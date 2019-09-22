Такой Медведев – бесподобен. Россиянин выиграл турнир в Санкт-Петербурге

- Вернешься в будущем году защищать свой титул? Многие звезды потом не приезжают, - спросил ведущий у Медведева после матча.
- А вы хотите, чтобы я вернулся? – улыбнулся на вопрос Даниил?
Взрыв аплодисментов переполненных трибун стал ожидаемым, красноречивым ответом.
- Тогда, конечно, вернусь,- продолжил россиянин. - Главное – чтобы позволило физическое состояние. Когда я ехал в Петербург сейчас, многие говорили, что я здесь только, чтобы покрасоваться. Что не буду играть в полную силу. Но вот – сейчас воскресенье, и я даю интервью, как чемпион. Думаю, я все всем доказал. Мне действительно нравится этот турнир. И я счастлив, что выиграл на нем титул!
Наверное, это самый логичный итог выступления Даниила перед домашней публикой. Мы ведь действительно боялись, что он очень устал. Что может отказаться от поездки в Питер после ударной американской серии, увенчанной финалом US Open. И не просто финалом, а настоящей пятисетовой (и пятичасовой!) битвой против Надаля, в котором только недостаток опыта и, возможно, везения помешал россиянину выиграть «Большой шлем». Даже когда Медведев приехал (транзитом через Черногорию, где пару дней повалялся на пляже), мы продолжали держать в уме мысль, что он здесь – только для раздачи автографов. И, может быть, для одного-двух матчей, проведенных в полсилы, «одной рукой и ногой». И это даже было бы понятно. Сейчас Даниил – четвертая ракетка планеты. Ему придется играть на Итоговом (хотя кто мог подумать в начале сезона, что он поедет в Лондон, да еще отобравшись за несколько месяцев?!). Ему волей-неволей предстоит перекраивать календарь. А дополнительных очков в Питере он мог заработать немного – всего 90. Куда важнее с этой точки зрения (в плане борьбы за третью позицию в рейтинге) предстоящие соревнования в Азии – защита титула в Токио, «Мастерс» в Шанхае… Потом еще парижский «Мастерс». Ну правда, зачем выкладываться в Петербурге? Мы бы его простили, даже если бы снялся. Все бы поняли. Никто бы не осудил.
А он дошел до финала. И «уничтожил» в нем Борну Чорича. Которому до этого четырежды уступал, лишь раз сумев взять верх над хорватом (на Уимблдоне-2018).
При том, что сетка выдалась нелегкой. Сначала пришлось «пободаться» с Евгением Донским, который мощно упирался в первой партии (в итоге уступил – 5:7, 3:6). Потом – с Андреем Рублевым. И этот матч мы бы хотели увидеть в финале! Однако Андрей, за прошедшее лето трижды обыгрывавший соперников из топ-10 рейтинга (Доминика Тима – в Гамбурге, Роджера Федерера – в Цинциннати, Стефаноса Циципаса – на US Open), четвертый раз это сделать не смог.
- По сравнению с нашей встречей в Огайо, теперь у меня были шансы. Но я слишком много и часто бил в ауты. И провалил несколько геймов, - вздохнул Рублев.
Тем не менее, Медведеву пришлось нелегко – 6:4, 7:5. И даже белорус Егор Герасимов – 119-й номер рейтинга, прошедший в Питере квалификацию – серьезно осложнил ему жизнь, уступив только в плотной борьбе – 5:7, 5:7.
Тем не менее, факт – Даниил на пятом турнире подряд дошел до финала. И бог с ней, со статистикой личных встреч с Чоричем. Ну как он мог теперь ему проиграть?
Борна сыграл хорошо. Он, все-таки, тоже молод – 22 года (Медведеву – 23). Уже не раз бил Надаля. Почти входил в топ-10 рейтинга (был 12-м в мае). Сейчас – 15-я ракетка планеты. Он классно провел весь турнир. И демонстрировал хороший теннис в финале. За ним – будущее ATP-Тура. Просто Медведев – это уже настоящее.
И Даниил сыграл куда мощнее!
После равной борьбы на старте первой партии, он резко прибавил – и выиграл сет 6:3. А во втором повел 5:0. Штампуя эйсы, деклассируя соперника на приеме, терпеливее – и эффективнее! – действуя на задней линии. Филигранно – как по учебнику – переводя мяч справа влево, потом – в обратном направлении, и заставляя хорвата бегать, бегать, дышать, уставать… К концу первого часа все ясно – этот финал останется за россиянином. Он проиграл пять из семи титульных встреч в этом году. Но вот сейчас, в Питере, проигрывать не намерен!
В итоге – есть и третий титул в сезоне (шестой – за карьеру). И первая с 2004-го победа россиянина в Санкт-Петербурге! Михаил Южный – тот самый чемпион-2004 – наверняка был доволен итогом. Он наблюдал за матчем прямо здесь – с трибун. Как и Анатолий Тимощук. И многие другие звезды, пришедшие поболеть за Медведева.
- Не думайте, что я не рад победе, - признался Даниил, который, выиграв последний мяч, лишь кивнул головой и слегка улыбнулся. – Просто еще в Цинциннати решил, что это – мой стиль. Не праздновать победу бурно, а сдерживать эмоции. На самом деле было сложно не закричать от счастья. И не начать прыгать прямо на корте! Но я действительно рад. Особенно тому, что сделал это здесь. В России. Перед своими болельщиками…