одномерная. Она может подстроиться под любую игру. У нее невероятный арсенал ударов. И она умеет решать все проблемы. По крайней мере – лучше большинства теннисисток. Поэтому с ней так трудно. Поэтому я сама не смогла предложить ей тот теннис, который бы завел ее в тупик, - рассказала Барти.

- У меня был большой перерыв, который я провела с удовольствием, - призналась Светлана. - Я не скучала по переездам, по стрессу во время турниров. Мне нравилось отдыхать, заниматься чем-то другим, радоваться простым мелочам. Но все-таки я по-прежнему люблю теннис. И я рада, что сумела вернуться. Я не из тех людей, которые анализируют каждый свой шаг. Многое делаю по интуиции. Но именно на интуиции сейчас я действую лучше. И не повторяю ошибок. Я стала умнее, мудрее. В конце концов, мне 34! Так что было пора…

- Я стала профессионалом в 2000 году. Сейчас – 2019-й. По сути, я играю в Туре столько лет, сколько мне было, когда я взяла US Open (в 2004-м, - Прим. ред.). За это время много воды утекло. И много всякого случилось. Сейчас мне не всегда хочется идти на корт. Точнее – не хочется путешествовать. Постоянно быть вдали от дома – для меня это все тяжело. Тем более, есть трудности и в личной жизни. Но перерыв помог мне соскучиться по игре. И с каждый новым матчем я чувствую себя все увереннее, - добавила Кузнецова.

На самом деле, уже было неважно, как именно пройдет финал. Светлана и так вернется в топ-100, приблизится к топ-50, в отличном настроении отправится в Нью-Йорк – на US Open. Да, титул стал бы прекрасным завершением недели! Увы, Мэдисон Киз не сдалась. Дважды Светлана вела с брейком и подавала на партию – как в первом сете, так и во втором. И дважды упустила преимущество.

Но разве кто-то скажет, что она – не молодец?

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