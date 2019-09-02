Медведев – в четвертьфинале в Нью-Йорке. И там его ждет не Джокович

В ночь на понедельник он обыграл на US Open немца Доминика Кепфера – 3:6, 6:3, 6:2, 7:6 (7:2).

ТРИБУНАМ ВОПРЕКИ

– Мне сложно задумываться о победе на «мейджоре». Я ведь на «Больших шлемах» и в четвертьфинале не был! Надо для начала дойти до этой стадии. Если получится сейчас – уже будет неплохо. Не скажу, что буду прям счастлив. Но доволен – так точно, – признавался Медведев накануне турнира. Когда лишь прилетел в Нью-Йорк после победы в Цинциннати и в новом для себя статусе пятой ракетки планеты.

Правда, чемпионат США для Даниила с первого круга стал складываться сложно.

И дело даже не в соперниках, как таковых. С ними как раз везло – малоизвестный индус Пражнеш Гуннесваран, потом – боливиец Хьюго Дельен, ни разу не побеждавший на харде на крупных турнирах. Фелисиано Лопес был гораздо опаснее, но ведь ему – 37 лет… А немца Доминика Кепфера в четвертом круге в принципе мало кто думал увидеть. Возможно – даже включая его самого. Парень накануне US Open даже в топ-100 не значился – был лишь 118-й ракеткой мира. Ни разу не играл в основе «Шлемов». Хотя давно не юниор – ему 25 лет. Но тем не менее, стартовав с квалификации, Кепфер набрал хороший ход, пробившись сходу аж в четвертый раунд! И даже так – кто-то считал его реальным соперником для Даниила?

Дело в том, что Медведев банально устал. Три финала подряд не прошли без последствий. Недели отдыха перед началом US Open ему не хватило. Было заметно, что свежести нет, что скорость Даниила – упала. Отсюда – частые ошибки, столь непривычные в его исполнении. И главное – периодические нервные срывы на корте. Вроде того, что случился в матче с Лопесом, когда россиянин сначала вырвал из рук боллбоя полотенце, потом вступил в перепалку с судьей, а после – показал трибунам средний палец.

Чем, кстати, настроил публику против себя. Причем, похоже – до конца турнира.

А главное – у Даниила возникли проблемы со здоровьем. Поединок с Дельеном он завершал, по сути, на одной ноге (и как-то умудрился выиграть целый сет!). Жуткие судороги удалось погасить – но только после матча. На встречу с Лопесом Медведев выходил с серьезно затейпованными бедрами. На поединок с Кепфером – еще и с затейпованным плечом.

И даже в таком состоянии – с больными ногами, заболевшей рукой, не демонстрируя свой лучший теннис и вопреки настроению публики (которая из принципа шумно поддерживала соперника Даниила) россиянин добился победы! Не без проблем. Уступая 3:6, 0:2. Но добился! И даже станцевал после последнего очка… Чем кстати, почему-то, тоже вызвал гул зрителей. Ну да какое до них дело?

«ТАНЕЦ БЫЛ ДЛЯ СЕБЯ»

– Перед матчем у меня болело бедро. Заболело плечо. Я принял столько обезболивающих, сколько в принципе мог. И думал – все равно не сыграю! А потом уступил первый сет и стал проигрывать с брейком в начале второго. Но вы мне так помогли! Тем, что болели против меня. Это придало мне необходимой энергии. Спасибо! И продолжайте в том же духе, – обратился Медведев к фанатам на корте, после игры.

Примерно так же, как сделал это после победы над Лопесом.

Молодец, кстати! И иронично, и с юмором, и с достоинством. Дипломат!

– Конечно, в предыдущем матче я вел себя, как идиот. Делал такие вещи, которыми не стоит гордиться. Но я работаю над собой. Вне корта я хороший человек. Надо оставаться таким же всегда, включая сложные моменты встреч. Сегодня я был собран. Старался сосредоточиться только на теннисе. Мы оба действовали здорово – на уровне топ-10. И провели хороший матч. Конечно, я очень доволен, что добился победы, – рассказал Даниил на пресс-конференции.

– Откуда взялся ваш танец?

– Не знаю! Обычно я себя так не веду. Я либо проигрываю и пожимаю руку, после чего ухожу в раздевалку. Либо выигрываю, думаю «Закончил, молодец!» и смотрю в сторону своей команды. Мне почему-то больше нравится наблюдать за чужими эмоциями, чем как-то демонстрировать свои. Но именно сегодня я был действительно очень рад и решил как-то особенно отметить свой первый выход в четвертьфинал «Шлема». Меня удивила реакция публики – я не ожидал такого гула. Поверьте, танец был не для зрителей. А лишь для меня.

– Вы сказали, что перед матчем думали, что не сможете сегодня сыграть. Как себя ощущали на корте?

– Кстати, нормально! Не знаю, из-за чего – тейпов, таблеток или адреналина, но я совершенно не чувствовал боль ни в ногах, ни в плече. Хотя не знаю, как будет дальше. И насколько я будут готов к новой игре.

А дальше Даниила ждет… Нет, не Новак Джокович! Все ждали их возможной встречи в четвертьфинале, но серба подвела травма руки… Он испытывал сильную боль в локте еще во втором круге, против Лондеро. С трудом продолжил выступление на турнире. Но, отдав два сета Стэну Вавринке, все-таки снялся. И ушел с корта – тоже под уханье трибун…

Нет, серьезно, нью-йоркская публика – что с вами не так?

А Вавринка теперь и встретится с Медведевым. И вряд ли Даниилу будет сильно проще со Стэном, чем с Новаком.