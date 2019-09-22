Такой Медведев – бесподобен. Россиянин выиграл турнир в Санкт-Петербурге

- Вернешься в будущем году защищать свой титул? Многие звезды потом не приезжают, - спросил ведущий у Медведева после матча.

- А вы хотите, чтобы я вернулся? – улыбнулся на вопрос Даниил?

Взрыв аплодисментов переполненных трибун стал ожидаемым, красноречивым ответом.

- Тогда, конечно, вернусь,- продолжил россиянин. - Главное – чтобы позволило физическое состояние. Когда я ехал в Петербург сейчас, многие говорили, что я здесь только, чтобы покрасоваться. Что не буду играть в полную силу. Но вот – сейчас воскресенье, и я даю интервью, как чемпион. Думаю, я все всем доказал. Мне действительно нравится этот турнир. И я счастлив, что выиграл на нем титул!

ПЯТЫЙ ФИНАЛ ПОДРЯД…

Наверное, это самый логичный итог выступления Даниила перед домашней публикой. Мы ведь действительно боялись, что он очень устал. Что может отказаться от поездки в Питер после ударной американской серии, увенчанной финалом US Open. И не просто финалом, а настоящей пятисетовой (и пятичасовой!) битвой против Надаля, в котором только недостаток опыта и, возможно, везения помешал россиянину выиграть «Большой шлем». Даже когда Медведев приехал (транзитом через Черногорию, где пару дней повалялся на пляже), мы продолжали держать в уме мысль, что он здесь – только для раздачи автографов. И, может быть, для одного-двух матчей, проведенных в полсилы, «одной рукой и ногой». И это даже было бы понятно. Сейчас Даниил – четвертая ракетка планеты. Ему придется играть на Итоговом (хотя кто мог подумать в начале сезона, что он поедет в Лондон, да еще отобравшись за несколько месяцев?!). Ему волей-неволей предстоит перекраивать календарь. А дополнительных очков в Питере он мог заработать немного – всего 90. Куда важнее с этой точки зрения (в плане борьбы за третью позицию в рейтинге) предстоящие соревнования в Азии – защита титула в Токио, «Мастерс» в Шанхае… Потом еще парижский «Мастерс». Ну правда, зачем выкладываться в Петербурге? Мы бы его простили, даже если бы снялся. Все бы поняли. Никто бы не осудил.

А он дошел до финала. И «уничтожил» в нем Борну Чорича. Которому до этого четырежды уступал, лишь раз сумев взять верх над хорватом (на Уимблдоне-2018).

При том, что сетка выдалась нелегкой. Сначала пришлось «пободаться» с Евгением Донским, который мощно упирался в первой партии (в итоге уступил – 5:7, 3:6). Потом – с Андреем Рублевым. И этот матч мы бы хотели увидеть в финале! Однако Андрей, за прошедшее лето трижды обыгрывавший соперников из топ-10 рейтинга (Доминика Тима – в Гамбурге, Роджера Федерера – в Цинциннати, Стефаноса Циципаса – на US Open), четвертый раз это сделать не смог.

- По сравнению с нашей встречей в Огайо, теперь у меня были шансы. Но я слишком много и часто бил в ауты. И провалил несколько геймов, - вздохнул Рублев.

Тем не менее, Медведеву пришлось нелегко – 6:4, 7:5. И даже белорус Егор Герасимов – 119-й номер рейтинга, прошедший в Питере квалификацию – серьезно осложнил ему жизнь, уступив только в плотной борьбе – 5:7, 5:7.

Тем не менее, факт – Даниил на пятом турнире подряд дошел до финала. И бог с ней, со статистикой личных встреч с Чоричем. Ну как он мог теперь ему проиграть?

И ТРЕТИЙ ТИТУЛ В СЕЗОНЕ

Борна сыграл хорошо. Он, все-таки, тоже молод – 22 года (Медведеву – 23). Уже не раз бил Надаля. Почти входил в топ-10 рейтинга (был 12-м в мае). Сейчас – 15-я ракетка планеты. Он классно провел весь турнир. И демонстрировал хороший теннис в финале. За ним – будущее ATP-Тура. Просто Медведев – это уже настоящее.

И Даниил сыграл куда мощнее!

После равной борьбы на старте первой партии, он резко прибавил – и выиграл сет 6:3. А во втором повел 5:0. Штампуя эйсы, деклассируя соперника на приеме, терпеливее – и эффективнее! – действуя на задней линии. Филигранно – как по учебнику – переводя мяч справа влево, потом – в обратном направлении, и заставляя хорвата бегать, бегать, дышать, уставать… К концу первого часа все ясно – этот финал останется за россиянином. Он проиграл пять из семи титульных встреч в этом году. Но вот сейчас, в Питере, проигрывать не намерен!

В итоге – есть и третий титул в сезоне (шестой – за карьеру). И первая с 2004-го победа россиянина в Санкт-Петербурге! Михаил Южный – тот самый чемпион-2004 – наверняка был доволен итогом. Он наблюдал за матчем прямо здесь – с трибун. Как и Анатолий Тимощук. И многие другие звезды, пришедшие поболеть за Медведева.

- Не думайте, что я не рад победе, - признался Даниил, который, выиграв последний мяч, лишь кивнул головой и слегка улыбнулся. – Просто еще в Цинциннати решил, что это – мой стиль. Не праздновать победу бурно, а сдерживать эмоции. На самом деле было сложно не закричать от счастья. И не начать прыгать прямо на корте! Но я действительно рад. Особенно тому, что сделал это здесь. В России. Перед своими болельщиками…