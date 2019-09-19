Подарок от Медведева. Даниил – в четвертьфинале в Санкт-Петербурге - Советский спорт
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19 сентября 2019 23:09ТеннисМысин Николай

Подарок от Медведева. Даниил – в четвертьфинале в Санкт-Петербурге

Даниил Медведев не только приехал в Санкт-Петербург, но и одержал победу в своем первом матче. В четверг финалист US Open и четвертая ракетка планеты обыграл в Северной столице Евгения Донского.

ВСЕ ЗВЕЗДЫ – В СБОРЕ

Этот сезон – как возрождение российского мужского тенниса! Мы долго ждали – и вот дождались. Карен Хачанов выходит в четвертьфинал на «Ролан Гарросе» и первым из наших с 2011 года входит в топ-10 рейтинга. Андрей Рублев обыгрывает Доминика Тима на грунте в Гамбурге и добирается до крупнейшего в карьере финала (который, правда, уступил – Николозу Басилашвили). А Даниил Медведев…

Он написал нам целую поэму!

Медведев и в начале сезона смотрелся уверенно, здорово – сыграл решающий матч в Брисбене, взял титул в Софии, на Australian Open на равных бился с Джоковичем, потом – обыграл Новака в Монте-Карло, а в Барселоне опять сыграл финал. Но летом, после Уимблдона, он сделал что-то шедевральное! Вашингтон, Монреаль, Цинциннати, наконец – US Open: на всех этих турнирах россиянин дошел до решающей стадии! Да, победил всего раз – на «Мастерсе» в Огайо. Но как ведь играл! Вдохновенно, шикарно! Влюбил в себя болельщиков всего мира (попутно разозлив нью-йоркцев показанным им средним пальцем, но и красиво с ними помирившись). Дал настоящий бой Надалю, едва не одолев его в пяти упорных партиях. И мигом поднялся на четвертое место в рейтинге, обеспечив попадание на Итоговый чемпионат (первым из россиян – с 2009 года).

Если бы после этой серии Медведев отказался ехать в Питер, сославшись на усталость, его б никто не упрекнул. Как можно? Он и так подарил нам отличное лето! Заставил заново влюбиться в мужской теннис. Почувствовать, что у нас появилась своя суперзвезда, которой не было со времен Сафина и Давыденко! Но Даниил не стал себе делать поблажек. Что может быть лучше, чем после успехов в Америке порадовать родную публику личным присутствием на домашнем турнире?

- Мне слишком нравится Санкт-Петербург. И слишком нравится, как все здесь устроено. Я уже успел немного отдохнуть – слетал с женой в Черногорию. Так что обязательно планирую сыграть, - признался Медведев.

И вот вам настоящий праздник – все три наших звезды в сборе на домашней арене, готовы бороться за титул (который в Питере из россиян никто не брал с 2004 года). И Хачанов. И Рублев. И Медведев. И все вышли на корт подряд. Друг за другом. Вот только победили не все…

МЕДВЕДЕВУ ПОБЕДА, ХАЧАНОВУ - ВЫЛЕТ

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Хачанов, в отличие от Медведева, летом зажег не столь ярко и красочно. Да, был в полуфинале в Цинциннати (где Даниилу, собственно, и уступил), зато на US Open проиграл уже в первом круге. Малоизвестному канадцу Васеку Поспишилу, который лишь три месяца назад вернулся в Тур после серьезной травмы. Впрочем, долго расстраиваться Карену не пришлось – примерно в эти же дни его супруга родила ему сына. Но если на личном фронте у Хачанова – гармония и счастье, то на работе – однозначно проблемы…

Поскольку две недели отдыха и возвращение домой впрок, увы, не пошли. Свой поединок – с португальцем Жоао Соузой – Карен обязан был выигрывать. Не тот соперник, чтобы доставить проблем. Не элитный. Опытный – да. Опасный – возможно. Но в рейтинге – лишь 64-й. Хачанов – 9-й. И плюс играет дома. И плюс защищает очки – за прошлогодний полуфинал в Питере.

Но с первых же геймов становится ясно, что россиянину буквально нечем побеждать. Подача не идет, двойные – выдаются сериями, заднюю линию Соуза держит лучше (да, парадокс, но факт!), атакует – увереннее. И в относительно равной борьбе именно он, а не Карен, прибавляет в ключевые моменты. Беря тай-брейк в первой партии. И делая брейк во второй.

Увы, такими темпами Хачанов скоро топ-10 покинет…

Не повезло и еще одному россиянину. Который тоже в четверг проиграл. Вот только проиграл он… Медведеву.

Да, Даниил не соврал. Сказал, что приедет сыграть – и сыграл, как положено. А не только раздал автографы, сходил на стадион «Зенита» (где ему подарили футболку команды) и поучаствовал в других промо-акциях. Впрочем, первый круг он и так пропускал – как топовый сеяный. Что дало игроку два лишних дня отдыха. Плюс та неделя, что была после US Open – нормальный срок для полного восстановления. Ладно, не полного (после того-то марафона!). Но, в принципе, нормально.

И видно, что Медведев посвежел. Что у него ничего не болит. Что, правда, он немного не разыгран. Но от него и не требуется с первого матча показывать теннис топ-уровня, как в битве с Надалем. Обороты лучше набирать постепенно. А для начала – действовать ровно так, чтобы просто добиться победы. Тем более, что Евгений Донской, как видно, не готов сопротивляться долго. Пусть и обыгрывал два года назад Федерера.

В итоге – 7:5, 6:3, и Даниил – в четвертьфинале. Как минимум еще один матч в его исполнении болельщики здесь увидят. Причем – против Андрея Рублева! Который не без труда, но тоже вышел в четвертьфинал – сломив сопротивление литовца Ричардаса Беранкиса.

ТУРНИР ATP

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ (РОССИЯ)

Категория ATP 250. Закрытые корты. Покрытие – хард. Призовой фонд - $1 180 000.

Одиночный разряд. Второй круг

Медведев (1) – Донской (оба – Россия) – 7:5, 6:3
Соуза (Португалия) – Хачанов (Россия, 2) – 7:6 (7:2), 6:4
Рублев (Россия, 5) – Беранкис (Литва) – 6:4, 6:7 (5:7), 6:1

ТУРНИРЫ WTA

ОСАКА (ЯПОНИЯ)

Категория «Премьер». Открытые корты. Покрытие – хард. Призовой фонд - $823 000.

Одиночный разряд. Второй круг

Павлюченкова (Россия) – Бертенс (Голландия, 2) – 6:1, 7:5.

ГУАНЧЖОУ (КИТАЙ)

Международная категория. Открытые корты. Покрытие – хард. Призовой фонд - $500 000.

Одиночный разряд. Четвертьфинал

Блинкова (Россия) – Бужкова (Чехия) – 6:3, 6:1.

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