Главный матч – в первый день. Шарапова сыграет с Уильямс на старте US Open

Даниил Медведев будет бороться за титул с главными фаворитами, а Карен Хачанов попробует дойти по сетке до Рафаэля Надаля. Но самое громкое событие US Open состоится уже в первый день – Мария Шарапова сыграет с Сереной Уильямс!

«Советский спорт» - о предстоящем Открытом чемпионате США.

МУЖЧИНЫ

КТО ЕСТЬ ИЗ НАШИХ?

Как и на двух последних «Больших шлемах», в основу US Open напрямую, по рейтингу, прошли лишь трое россиян – Даниил Медведев, Карен Хачанов и Андрей Рублев. Правда, позднее к ним добавился четвертый – Евгений Донской сумел преодолеть квалификацию, и впервые с Открытого чемпионата Австралии-2019 сыграет в одиночной сетке «мейджора». На этом все. Но, как водится, качество важнее количества, а вот к нему претензий нет! Медведев и Хачанов не просто вошли в число сеяных, но попали в топ-10 (у Даниила – 5-й номер, у Карена – 9-й), что автоматически дает им статус фаворитов. Рублеву буквально двух-трех успешных турниров не хватило, чтобы тоже пробиться в топ-32 рейтинга – он выдал столь мощное лето, что за два месяца поднялся из низов первой сотни на 43-ю строчку! Вспоминая, что два года назад молодой россиянин уже был в Нью-Йорке в четвертьфинале, и глядя на его текущую форму, можно надеяться на повторение того успеха.

И КАКОВЫ РАСКЛАДЫ?

Лучшая сетка – у Медведева. Что, в общем, логично – ведь пятая ракетка планеты не должен с первых же кругов встречаться со звездами. Турнир в Нью-Йорке Даниил начнет с поединка против индуса Пражнеша Гуннесварана – он временами неплохо выступает на челленджерах, весной был в третьем круге «Мастерса» в Индиан-Уэлсе, но в рейтинге стоит лишь на 89-й позиции и особой опасности не представляет – тем более, для Медведева. В третьем круге россиянин может встретиться с опытным испанцем Фелисиано Лопесом, талантливым американцем Тейлором Фритцем или недавним четвертьфиналистом Цинциннати Йошихито Нишиокой из Японии (будем надеяться, что он восстановился от жуткого отравления, из-за которого был вынужден сняться с турнира в Огайо). Все парни – серьезные, но всех их нынешний Медведев обязан проходить. В четвертом раунде может попасться Фабио Фонини, который, как и Даниил, борется за попадание на Итоговый турнир. Но главный соперник, разумеется, ждет россиянина в четвертьфинале.

Где, если все пойдет по плану, он встретится с Новаком Джоковичем.

И даже это, как ни странно звучит – лучший расклад для Медведева. Поскольку с Надалем ему играть неудобно (мы это выдели в финале в Монреале, где Рафаэль отдал ему три гейма). С Федерером – тоже (счет личных встреч Роджером – 0:3). А вот Новака в двух последних матчах россиянин обыгрывал – в четвертьфинале в Монте-Карло и в полуфинале в Цинциннати. Да и на «Большом шлеме» - в Мельбурне в этом году – успел дать ему бой, зацепив один сет. Понятно, что в Нью-Йорке испытание Джоковичем будет гораздо серьезнее. Но если у Медведева получится его пройти, сложно представить, что его в принципе кто-то потом остановит! Главное – чтобы после трех финалов подряд Даниил успел восстановиться и нормально отдохнуть. Ведь именно ради этого он отказался от поездки в Винстон-Салем, где в прошлом сезоне выиграл титул.

Куда сложнее сетка у Хачанова. Первый соперник – Васек Поспишил из Канады – тоже не вызывает больших опасений, но вот вторым может стать Жо-Вилфрид Тсонга – опытный и титулованный француз, пытающийся вернуться в элиту после перерыва из-за травмы, и побеждавший Карена недавно (месяц назад в Вашингтоне). Затем могут случиться встречи с аргентинцем Диего Шварцманом (крайне опасным в этом сезоне!), шестой ракеткой мира Александром Зверевым (хотя у немца явный игровой кризис в последние месяцы, но вдруг он заново раскроется в Нью-Йорке?). И, наконец, с Надалем – в четвертьфинале. Хотя в прошлом году именно с Рафой Хачанов здесь выглядел здорово, серьезно погоняв испанца и уступив в жесткой в борьбе - 7:5, 5:7, 6:7 (7:9), 6:7 (3:7). Текущем летом Карен выступал нестабильно, но было заметно, что он прибавляет. А именно «Большие шлемы» ему всегда удаются успешнее, чем рядовые турниры (что, кстати, признак классного спортсмена!). Теоретически, мы можем надеяться, что он вместе с Медведевым как минимум пробьется в восьмерку лучших. А там, кто знает, какие возможны сюрпризы?

Заметно меньше повезло Донскому с Рублевым. Евгения ждет поединок в первом круге против Борны Чорича (12-й в мировом рейтинге), Андрея – со Стефаносом Циципасом (8). Впрочем, и хорват, и грек не впечатляли этим летом. В отличие от того же Рублева. Который за последние полтора месяца дважды обыгрывал соперников из топ-5 (Доминика Тима и Роджера Федерера). Если продолжит выступать на том же уровне, то Циципас с ним не справится. Да и у Евгения будут шансы в борьбе с Чоричом – пусть и заметно более скромные.

А ФАВОРИТЫ КТО?

Известно кто – Джокович, Надаль и Федерер (необязательно в таком порядке)! Эти ребята «расписали на троих» последние 13 «Больших шлемов» (после победы Энди Маррея на Уимблдоне-2016) и могут «расписать» и 14-й. Тем более, что все трое здоровы, находятся в хорошей физической форме и до сих пор предельно мотивированы. Но если выйти за рамки «Биг-3» и начать рассуждать категорией «если не они, то кто?», то первый кандидат – конечно, Медведев! Это не просто мнение российских болельщиков. Так считают эксперты, звезды прошлых лет, иностранные журналисты. Еще бы – Даниил летом провел три финала подряд, из них – два на «Мастерсах», выиграл титул в Цинциннати, разбил в Огайо Джоковича, поднялся на пятую позицию в рейтинге… И все это – на фоне не слишком внятных результатов других молодых звезд (Циципаса, Зверева, Тима, того же Хачанова). Если он продолжит играть так же, как в Вашингтоне, Монреале и Цинциннати, то остановить Даниила будет сложно. Даже парням из «Биг-3». А список остальных «теневых» фаворитов хоть и длинный (тут можно вспомнить и Ника Кирьоса, и даже Фабио Фонини, проводящего свой лучший сезон), но не вызывает особого энтузиазма – никто из них не впечатлял этим летом так же, как Медведев.

ЖЕНЩИНЫ

КТО ЕСТЬ ИЗ НАШИХ?

В основной сетке Открытого чемпионата США – 11 российских девушек. Десять из которых пробились в нее напрямую, еще одна – Анна Калинская – прошла квалификацию. Могла быть дюжина, но Вера Звонарева снялась – травма руки, полученная накануне «Ролан Гарроса», до сих пор мешает ей выйти на корт. Даже отправившись в Нью-Йорк (где Вера в 2010 году играла в финале), она все же решила продлить свою паузу и отказалась от выступления в чемпионате.

При этом, в отличие от наших мужчин, девушек хоть и больше, но ни одна из них не попала в посев. Что в Нью-Йорке случилось впервые с 1998-го! А с той поры, как на «Больших шлемах» стали сеять по 32 теннисиста и теннисистки (то есть, с Уимблдона-2001 – до этого в посев попадали по 16 сильнейших спортсменов), и вовсе не случалось в принципе! Но что поделать? Суровая реальность. Когда первая ракетка страны (Дарья Касаткина) в мировом рейтинге стоит только на 42-й строчке, на иное рассчитывать не приходится…

И КАКОВЫ РАСКЛАДЫ?

Расклады – печальные. И дело не в том, что большинству наших девушек придется уже в первом круге играть с топ-теннисистками, в числе которых – лидер рейтинга Наоми Осака (не повезло Анне Блинковой), Серена Уильямс (тут «подфартило» Марии Шараповой) и Слоан Стивенс (именно чемпионка US Open-2017 досталась нашей Анне Калинской). А в том, что россиянки в принципе, за редким исключением, находится не в той форме и не на том уровне, чтобы бороться в Нью-Йорке за что-то серьезное. Хотя бы – за попадание в четвертый круг.

То самое редкое исключение – Светлана Кузнецова. Ее финал в Цинциннати после всех злоключений с получением визы США вернул болельщикам уверенность – Светлана-то по-прежнему лидер! За две недели чемпионка US Open 2004 года (да-да, прошло уже 15 лет), поднялась со 198-й строчки рейтинга на нынешнюю 63-ю. В Огайо Кузнецова, редко игравшая в этом году, победила трех соперниц топ-10 (Эшли Барти, Каролину Плишкову, Слоан Стивенс), плюс Анастасию Севастову (11-я ракетка планеты). И лишь пара неудачных мячей не позволили ей взять титул, хотя в финале против Мэдисон Кис (финалисткой чемпионата США 2017 года) Светлана подавала на сет в каждой партии. По всему видно – она в отличной форме. Она голодна до побед. Она по-прежнему и умеет, и знает, как бороться с сильнейшими в мире. И если сохранит этот настрой, не потеряет концентрацию, то сможет далеко пройти и в Нью-Йорке. Ни Кристи Ан, ни та же Стивенс (с которой Светлану может ждать встреча во втором раунде) ее не остановят.

Об остальных наших девушках такого не скажешь. Хотя будем надеяться на приятный сюрприз. А вот кому не повезло совсем – так это, разумеется, Шараповой.

- Есть ощущение, что жеребьевки подстроены. Ну как могло случиться, что Мария с Сереной сыграют уже в первом круге? – разводила руками канадка Бьянка Андреесу (чемпионка Индиан-Уэлсе и Торонто в этом году).

Добро пожаловать во взрослый мир, Бьянка!

Такое ощущение, что организаторы поняли – у Шараповой с Уильямс-младшей последний шанс снова сыграть друг с другом. Именно здесь, на US Open, где они раньше не встречались. Уж больно неочевидны шансы на долгое и продуктивное развитие карьер обеих чемпионок. Даже с учетом того, что Серена трижды играла финал «Больших шлемов» за последние два сезона. Ни один ведь не выиграла! Надолго ли ей хватит терпения оставаться в погоне за заветным, рекордным 24-м трофеем? Как и Шараповой, которая сейчас чаще сражается с травмами, чем с соперницами, а в рейтинге стоит на вылет из топ-100 (пока - на 87-й строчке). Нет никаких гарантий, что обе девушки останутся в сезоне-2020. И уж точно нельзя быть уверенным в том, что обе дойдут друг до друга на поздних стадиях этого US Open. Тут лучший шанс для самой громкой вывески турнира – устроить им рандеву в первом круге. И вот совпадение – именно так и решил жребий!

Впрочем, не суть.

- Конечно, я буду смотреть этот матч. Да все в Нью-Йорке будут! – продолжила Андрееску. И Бьянка права.

Причем тут надо понимать – итог этой встречи, возможно, предопределит скорый конец карьеры проигравшей. Мария, в случае неудачи, точно выпадет из топ-100, и возвращение в элиту станет почти невозможным – ей и так тяжело играть много матчей подряд, а тут придется начинать с квалификаций (количество wild card на сезон у каждой теннисистки ограничено). Для Серены вероятное поражение станет тяжелым, непоправимым ударом – ведь проиграть Шараповой для нее хуже смерти! А значит, она тоже задумается – есть ли смысл в свои 37 лет (скоро исполнится 38) продолжать пахать дальше, когда карьера и так удалась, а дома ее ждут муж и дочка?

Как ни крути, в любом случае нас ждет важнейший матч сезона. А повезло нам, или нет, что он пройдет уже в первом круге – решать вам.

А ФАВОРИТЫ КТО?

Список девушек, которые будут бороться в Нью-Йорке за титул, обширен. От лидеров рейтинга Наоми Осаки и Эшли Барти, до Симоны Халеп (у всех троих за плечами – по одной победе на «мейджоре» в текущем сезоне), той же Серены Уильямс, Мэдисон Кис (ставшей лучшей в Огайо), украинки Элины Свитолиной… Да даже Бьянка Андрееску, ни разу в этом году не проигравшая соперницам из топ-10, зато взявшая два престижных «Премьера», явно может рассчитывать на крупнейший трофей! В этом году на «Больших шлемах» в полуфиналах сыграли 12 разных девушек – яркий пример того, насколько высока конкуренция в женском Туре! И предсказать итог US Open сложнее, чем победить в Спортлото.

Впрочем, кто скажет, что это плохо или скучно?

ИТОГИ ЖЕРЕБЬЕВКИ

С кем сыграют россияне в первом раунде.

МУЖЧИНЫ

Даниил Медведев (Россия, 5) – Пражнеш Гуннесваран (Индия)

Евгений Донской (Россия) – Борна Чорич (Хорватия, 12)

Андрей Рублев (Россия) – Стефанос Циципас (Греция, 8)

Карен Хачанов (Россия, 9) – Васек Поспишил (Канада)

ЖЕНЩИНЫ

Анна Блинкова (Россия) – Наоми Осака (Япония, 1)

Анастасия Потапова (Россия) – Кори Гауфф (США)

Наталья Вихлянцева (Россия) – Юлия Гергес (Германия, 28)

Вероника Кудерметова (Россия) – Франческа Ди Лоренцо (США)

Анастасия Павлюченкова (Россия) – Полин Парментье (Франция)

Анна Калинская (Россия) – Слоан Стивенс (США, 11)

Светлана Кузнецова (Россия) – Кристи Ан (США)

Дарья Касаткина (Россия) – Джоанна Конта (Великобритания, 16)

Маргарита Гаспарян (Россия) – Присцилла Хон (Австралия)

Екатерина Александрова (Россия) – Саманта Стосур (Австралия)

Мария Шарапова (Россия) – Серена Уильямс (США, 8)

Серена УИЛЬЯМС (США, 8) Мария ШАРАПОВА (Россия) 26 сентября 1981 года в Саджиноу (Мичиган, США) Родилась 19 апреля 1987 года в Нягани (Россия) 37 лет Возраст 32 года 175 см Рост 188 см с 1995 года Карьера с 2001 года 820-141 Победы/поражения 645-168 8 Рейтинг WTA 87 1 Высший рейтинг WTA 1 72 Титулы WTA 36 23 Титулы «Больших шлемов» 5 $90 643 816 Призовые за карьеру $38 645 609 19 Счет личных встреч 2