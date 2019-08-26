Главный матч – в первый день. Шарапова сыграет с Уильямс на старте US Open - Советский спорт
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26 августа 2019 11:24ТеннисМысин Николай

Главный матч – в первый день. Шарапова сыграет с Уильямс на старте US Open

Сегодня в Нью-Йорке стартует заключительный турнир «Большого шлема» в сезоне. В основной сетке – 15 россиян (11 девушек и 4 мужчины).

Даниил Медведев будет бороться за титул с главными фаворитами, а Карен Хачанов попробует дойти по сетке до Рафаэля Надаля. Но самое громкое событие US Open состоится уже в первый день – Мария Шарапова сыграет с Сереной Уильямс!

«Советский спорт» - о предстоящем Открытом чемпионате США.

МУЖЧИНЫ

КТО ЕСТЬ ИЗ НАШИХ?

Как и на двух последних «Больших шлемах», в основу US Open напрямую, по рейтингу, прошли лишь трое россиян – Даниил Медведев, Карен Хачанов и Андрей Рублев. Правда, позднее к ним добавился четвертый – Евгений Донской сумел преодолеть квалификацию, и впервые с Открытого чемпионата Австралии-2019 сыграет в одиночной сетке «мейджора». На этом все. Но, как водится, качество важнее количества, а вот к нему претензий нет! Медведев и Хачанов не просто вошли в число сеяных, но попали в топ-10 (у Даниила – 5-й номер, у Карена – 9-й), что автоматически дает им статус фаворитов. Рублеву буквально двух-трех успешных турниров не хватило, чтобы тоже пробиться в топ-32 рейтинга – он выдал столь мощное лето, что за два месяца поднялся из низов первой сотни на 43-ю строчку! Вспоминая, что два года назад молодой россиянин уже был в Нью-Йорке в четвертьфинале, и глядя на его текущую форму, можно надеяться на повторение того успеха.

И КАКОВЫ РАСКЛАДЫ?

Лучшая сетка – у Медведева. Что, в общем, логично – ведь пятая ракетка планеты не должен с первых же кругов встречаться со звездами. Турнир в Нью-Йорке Даниил начнет с поединка против индуса Пражнеша Гуннесварана – он временами неплохо выступает на челленджерах, весной был в третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэлсе, но в рейтинге стоит лишь на 89-й позиции и особой опасности не представляет – тем более, для Медведева. В третьем круге россиянин может встретиться с опытным испанцем Фелисиано Лопесом, талантливым американцем Тейлором Фритцем или недавним четвертьфиналистом Цинциннати Йошихито Нишиокой из Японии (будем надеяться, что он восстановился от жуткого отравления, из-за которого был вынужден сняться с турнира в Огайо). Все парни – серьезные, но всех их нынешний Медведев обязан проходить. В четвертом раунде может попасться Фабио Фонини, который, как и Даниил, борется за попадание на Итоговый турнир. Но главный соперник, разумеется, ждет россиянина в четвертьфинале.

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Где, если все пойдет по плану, он встретится с Новаком Джоковичем.

И даже это, как ни странно звучит – лучший расклад для Медведева. Поскольку с Надалем ему играть неудобно (мы это выдели в финале в Монреале, где Рафаэль отдал ему три гейма). С Федерером – тоже (счет личных встреч Роджером – 0:3). А вот Новака в двух последних матчах россиянин обыгрывал – в четвертьфинале в Монте-Карло и в полуфинале в Цинциннати. Да и на «Большом шлеме» - в Мельбурне в этом году – успел дать ему бой, зацепив один сет. Понятно, что в Нью-Йорке испытание Джоковичем будет гораздо серьезнее. Но если у Медведева получится его пройти, сложно представить, что его в принципе кто-то потом остановит! Главное – чтобы после трех финалов подряд Даниил успел восстановиться и нормально отдохнуть. Ведь именно ради этого он отказался от поездки в Винстон-Салем, где в прошлом сезоне выиграл титул.

Куда сложнее сетка у Хачанова. Первый соперник – Васек Поспишил из Канады – тоже не вызывает больших опасений, но вот вторым может стать Жо-Вилфрид Тсонга – опытный и титулованный француз, пытающийся вернуться в элиту после перерыва из-за травмы, и побеждавший Карена недавно (месяц назад в Вашингтоне). Затем могут случиться встречи с аргентинцем Диего Шварцманом (крайне опасным в этом сезоне!), шестой ракеткой мира Александром Зверевым (хотя у немца явный игровой кризис в последние месяцы, но вдруг он заново раскроется в Нью-Йорке?). И, наконец, с Надалем – в четвертьфинале. Хотя в прошлом году именно с Рафой Хачанов здесь выглядел здорово, серьезно погоняв испанца и уступив в жесткой в борьбе - 7:5, 5:7, 6:7 (7:9), 6:7 (3:7). Текущем летом Карен выступал нестабильно, но было заметно, что он прибавляет. А именно «Большие шлемы» ему всегда удаются успешнее, чем рядовые турниры (что, кстати, признак классного спортсмена!). Теоретически, мы можем надеяться, что он вместе с Медведевым как минимум пробьется в восьмерку лучших. А там, кто знает, какие возможны сюрпризы?

Заметно меньше повезло Донскому с Рублевым. Евгения ждет поединок в первом круге против Борны Чорича (12-й в мировом рейтинге), Андрея – со Стефаносом Циципасом (8). Впрочем, и хорват, и грек не впечатляли этим летом. В отличие от того же Рублева. Который за последние полтора месяца дважды обыгрывал соперников из топ-5 (Доминика Тима и Роджера Федерера). Если продолжит выступать на том же уровне, то Циципас с ним не справится. Да и у Евгения будут шансы в борьбе с Чоричом – пусть и заметно более скромные.

А ФАВОРИТЫ КТО?

Известно кто – Джокович, Надаль и Федерер (необязательно в таком порядке)! Эти ребята «расписали на троих» последние 13 «Больших шлемов» (после победы Энди Маррея на Уимблдоне-2016) и могут «расписать» и 14-й. Тем более, что все трое здоровы, находятся в хорошей физической форме и до сих пор предельно мотивированы. Но если выйти за рамки «Биг-3» и начать рассуждать категорией «если не они, то кто?», то первый кандидат – конечно, Медведев! Это не просто мнение российских болельщиков. Так считают эксперты, звезды прошлых лет, иностранные журналисты. Еще бы – Даниил летом провел три финала подряд, из них – два на «Мастерсах», выиграл титул в Цинциннати, разбил в Огайо Джоковича, поднялся на пятую позицию в рейтинге… И все это – на фоне не слишком внятных результатов других молодых звезд (Циципаса, Зверева, Тима, того же Хачанова). Если он продолжит играть так же, как в Вашингтоне, Монреале и Цинциннати, то остановить Даниила будет сложно. Даже парням из «Биг-3». А список остальных «теневых» фаворитов хоть и длинный (тут можно вспомнить и Ника Кирьоса, и даже Фабио Фонини, проводящего свой лучший сезон), но не вызывает особого энтузиазма – никто из них не впечатлял этим летом так же, как Медведев.

ЖЕНЩИНЫ

КТО ЕСТЬ ИЗ НАШИХ?

В основной сетке Открытого чемпионата США – 11 российских девушек. Десять из которых пробились в нее напрямую, еще одна – Анна Калинская – прошла квалификацию. Могла быть дюжина, но Вера Звонарева снялась – травма руки, полученная накануне «Ролан Гарроса», до сих пор мешает ей выйти на корт. Даже отправившись в Нью-Йорк (где Вера в 2010 году играла в финале), она все же решила продлить свою паузу и отказалась от выступления в чемпионате.

При этом, в отличие от наших мужчин, девушек хоть и больше, но ни одна из них не попала в посев. Что в Нью-Йорке случилось впервые с 1998-го! А с той поры, как на «Больших шлемах» стали сеять по 32 теннисиста и теннисистки (то есть, с Уимблдона-2001 – до этого в посев попадали по 16 сильнейших спортсменов), и вовсе не случалось в принципе! Но что поделать? Суровая реальность. Когда первая ракетка страны (Дарья Касаткина) в мировом рейтинге стоит только на 42-й строчке, на иное рассчитывать не приходится…

И КАКОВЫ РАСКЛАДЫ?

Расклады – печальные. И дело не в том, что большинству наших девушек придется уже в первом круге играть с топ-теннисистками, в числе которых – лидер рейтинга Наоми Осака (не повезло Анне Блинковой), Серена Уильямс (тут «подфартило» Марии Шараповой) и Слоан Стивенс (именно чемпионка US Open-2017 досталась нашей Анне Калинской). А в том, что россиянки в принципе, за редким исключением, находится не в той форме и не на том уровне, чтобы бороться в Нью-Йорке за что-то серьезное. Хотя бы – за попадание в четвертый круг.

То самое редкое исключение – Светлана Кузнецова. Ее финал в Цинциннати после всех злоключений с получением визы США вернул болельщикам уверенность – Светлана-то по-прежнему лидер! За две недели чемпионка US Open 2004 года (да-да, прошло уже 15 лет), поднялась со 198-й строчки рейтинга на нынешнюю 63-ю. В Огайо Кузнецова, редко игравшая в этом году, победила трех соперниц топ-10 (Эшли Барти, Каролину Плишкову, Слоан Стивенс), плюс Анастасию Севастову (11-я ракетка планеты). И лишь пара неудачных мячей не позволили ей взять титул, хотя в финале против Мэдисон Кис (финалисткой чемпионата США 2017 года) Светлана подавала на сет в каждой партии. По всему видно – она в отличной форме. Она голодна до побед. Она по-прежнему и умеет, и знает, как бороться с сильнейшими в мире. И если сохранит этот настрой, не потеряет концентрацию, то сможет далеко пройти и в Нью-Йорке. Ни Кристи Ан, ни та же Стивенс (с которой Светлану может ждать встреча во втором раунде) ее не остановят.

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Об остальных наших девушках такого не скажешь. Хотя будем надеяться на приятный сюрприз. А вот кому не повезло совсем – так это, разумеется, Шараповой.

- Есть ощущение, что жеребьевки подстроены. Ну как могло случиться, что Мария с Сереной сыграют уже в первом круге? – разводила руками канадка Бьянка Андреесу (чемпионка Индиан-Уэлсе и Торонто в этом году).

Добро пожаловать во взрослый мир, Бьянка!

Такое ощущение, что организаторы поняли – у Шараповой с Уильямс-младшей последний шанс снова сыграть друг с другом. Именно здесь, на US Open, где они раньше не встречались. Уж больно неочевидны шансы на долгое и продуктивное развитие карьер обеих чемпионок. Даже с учетом того, что Серена трижды играла финал «Больших шлемов» за последние два сезона. Ни один ведь не выиграла! Надолго ли ей хватит терпения оставаться в погоне за заветным, рекордным 24-м трофеем? Как и Шараповой, которая сейчас чаще сражается с травмами, чем с соперницами, а в рейтинге стоит на вылет из топ-100 (пока - на 87-й строчке). Нет никаких гарантий, что обе девушки останутся в сезоне-2020. И уж точно нельзя быть уверенным в том, что обе дойдут друг до друга на поздних стадиях этого US Open. Тут лучший шанс для самой громкой вывески турнира – устроить им рандеву в первом круге. И вот совпадение – именно так и решил жребий!

Впрочем, не суть.

- Конечно, я буду смотреть этот матч. Да все в Нью-Йорке будут! – продолжила Андрееску. И Бьянка права.

Причем тут надо понимать – итог этой встречи, возможно, предопределит скорый конец карьеры проигравшей. Мария, в случае неудачи, точно выпадет из топ-100, и возвращение в элиту станет почти невозможным – ей и так тяжело играть много матчей подряд, а тут придется начинать с квалификаций (количество wild card на сезон у каждой теннисистки ограничено). Для Серены вероятное поражение станет тяжелым, непоправимым ударом – ведь проиграть Шараповой для нее хуже смерти! А значит, она тоже задумается – есть ли смысл в свои 37 лет (скоро исполнится 38) продолжать пахать дальше, когда карьера и так удалась, а дома ее ждут муж и дочка?

Как ни крути, в любом случае нас ждет важнейший матч сезона. А повезло нам, или нет, что он пройдет уже в первом круге – решать вам.

А ФАВОРИТЫ КТО?

Список девушек, которые будут бороться в Нью-Йорке за титул, обширен. От лидеров рейтинга Наоми Осаки и Эшли Барти, до Симоны Халеп (у всех троих за плечами – по одной победе на «мейджоре» в текущем сезоне), той же Серены Уильямс, Мэдисон Кис (ставшей лучшей в Огайо), украинки Элины Свитолиной… Да даже Бьянка Андрееску, ни разу в этом году не проигравшая соперницам из топ-10, зато взявшая два престижных «Премьера», явно может рассчитывать на крупнейший трофей! В этом году на «Больших шлемах» в полуфиналах сыграли 12 разных девушек – яркий пример того, насколько высока конкуренция в женском Туре! И предсказать итог US Open сложнее, чем победить в Спортлото.

Впрочем, кто скажет, что это плохо или скучно?

ИТОГИ ЖЕРЕБЬЕВКИ

С кем сыграют россияне в первом раунде.

МУЖЧИНЫ

Даниил Медведев (Россия, 5) – Пражнеш Гуннесваран (Индия)

Евгений Донской (Россия) – Борна Чорич (Хорватия, 12)

Андрей Рублев (Россия) – Стефанос Циципас (Греция, 8)

Карен Хачанов (Россия, 9) – Васек Поспишил (Канада)

ЖЕНЩИНЫ

Анна Блинкова (Россия) – Наоми Осака (Япония, 1)

Анастасия Потапова (Россия) – Кори Гауфф (США)

Наталья Вихлянцева (Россия) – Юлия Гергес (Германия, 28)

Вероника Кудерметова (Россия) – Франческа Ди Лоренцо (США)

Анастасия Павлюченкова (Россия) – Полин Парментье (Франция)

Анна Калинская (Россия) – Слоан Стивенс (США, 11)

Светлана Кузнецова (Россия) – Кристи Ан (США)

Дарья Касаткина (Россия) – Джоанна Конта (Великобритания, 16)

Маргарита Гаспарян (Россия) – Присцилла Хон (Австралия)

Екатерина Александрова (Россия) – Саманта Стосур (Австралия)

Мария Шарапова (Россия) – Серена Уильямс (США, 8)

Серена УИЛЬЯМС (США, 8)

Мария ШАРАПОВА (Россия)

26 сентября 1981 года в Саджиноу (Мичиган, США)

Родилась

19 апреля 1987 года в Нягани (Россия)

37 лет

Возраст

32 года

175 см

Рост

188 см

с 1995 года

Карьера

с 2001 года

820-141

Победы/поражения

645-168

8

Рейтинг WTA

87

1

Высший рейтинг WTA

1

72

Титулы WTA

36

23

Титулы «Больших шлемов»

5

$90 643 816

Призовые за карьеру

$38 645 609

19

Счет личных встреч

2

Год

Турнир

Покрытие

Стадия

Победитель

Счет

2004

Майами (США)хард

4-й круг

Уильямс

6:4, 6:3

2004

Уимблдон

трава

финал

Шарапова

6:1, 6:4

2004

Итоговый чемпионат WTA

хард

финал

Шарапова

4:6, 6:2, 6:4

2005

Australian Open

хард

полуфинал

Уильямс

2:6, 7:5, 8:6

2007

Australian Open

хард

финал

Уильямс

6:1, 6:2

2007

Майами (США)

хард

4-й круг

Уильямс

6:1, 6:1

2008

Чарльстон (США)

грунт

четвертьфинал

Уильямс

7:5, 4:6, 6:1

2010

Уимблдон

трава

4-й круг

Уильямс

7:6 (11:9), 6:4

2011

Стэнфорд (США)

хард

четвертьфинал

Уильямс

6:1, 6:3

2012

Мадрид (Испания)

грунт

четвертьфинал

Уильямс

6:1, 6:3

2012

Олимпийские игры

трава

финал

Уильямс

6:0, 6:1

2012

Итоговый чемпионат WTA

хард

финал

Уильямс

6:4, 6:3

2013

Доха (Катар)

хард

полуфинал

Уильямс

6:3, 6:2

2013

Майами (США)

хард

финал

Уильямс

4:6, 6:3, 6:0

2013

Мадрид (Испания)

грунт

финал

Уильямс

6:1, 6:4

2013

Ролан Гаррос

грунт

финал

Уильямс

6:4, 6:4

2014

Брисбен (Австралия)

хард

полуфинал

Уильямс

6:2, 7:6 (9:7)

2014

Майами (США)

хард

полуфинал

Уильямс

6:4, 6:3

2015

Australian Open

хард

финал

Уильямс

6:3, 7:6 (7:5)

2015

Уимблдон

трава

полуфинал

Уильямс

6:2, 6:4

2016

Australian Open

хард

четвертьфинал

Уильямс

6:4, 6:1

2018

Ролан Гаррос

грунт

4-й круг

Шарапова

отказ (матч не состоялся)

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