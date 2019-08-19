«Финал Кузнецовой – совсем не сенсация». Вера Звонарева – об итогах турнира в Цинциннати

Мы обсудили с ней многое, в том числе – и предстоящий US Open. Но начали с финалов в Цинциннати, где в воскресенье сыграли двое россиян.

«ДЛЯ ТИТУЛА СВЕТЛАНЕ НЕ ХВАТИЛО ДВУХ-ТРЕХ МЯЧЕЙ»

- Сумели посмотреть оба матча?

- К сожалению, нет. Немного видела игру Светы (Кузнецовой, - Прим. ред.), а Даня (Медведев, - Прим. ред.) вышел уже слишком поздно. Я в тот момент спала. Но результат, разумеется, знаю.

- Светлана, к сожалению, уступила – американке Мэдисон Кис…

- В любом случае, она сыграла блестяще! Видно, что набрала хорошую форму, хотя у нее почти не было практики в последнее время. Возможно, этого как раз и не хватило, что оставить за собой финал. Возможно, сказалась усталость. Когда долго не выступаешь, а потом проводишь много матчей подряд, к тому же – на крупном турнире, устаешь и физически, и психологически. В какой-то момент это сказывается. Чтобы взять титул, Светлане не хватило буквально двух-трех мячей. В противном случае все бы сложилось иначе.

- В Цинциннати Кузнецова приехала 153-й в мире. И обыграла там вторую, третью, 10-ю и 11-ю ракеток планеты. Признайтесь – вас это не удивило?

- Мы знаем Свету почти 20 лет. И знаем, что она – игрок очень высокого уровня. Была второй в мира, взяла два «Больших шлемах»… О чем тут еще говорить? Да, временами ей мешают травмы. Порой подводит что-то еще. Но даже в тех матчах, которые она уступает, всегда заметен ее потенциал. Вопрос только в том, удается ли Свете раскрыть его полностью. Когда выходит – она обыгрывает всех. Независимо от рейтинга соперниц. Примерно это и случилось в Цинциннати. Нет, для меня ее финал – не сенсация. Мы вправе ожидать от Светланы самых высоких результатов. И ее точно никогда не стоит сбрасывать со счетов.

- Есть ощущение, что проблемы с визой США настолько ее разозлили, что это, в том числе, помогло так удачно сыграть?

- Возможно, да. Когда такое случается, когда не можешь играть, то понимаешь, насколько тебе дорог теннис. И как для тебя важно находиться на турнирах. Нет возможности куда-то поехать – и начинаешь скучать по эмоциям, по азарту, которые получаешь на корте. В обычной жизни таких эмоций нет. Возможно, это раззадорило Свету. И когда все проблемы решились, она смогла приехать в Цинциннати – и выплеснуть все это в матчах. Была сосредоточенной, играла с желанием, боролась за каждый мяч. Отсюда – и такие победы.

- У вас проблемы с визами случались?

- Бывает всякое. Не все от нас зависит. Я не общалась со Светой последние пару месяцев, так что не знаю деталей, что именно случилось у нее. Предположить можно все, что угодно. Может, просто взяли пачку паспортов – и отправили на допроверку. Может, куда-то отложили, потеряли, забыли… Это обидно, но от подобного никто не застрахован. Причем не только с американской визой. Да и с любой другой визой в принципе. Знаю истории, когда человек менял обычный, гражданский паспорт. Ждал четыре месяца, а потом узнавал, что его потеряли… Из-за этого он не мог сделать загран. Конечно, подобное злит! Нужно всегда быть на чеку. Всегда все отслеживать, звонить-узнавать. Паниковать – если потребуется.

- У вас-то виза США действует?

- Мне ее продлили весной – перед Индиан-Уэлсом и Майами. Во вторник улетаю в Нью-Йорк – буду готовиться к US Open.

«ПОТЕНЦИАЛ НАШИХ РЕБЯТ – ОГРОМЕН»

- Медведев, в отличие от Светланы, свой матч выиграл. Это тоже сюрпризом не стало?

- Я рада за Даню. Он – большой молодец! Провел три финала подряд, но сумел сохранить в себе силы и с третьей попытки все же выиграл титул. Это - значительный успех. Тяжело вспомнить, когда бы на одном турнире – тем более, таком крупном – у России были свои игроки и в мужском, и в женском финале.

- Даниил в Цинциннати обыграл Джоковича. Андрей Рублев – Федерера. Сейчас Медведев – пятый в рейтинге. Карен Хачанов – девятый, Рублев – вернулся в топ-50. Чего нам ждать от них в будущем, когда начнет сдавать «биг-трио»?

- Ну, насчет «сдавать»… Мы с вами также могли говорить и лет 10 назад – кто же придет на смену Роджеру, Новаку, Рафе? Только они по-прежнему в топ-3. И сколько там продержатся – никто не знает. Пока у них есть желание, пока физика позволяет, эти ребята никуда не уйдут. И с тем, и с тем у них полный порядок. И, кстати, они служат примером для нас. Примером того, что 30 лет - не предел, и можно играть очень долго.

- Допустим. Но все-таки – каков потенциал наших ребят, двое из которых уже входят в топ-10?

- Все трое мне очень нравятся. У нас блестящее новое поколение! Мне импонирует их игра. И я бы не стала устанавливать лимит их возможностей. Потенциал у них просто огромен! Вопрос в том, удастся ли их окружению, их командам, так построить работу, чтобы решать все мелочи и весь этот потенциал раскрыть. Поскольку мелочи решают все – тем более, на таком уровне. Вплоть до того, какой турнир когда играть или же не играть. От верного решения может зависеть все – прибавишь ты в этом сезоне или провалишь следующий. Все очень сложно. Нюансов – полно. В идеале, игрок не должен о них думать. Он должен концентрироваться только на предстоящем матче. А все остальное – забота команды. Если у ребят все будет хорошо, если им поможет их окружение, все трое смогут выступать на высочайшем уровне. Причем – на протяжении многих лет.

Полная версия беседы – в одном из ближайших номеров и на сайте «Советского спорта».