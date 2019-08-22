Российская супер-тройка. Как высоко поднимутся в этом году Медведев, Рублев и Хачанов?

«Советский спорт» изучил успехи российских спортсменов. Их главные цели. И шанс на улучшение позиций в рейтинге.

ДАНИИЛ МЕДВЕДЕВ. КУРС – НА ИТОГОВЫЙ

Текущее место в рейтинге: 5 (4195 очков)

Текущее место в чемпионской гонке: 5 (3605)

Ровно год назад Медведев был 57-м в мире, но именно в этот момент началось его восхождение в рейтинге. Накануне US Open россиянин выиграл турнир в Винстон-Салеме, затем вышел в третий круг в Нью-Йорке, взял титул в Токио (в престижной категории ATP500), и до кучи дошел до полуфинала на «Кубке Кремля», где уступил лишь Карену Хачанову. К концу 2018-го Даниил ворвался в топ-20, закончив год на 16-й строчке. Уже мощный прогресс за каких-то три месяца!

Но, как мы знаем, он не остановился.

В текущем сезоне на счету Медведева – уже шесть финалов, два титула (София и Цинциннати), полуфинал «Мастерса» в Монте-Карло, четвертый круг Australian Open (где он единственный из всех участников турнира смог выиграть сет у будущего чемпиона – Новака Джоковича). В последние три недели Медведев устроил фурор, выиграв 14 встреч из 16-ти – в Вашингтоне и на «Мастерсе» в Монреале он остановился в шаге от титула (уступив Нику Кирьосу и Рафаэлю Надалю), а в Огайо взял главный в карьере трофей. После чего ворвался в топ-5 рейтинга. Последним россиянином в пятерке лучших в мире был Николай Давыденко. Страшно сказать – аж девять лет назад!

Логичный следующий шаг – борьба за четвертое место, которое в настоящий момент оккупировал Доминик Тим. Подвинуть кого-то из главной тройки? Возможно, в будущем это случится. Но, все-таки, в отдаленном. Отставание от Роджера Федерера – без малого 3000 очков. От Надаля и Джоковича – еще больше. Это много. Реально очень много, если учесть, что за победу на «Большом шлеме» дают «лишь» 2000 баллов. На предстоящем US Open Медведеву защищать всего 90 очков – за выход в третий круг. Но и швейцарцу подтверждать немного – 180 баллов (он в прошлом году в 1/8 финала сенсационно уступил Джастину Миллману). И даже если Роджер в Нью-Йорке не пройдет ни единого раунда, а Даниил возьмет главный трофей, он все равно не опередит Федерера. До Тима чуть ближе, но чтобы пройти и австрийца, потребуется минимум выход в полуфинал – при условии, что Доминик закончит борьбу в первом круге.

Нет, теоретически, Медведев может к концу года стать даже первым в мире. Но это – лишь математический расклад. При допущении, что Джокович, Надаль, Федерер, тот же Тим вдруг резко перестанут выигрывать в принципе, а сам россиянин оформит победы на всех оставшихся крупнейших турнирах. Вероятность такого развития, как вы понимаете, стремится к нулю. Так что сейчас задача Даниила – не столько прорыв в топ-3 (это, скорее, цель на новый сезон), а борьба с Тимом за четвертое место и, разумеется, за путевку на Итоговый. Где наших теннисистов не было с 2009 года (тогда выиграл Николай Давыденко). Сейчас Медведев – пятый в чемпионской гонке. До гарантированного места в Лондоне ему не хватает 1540 баллов (за финал в Нью-Йорке дадут 1400, за полуфинал – 720). Много? Да. Но отрыв от 9-го места (а на Итоговый поедет топ-8) еще больше – 1650. С высокой долей вероятности, Даниил выступит в Лондоне. А если продолжит играть так же, как в последние три недели – то поедет туда однозначно!

КАРЕН ХАЧАНОВ. ЗАДАЧА – ОСТАТЬСЯ В ТОП-10

Текущее место в рейтинге: 9 (2890 очков)

Текущее место в чемпионской гонке: 18 (1415)

Карен с начала июня стоит в топ-10, но в чемпионской гонке он – лишь 18-й. Что немного пугает. Ведь именно гонка лучше всего иллюстрирует успехи в текущем сезоне. А с ними у Хачанова негусто. Да, был четвертьфинал «Ролан Гарроса» (первый в карьере на «Большом шлеме»), четвертьфинал «Мастерса» в Майами и полуфинал – в Монреале. Но ни финалов Карен не сыграл, ни новым титулом не разжился. Его соседи по месту в гонке – итальянец Маттео Береттини и француз Люка Пуй. Заметно выше даже 19-й летний канадец Феликс Оже-Альяссим (13-я позиция). Так что если в перспективах Медведева мы уверенны – он наверняка сыграет на Итоговом и почти на 100 процентов закончит год в топ-10, то про Карена такого сказать не выходит.

Но все не так страшно, как кажется. Ведь ровно год назад Хачанов в гонке был 22-м! Очков имел, правда, больше, но не намного – 1495. А в результате в ноябре стал 11-й ракеткой планеты. По сути, весь сезон-2019 Карен идет по графику предыдущего – где-то выступает чуть лучше («Ролан Гаррос»), где-то – точь в точь, как раньше (канадский «Мастерс»), где-то – чуть хуже (Уимблдон), но в целом все примерно одинаково. И если свой собственный график Хачанов сможет выдержать и дальше, то сохранит и место в топ-10.

Вопрос в том, получится ли?

С конца августа по ноябрь прошлого года Карен набрал 1475 очков. Львиная доля из них – 1000 – пришлась за победу в Париже. Еще 250 – за титул на «Кубке Кремля». Остальное – за средние результаты на US Open (3-й круг), «Мастерсе» в Шанхае (2-й раунд) и еще несколько не слишком успешных турниров. Если на любом из них Хачанов в этом сезоне сыграет значительно лучше (желательно, конечно же, в Нью-Йорке), это уже серьезно повысит его котировки. Конечно, отстоять трофей в столице Франции будет сложнее всего. Но шанс есть и на это – учитывая, что Хачанов всегда здорово смотрится осенью, на крытых хардовых кортах. Сейчас в его игре наметился прогресс, работа с Николаем Давыденко дает результат – Карен смотрится все стабильнее и в целом подтверждает уровень игрока «десятки». Ему бы побольше уверенности, но для нее нужно несколько ярких побед.

АНДРЕЙ РУБЛЕВ. ЦЕЛЬ – ПРОБИТЬСЯ В ТОП-20

Место в рейтинге: 47 (1031)

Место в чемпионской гонке: 38 (917)

Солидную часть прошлого сезона и несколько месяцев в нынешнем Рублеву испортили травмы. Долгое время четвертьфиналист US Open-2017 не мог найти свою игру, а главное – почувствовать уверенность в своих силах. Но после Уимблдона Андрей смог прибавить, и вот результат – финал крупного турнира в Гамбурге, четвертьфинал «Мастерса» в Цинциннати, четвертьфинал (как минимум) в Винстон-Салеме и место в топ-50 рейтинга.

Что будет дальше?

Задача-максимум на остаток сезона – пробиться в топ-20. И если судить по игре, то Рублев уже там. Его атакующий теннис, его умение задавить соперника (агрессией, мощью, невероятной силы форхендом) вызывают восторг – не только у наших, но и болельщиков по всему миру. С уверенностью тоже порядок – еще бы, парень две недели назад самого Федерера «разделал» в двух сетах! И если один раз на US Open Рублев уже был в топ-8, то что мешает повторить тот успех? Конечно, многое будет зависеть от сетки, но авторитетов у Андрея нет. В течение последнего месяца он дважды обыграл соперников из топ-4 (Роджера в Цинциннати и Тима в Гамбурге). Продолжит в том же духе – сделает это и в Нью-Йорке.

Пока отставание Андрея в рейтинге от лидеров, конечно, велико. Но до конца сезона еще несколько крупных турниров – US Open (2000 очков за победу), два «Мастерса» в Шанхае и Париже (1000), Вена/Базель и Токио/Пекин (проходят попарно на одной неделе, все – категории ATP500), не говоря уже о более мелких соревнованиях уровня ATP250 (в том числе – Москва и Санкт-Петербург). Мы не знаем точного графика Рублева. И конечно не можем сказать, что он разродится целой серией титулов. Но один-два трофея забрать вполне может. И это вытянет его в двадцатку лучших.

Как Хачанова и Медведева год назад.