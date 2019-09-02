Медведев – в четвертьфинале в Нью-Йорке. И там его ждет не Джокович - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
02 сентября 2019 09:03ТеннисМысин Николай

Медведев – в четвертьфинале в Нью-Йорке. И там его ждет не Джокович

Даниил Медведев впервые в карьере вышел в четвертьфинал турнира «Большого шлема».

В ночь на понедельник он обыграл на US Open немца Доминика Кепфера – 3:6, 6:3, 6:2, 7:6 (7:2).

ТРИБУНАМ ВОПРЕКИ

Мне сложно задумываться о победе на «мейджоре». Я ведь на «Больших шлемах» и в четвертьфинале не был! Надо для начала дойти до этой стадии. Если получится сейчас уже будет неплохо. Не скажу, что буду прям счастлив. Но доволен – так точно, признавался Медведев накануне турнира. Когда лишь прилетел в Нью-Йорк после победы в Цинциннати и в новом для себя статусе пятой ракетки планеты.

Правда, чемпионат США для Даниила с первого круга стал складываться сложно.

И дело даже не в соперниках, как таковых. С ними как раз везло – малоизвестный индус Пражнеш Гуннесваран, потом – боливиец Хьюго Дельен, ни разу не побеждавший на харде на крупных турнирах. Фелисиано Лопес был гораздо опаснее, но ведь ему – 37 лет… А немца Доминика Кепфера в четвертом круге в принципе мало кто думал увидеть. Возможно – даже включая его самого. Парень накануне US Open даже в топ-100 не значился – был лишь 118-й ракеткой мира. Ни разу не играл в основе «Шлемов». Хотя давно не юниор – ему 25 лет. Но тем не менее, стартовав с квалификации, Кепфер набрал хороший ход, пробившись сходу аж в четвертый раунд! И даже так – кто-то считал его реальным соперником для Даниила?

Дело в том, что Медведев банально устал. Три финала подряд не прошли без последствий. Недели отдыха перед началом US Open ему не хватило. Было заметно, что свежести нет, что скорость Даниила – упала. Отсюда – частые ошибки, столь непривычные в его исполнении. И главное – периодические нервные срывы на корте. Вроде того, что случился в матче с Лопесом, когда россиянин сначала вырвал из рук боллбоя полотенце, потом вступил в перепалку с судьей, а после – показал трибунам средний палец.

Чем, кстати, настроил публику против себя. Причем, похоже – до конца турнира.

А главное – у Даниила возникли проблемы со здоровьем. Поединок с Дельеном он завершал, по сути, на одной ноге (и как-то умудрился выиграть целый сет!). Жуткие судороги удалось погасить – но только после матча. На встречу с Лопесом Медведев выходил с серьезно затейпованными бедрами. На поединок с Кепфером – еще и с затейпованным плечом.

И даже в таком состоянии – с больными ногами, заболевшей рукой, не демонстрируя свой лучший теннис и вопреки настроению публики (которая из принципа шумно поддерживала соперника Даниила) россиянин добился победы! Не без проблем. Уступая 3:6, 0:2. Но добился! И даже станцевал после последнего очка… Чем кстати, почему-то, тоже вызвал гул зрителей. Ну да какое до них дело?

GettyImages-1171602961

«ТАНЕЦ БЫЛ ДЛЯ СЕБЯ»

Перед матчем у меня болело бедро. Заболело плечо. Я принял столько обезболивающих, сколько в принципе мог. И думал – все равно не сыграю! А потом уступил первый сет и стал проигрывать с брейком в начале второго. Но вы мне так помогли! Тем, что болели против меня. Это придало мне необходимой энергии. Спасибо! И продолжайте в том же духе, обратился Медведев к фанатам на корте, после игры.

Примерно так же, как сделал это после победы над Лопесом.

Молодец, кстати! И иронично, и с юмором, и с достоинством. Дипломат!

Конечно, в предыдущем матче я вел себя, как идиот. Делал такие вещи, которыми не стоит гордиться. Но я работаю над собой. Вне корта я хороший человек. Надо оставаться таким же всегда, включая сложные моменты встреч. Сегодня я был собран. Старался сосредоточиться только на теннисе. Мы оба действовали здорово – на уровне топ-10. И провели хороший матч. Конечно, я очень доволен, что добился победы, рассказал Даниил на пресс-конференции.

Откуда взялся ваш танец?
Не знаю! Обычно я себя так не веду. Я либо проигрываю и пожимаю руку, после чего ухожу в раздевалку. Либо выигрываю, думаю «Закончил, молодец!» и смотрю в сторону своей команды. Мне почему-то больше нравится наблюдать за чужими эмоциями, чем как-то демонстрировать свои. Но именно сегодня я был действительно очень рад и решил как-то особенно отметить свой первый выход в четвертьфинал «Шлема». Меня удивила реакция публики – я не ожидал такого гула. Поверьте, танец был не для зрителей. А лишь для меня.

Вы сказали, что перед матчем думали, что не сможете сегодня сыграть. Как себя ощущали на корте?
– Кстати, нормально! Не знаю, из-за чего – тейпов, таблеток или адреналина, но я совершенно не чувствовал боль ни в ногах, ни в плече. Хотя не знаю, как будет дальше. И насколько я будут готов к новой игре.

GettyImages-1171610034

А дальше Даниила ждет… Нет, не Новак Джокович! Все ждали их возможной встречи в четвертьфинале, но серба подвела травма руки… Он испытывал сильную боль в локте еще во втором круге, против Лондеро. С трудом продолжил выступление на турнире. Но, отдав два сета Стэну Вавринке, все-таки снялся. И ушел с корта – тоже под уханье трибун…

Нет, серьезно, нью-йоркская публика – что с вами не так?

А Вавринка теперь и встретится с Медведевым. И вряд ли Даниилу будет сильно проще со Стэном, чем с Новаком.

Бой продолжают одни мужики. Из россиян на US Open остались только Рублев и Медведев Открытый чемпионат США покинули все российские девушки, стартовавшие в женском одиночном разряде. В третий раунд турнира пробились лишь двое мужчин – Андрей Рублев и Даниил Медведев. 30.08.2019 15:32 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Медведев победил Кепфера и вышел в четвертьфинал US Open Уильямс обыграла хорватку Мартич и вышла в 1/4 финала US Open Конта обыграла Плишкову и вышла в 1/4 финала US Open
Анатолий Александров: Ковалев прошел через ад в бою с Ярдом Бывший чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Анатолий Александров поделился впечатлениями от победы Сергея Ковалева над Энтони Ярдом и дал прогноз на бой между Василием Ломаченко и Люком Кэмпбеллом. 27.08.2019 10:02 Бокс Усачев Владислав
Француз Фийон-Майе наступил на пятки Логинову Борьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась. 22.03.2019 22:30 Биатлон
Главный матч – в первый день. Шарапова сыграет с Уильямс на старте US Open Сегодня в Нью-Йорке стартует заключительный турнир «Большого шлема» в сезоне. В основной сетке – 15 россиян (11 девушек и 4 мужчины). 26.08.2019 11:24 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Медведев победил Кепфера и вышел в четвертьфинал US Open Уильямс обыграла хорватку Мартич и вышла в 1/4 финала US Open Конта обыграла Плишкову и вышла в 1/4 финала US Open
Опять Жирков забил «Спартаку»! «Зенит» выиграл в Москве и удержался в тройке Дерби двух столиц получилось боевым и страстным, но малорезультативным. Единственный мяч под занавес первого тайма забил Юрий Жирков. 01.09.2019 21:04 Футбол Зибрак Артем
Не коронуйте Трусову раньше времени. Всесильность женских четверных – это миф В новом сезоне во «взрослых» соревнованиях дебютируют Александра Трусова и Анна Щербакова. Они делают прыжки в четыре оборота, которые… ничего не гарантируют. 09.08.2019 15:00 Фигурное катание Тигай Лев
«Канадцы меня подстрелили, но я ответил им победой». «Локо» выиграл Кубок мира Ярославская молодежка вновь доказала, что ей нет равных. 31.08.2019 23:27 Хоккей Кузютина Елена
Марат Сафин: У «Спартака» ни физухи, ни класса, ни рисунка Двукратный победитель турниров Большого шлема побывал на «Открытие Арене» и прокомментировал по горячим следам дерби двух столиц. 01.09.2019 21:46 Футбол Григорьевская Юлия
Серена опять разгромила Шарапову. Теперь Мария покинет топ-100 рейтинга Главный матч первого дня, да и всей первой недели US Open, продлился чуть менее часа. 27.08.2019 06:58 Теннис Мысин Николай
Россияне выступили на турнире UFC в Китае. Один из них неожиданно проиграл (видео) На турнире по смешанным единоборствам UFC Fight Night 157 в Китае выступили бывших чемпиона организации М-1. Дамир Исмагулов одержал победу, а Хадис Ибрагимов потерпел неожиданное поражение. 31.08.2019 13:23 ММА Ващенко Сергей
Новости
07:32 Теннис Медведев победил Кепфера и вышел в четвертьфинал US Open
23:52 Футбол Дубль Бэйла спас «Реал» от поражения в матче с «Вильярреалом»
23:44 Футбол Гол Лукаку с пенальти принес «Интеру» победу над «Кальяри» и вывел в лидеры серии А
23:27 Футбол Александр Мостовой: «Спартак» сегодня наиграл на гол
23:03 Теннис Уильямс обыграла хорватку Мартич и вышла в 1/4 финала US Open
22:56 Теннис Конта обыграла Плишкову и вышла в 1/4 финала US Open
22:43 Футбол Томас Цорн: Реально ли вернуть Промеса? Думаю, да
22:28 Футбол Борис Игнатьев: «Спартаку» нужно прибавлять и в качестве, и в командном взаимодействии
22:07 Футбол Александр Медведев: Голевых моментов у «Зенита» сегодня было больше
22:01 Футбол Соперник «Локомотива» по Лиге чемпионов «Атлетико» вырвал победу у «Эйбара»
21:58 Футбол Сергей Семак: VAR никому не помог
21:47 Футбол Алекс Крал: Тяжело играть с командой, которая защищается так, как «Зенит»
21:42 Футбол Евгений Ловчев: В концовке «Спартак» сдал физически
21:42 Футбол Евгений Ловчев: Тил был плох, Ларссон – совсем плох
21:37 Футбол Михаил Боярский: Жирков мастер такой, что можно позавидовать всем
21:34 Футбол Артем Дзюба: Почему не смог забить? Эмоции захлестывали
21:18 Теннис Федерер обыграл Гоффена и вышел в четвертьфинал US Open
20:59 Футбол «Зенит» на выезде обыграл «Спартак» благодаря голу Жиркова
20:40 Футбол «Витесс» обыграл АЗ и вышел в лидеры чемпионата Голландии
20:28 Футбол Соперник «Краснодара» в Лиге Европы «Базель» обыграл «Лугано»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика