Серена опять разгромила Шарапову. Теперь Мария покинет топ-100 рейтинга

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Серена Уильямс разгромила Марию Шарапову, отдав сопернице всего два гейма – 6:1, 6:1. Теперь россиянка покинет первую сотню рейтинга.

КАК ТАК ВЫШЛО?

Нет, действительно – как так получилось, что матч с настолько громкой вывеской (независимо от текущего уровня и рейтинга теннисисток) пришелся сразу же на первый круг? Не потому ли, что такой расклад был крайне выгоден организаторам? Отрыть чемпионат матчем двух суперзвезд, с шикарной предысторией, с крайне высокой ценой поражения для каждой из них? Да это не просто обеспечит аншлаг – на корте имени Артура Эша впору дополнительные трибуны монтировать!

Но не будем о теории заговора. И о подтасовках жеребьевки. За руку никого не ловили, а совпадения случаются всякие – еще и похлеще. Просто примем как факт – Серена встретилась с Марией уже в стартовом раунде. В первый же день US Open. В первом матче вечерней сессии на центральной арене турнира.

Удивительно, но они ведь ни разу не играли в Нью-Йорке! В смысле – не играли друг с другом. По всей Америке пересекались сплошь и рядом. Но только не на US Open. И это был, возможно, последний шанс для девушек поспорить за победу в очном матче на «Флашинг Мидоуз». Поскольку вероятность, что обе из них вернутся сюда на будущий год, на самом деле, не так высока. А шанс сыграть сейчас, но на более поздней стадии (в идеале – одной из решающих) – и того меньше. Учитывая разобранное состояние россиянки, сезон которой перечеркнули травмы, и проблемы со здоровьем Серены. В каком-то смысле, первый круг стал идеальной возможностью для обеих действительно сойтись на US Open. Возможно – в первый и в последний раз. Порадовать болельщиков. И испытать себя. Хотя без сомнений – каждая девушка предпочла бы сыграть такой матч попозже. В четвертьфинале – как минимум.

При этом, фаворит был понятен. Есть смысл вспоминать историю их личных встреч? Тот факт, что Серена обыграла Марию в 18 матчах подряд – с полуфинала Australian Open-2005? Что последний до этого понедельника поединок девушки провели также в Мельбурне – в четвертьфинале в 2016 году. Что именно после него Шарапову «поймали» на мельдонии. Или, например, что они должны были встретиться на «Ролан Гаррос»-2018, в четвертом раунде. Когда Мария была «на ходу», а Серена впервые играла на «Большом шлеме» после рождения дочери и не успела набрать нормальную форму. В итоге Уильямс… снялась. Якобы из-за травмы (спустя примерно месяц она сыграет финал Уимблдона). По мнению многих болельщиков – чтобы не дать Шараповой возможности прервать свою победную серию. Уж слишком для нее принципиально не уступить Марии в очной борьбе…

Конечно, все об этом помнят. И в России, и в США. Да во всем мире! Поэтому вокруг встречи Шараповой с Уильямс и был такой ажиотаж. Поэтому на трибунах собрался аншлаг, матч провели в прайм-тайм, а рейтинги ТВ-трансляций стали зашкаливать еще до разминки спортсменок. Обидно только, что вместо напряженной борьбы мы увидели очевидный разгром. Разгром россиянки.

А БЫЛИ ЛИ ШАНСЫ?

В принципе – да. Хотя и не большие.

На самом деле, у Марии – все плохо. Она большую часть сезона лечила правое плечо и левое предплечье. Почти не выступала на турнирах. А когда выступала – вылетала на ранних стадиях, часто уступая соперницам, далеким от уровня звезд. Она опять рассталась с Томасом Хогстедтом, причем сложилось впечатление, что швед теперь ушел сам – поняв бесперспективность дальнейшей работы с Шараповой. Ее новый наставник – Рикардо Пьятти – пропустил тренировку Марии перед матчем с Сереной, чтобы следить за другим подопечным – Борной Чоричей – в игре хорвата с Евгением Донским. Вы только вдумайтесь – Мария делит тренера с другими спортсменами! Когда такое кто-то представлял?

И ее позиция в рейтинге – на 87-й строчке – это, увы, не только следствие пропущенных месяцев выступлений. Но, к сожалению, довольно объективная оценка текущего уровня россиянки. Действительно классного тенниса, элитной игры, мы в исполнении Шараповой не видели уже больше года. Наверное, как раз с предыдущего US Open, когда Мария дошла до четвертого раунда.

В то же время, Серена – восьмая ракетка планеты. Сыграла финал Уимблдона – второй год подряд. Да, она тоже редко выступает. И да – заметно далека от своих лучших кондиций. Но, в отличие от Шараповой, Уильямс уверенно держится в элите. Да и сейчас прилетела в Нью-Йорк в статусе главной фаворитки. Одной из главных – уж точно. Чего нельзя было сказать про Марию…

И, все-таки, шанс у Шараповой был. Во-первых – она здорово играет на «Шлемах». Даже находясь в плохой форме, иногда выдает суперматчи, обыгрывая именитых соперниц. Так было с Симоной Халеп (второй в мире на момент матча) в первом раунде US Open-2017. С Каролиной Плишковой (тогда – седьмой ракеткой) в Париже в прошлом году. С Каролиной Возняцки (третья строчка рейтинга на день встречи) в этом сезоне – на Australian Open. Так может, и с Сереной удастся также классно сыграть?

Тем более, Уильямс могут накрыть неприятные воспоминания о своем предыдущем выступлении на корте Артура Эша – когда она оскандалилась в прошлогоднем финале. И со здоровьем у Серены проблемы – финал в Торонто три недели назад она провести не смогла, снявшись после нескольких геймов из-за болей в спине (титул достался Бьянке Андрееску). Все эти факторы могли сыграть в пользу Шараповой.

Но против здоровой, уверенной в себе, и как обычно до предела мотивированной Уильямс у нее шансов не было.

КАК ПРОШЕЛ МАТЧ?

Все закончилось быстро. Наверное, так даже лучше. Шарапова сыграла плохо? Кстати, нет. Пыталась атаковать, иногда очень здорово пробивала. Даже сходила к сетке пару раз, чего делать не любит. Умело отвечала на кроссы Серены, поддерживая заданный темп. Но только на коротких отрезках. На длинных преимущество американки и в скорости, и в мощи ударов было совсем очевидным.

Ведь дело не в игре Марии. А в том, что вытворяла сама Уильямс. Она же ярко всем напомнила о том, почему именно не уступила Шараповой ни разу за последние почти 15 лет! «Я. Больше. Никогда. Ей. Не проиграю!» – словно проговаривая эту фразу, чеканя про себя слова, Серена вкладывается в каждый удар, распределяя мяч точно по линиям с каким-то запредельный уровнем агрессии. А с ней с такой никто и ничего не сделает. Был бы финал против любой соперницы – Уильямс бы победила.

Мотивация в спорте – это очень серьезная вещь!

Шарапова, конечно, не бросила бороться. Но было видно по глазам – уже в начале второй партии Мария поняла, чем все закончится. Свой самый быстрый матч с Сереной она сыграла в Лондоне – в финале Олимпийских игр в 2012 году. Тогда американка победила за 63 минуты – 6:0, 6:1. Сейчас управилась быстрее – за 59 минут. Хоть и отдала Шараповой на целый гейм больше…

Итог – 6:1, 6:1. В 20-й раз в карьере и в 19-й раз подряд Серена обыграла Марию. А сама россиянка теперь покинет топ-100, не защитив очки на прошлогодний выход в 1/8 финала. И опустится в район 132-й позиции рейтинга. Удастся ли оттуда вернуться – к сожалению, очень сложный вопрос…