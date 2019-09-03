Российского финала не будет. Андрей Рублев проиграл в четвертом круге US Open - Советский спорт
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03 сентября 2019 06:02ТеннисМысин Николай

Российского финала не будет. Андрей Рублев проиграл в четвертом круге US Open

Вы уже размечтались о возможном российском финале на US Open? Увы, Андрей Рублев не смог составить компанию Даниилу Медведеву в восьмерке лучших на Открытом чемпионате США. В четвертом раунде он уступил Маттео Берреттини из Италии – 1:6, 4:6, 6:7 (6:8).

ВОЗРОСШИЙ АППЕТИТ

- Когда ты голоден и немного поел, то хочешь поесть еще больше! С победами – примерно та же ситуация, - сказала тут на днях Анастасия Потапова.

Собственно, Америку не открыла. Все знают - аппетит ведь приходит во время еды. А мы так голодны до теннисных успехов! Особенно – у наших мужчин.

На протяжении всех нулевых Евгений Кафельников, Марат Сафин, Николай Давыденко и Михаил Южный почти не вылазили из четвертьфиналов на «Шлемах». Это казалось нормой, что кто-то из россиян пробивается в топ-8 на мейджоре. А потом – как отрезало. После успеха Южного на US Open в 2013 году, когда в четвертьфинале он проиграл Джоковичу, мы на долгое время забыли о таких результатах. Пока в 2017-м, там же, в Нью-Йорке, совсем еще юный, 19-летний Рублев внезапно не прервал эту «засуху».

Причем ведь от Андрея никто тогда подобного не ждал! Нет, все были в курсе, что он очень талантлив. Что он – перспективен. Что он классно играет на быстрых покрытиях (хотя и на грунте выигрывал юниорский «Ролан Гаррос», да и свой первый взрослый титул ATP взял тоже на глиняных кортах – в том же 2017-м, в Умаге). Но чтобы молодой россиянин уверенно переиграл находящегося на пике форме Григора Димитрова, до кучи – Давида Гоффена, Аляжа Бедене и Дамира Джумхура – на это не рассчитывал никто. Остановить Рублева смог только Надаль. Уверенно и легко. Хотя и признался, что Андрей его удивил – тем уровнем тенниса, который продемонстрировал. И предсказал сопернику большое будущее.

Параллельно в элиту рвались еще два россиянина – Карен Хачанов и Даниил Медведев. Два года назад они только закрепились в топ-100. В прошлом сезоне приблизились к топ-10. В текущем – наконец, в него вошли. Карен взял первый «Мастерс» в Париже – еще в ноябре. Медведев – в этом августе, в Цинциннати. Но именно на «Больших шлемах» у них долго не получалось повторить тот результат Рублева. Хачанов сделал это в Париже – вышел в четвертьфинал «Ролан Гарроса». Медведев – буквально на днях, на нынешнем US Open. А Андрей… Андрей был близок уже ко второму попаданию в топ-8 на «Шлеме». И вновь – на турнире в Нью-Йорке.

ВОЗРОЖДЕНИЕ РУБЛЕВА

Если Хачанов и Медведев все время шли по нарастающей, Рублева ждали потрясения. В виде травм. Проблемы со спиной перечеркнули ему весь прошлый год. Весной нынешнего он повредил уже руку – и был вынужден пропустить весь грунтовый сезон, включая «Большой шлем» в Париже. Долгое отсутствие практики, падение в рейтинге, необходимость заново прокладывать путь наверх (высшей позицией Андрея в рейтинге была 31-я строчка, полгода назад он вылетал из топ-100) – все это било по уверенности. Влияло на стабильность выступлений. Рублев долгое время не мог прийти в себя. То удивлял классными матчами, то уступал неизвестным соперникам. Все изменилось только после Уимблдона. Когда в течение двух месяцев Андрей сыграл финал в Гамбурге, четвертьфиналы – в Цинциннати и Винстон-Салеме, забойно стартовал в Нью-Йорке и одержал три победы над соперниками из топ-10. В числе которых не только Доминик Тим (его Рублев обыгрывал в Германии) или Стефанос Циципас (грек уступил россиянину в первом круге текущего US Open). Но и сам Федерер – икону тенниса Андрей «вынес» в Огайо.

Вы помните про аппетит? Конечно, он разошелся! После подобных успехов, и наблюдая классный теннис Рублева – мощный, невероятно агрессивный, стабильный, с признаком характера и класса – мы уже видели его в четвертьфинале! А то и в полуфинале в Нью-Йорке. Где сетке могла бы свести его с Рафой. Опять. А там, кто знает, как бы все повернулось?

Увы, каким бы голодным ты ни был, но блюдо от шефа на стол подадут не всегда… Свой матч четвертого круга в Нью-Йорке Рублев проиграл. И, в общем, проиграл по делу.

БЕГУНОК-МАТТЕО

Маттео Берреттини – тоже не лыком шит. Он всего на год старше Рублева (1996 г.р.). Он проводит свой лучший сезон – уже отметился в топ-20. И явно тянется за звездами своего поколения – Хачановым, Медведевым, Циципасом и Зверевым, прогрызая себе место в элите. В текущем году итальянец уже взял два титула – и на грунте (в Будапеште), и на траве (в Штутгарте). Он классно выглядит на любых кортах. Он высокий (196 см). И крепкий. Умеет мощно подавать. Умеет играть агрессивно. Но главное – как и Медведев, он уверенно чувствует себя в длинных розыгрышах. Маттео может потерпеть, может отбиться кручеными и резаными, умеет рвать темп и использовать малейшие шансы для контратаки.

Вот с этим-то Рублев справиться не сумел.

Если Циципас, как и Ник Кирьос в третьем раунде, играют исключительно от атаки, и просто были не готовы переиграть в таком темпе Андрея, то бегунок-Берреттини поставил россиянина в тупик. Похожий по стилю игрок – Жиль Симон – во втором круге отстоял всего сет, снявшись в итоге из-за травмы. Необходимой практики Рублев тогда не получил. А прежде, чем понял, как именно бороться с Маттео, уже успел отдать ему две партии.

Первую – так совсем без борьбы. Со счетом 1:6.

Кто знает, как бы все повернулось, зацепи Андрей третий сет? Он ведь мог! Отыграл брейк при сете 5:6. Отыгрался со счета 2:5 на тай-брейке. Сам успел заработать сетбол. Но увы – Берреттини, вцепившийся в этот матч, как бульдог, все же дожал Рублева в трех партиях. Возможно понимал – в противном случае может не выстоять. А так – использовал свой верный шанс впервые в карьере пробиться в четвертьфинал US Open. Отсюда – и такая радость Маттео после победного очка. Он действительно сыграл потрясающе! И заслужил свой успех.

А мы… Ну, мы будем грустить, что двух россиян в топ-8 на «Шлеме» прямо сейчас увидеть не смогли. Но есть ощущение, что это случится. Причем – уже в ближайшем будущем. Андрей доказал, что заслуживает места в элите – как Хачанов с Медведевым (пусть сам Карен на нынешнем турнире и выбыл уже в первом круге, но такое бывает).

Посмотрим, как все сложится в Австралии.

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