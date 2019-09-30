Разгром для чемпионки Уимблдона. Первая ракетка России победила Симону Халеп - Советский спорт
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30 сентября 2019 20:28ТеннисМысин Николай

Разгром для чемпионки Уимблдона. Первая ракетка России победила Симону Халеп

Екатерина Александрова добилась крупнейшей победы в карьере – во втором раунде турнира в Пекине она уверенно обыграла экс-первую ракетку мира Симону Халеп.

ПЯТЬ ГЕЙМОВ ДЛЯ ХАЛЕП

Напомним, что в начале июля румынка выиграла свой второй «Большой шлем», разгромив в финале Уимблдона Серену Уильямс (6:2, 6:2). Правда, этот титул остается единственным для Симоны в текущем сезоне. Тем не менее, она занимает пятую позицию в рейтинге и претендует на то, чтобы стать первой ракеткой планеты в ближайшее время. Помимо триумфа в Лондоне, на счету Халеп также победа на «Ролан Гарросе»-2018, плюс финалы в Париже (2014, 2017) и Мельбурне (2018). Александрова, в свою очередь, на «Больших шлемах» лишь раз доходила до третьего раунда («Ролан Гаррос» в этом году), а в списке сильнейших теннисисток планеты занимает 38-ю позицию – высшую среди всех россиянок на этой неделе. Уроженка Челябинска проводит лучший сезон в карьере, на ее счету – выходы в четвертьфинал в Санкт-Петербурге, Хертогенбоше и Истборне, плюс полуфиналы в Будапеште и на недавнем турнире в Сеуле. Однако ни одной победы над теннисистками из топ-5 рейтинга в активе Екатерины пока не имелось. А из топ-10 она обыгрывала только Елену Остапенку (10-ю на тот момент ракетку мира) – в столице Кореи в прошлом году.

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Тем не менее, несмотря на статус явного фаворита, Симона во вчерашнем матче в Пекине не сумела оказать Александровой сопротивления. Поединок продлился чуть больше часа и закончился уверенной победой россиянки в двух партиях – 6:2, 6:3. Сама румынка впоследствии призналась, что на ее игре сказались проблемы со спиной. Из-за обострившейся травмы ей придется прервать выступления в Азии и досрочно вернуться домой для прохождения углубленного медобследования.

Что касается Екатерины, то за выход в четвертьфинал она поспорит с победительницей матча между другой россиянкой, Дарьей Касаткиной, и белоруской Ариной Соболенко.

НАВСТРЕЧУ ДРУГ ДРУГУ

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Между тем, в мужской части турнира в Пекине (который носит название Открытого чемпионата Китая) вчера прошли первые матчи первого раунда. И сразу двое россиян успели пробиться во второй круг. Победы одержали Карен Хачанов и Андрей Рублев.

Изначально в столице Китая должен был выступить и Даниил Медведев, который заявился в Пекин вместо турнира в Токио (где ему предстояла защита прошлогоднего титула). Однако финалист US Open снялся с соревнований из-за болей в ноге, которые обострились по ходу соревнований в Санкт-Петербурге (где он в итоге завоевал трофей). В настоящий момент четвертый номер рейтинга ATP готовится к «Мастерсу» в Шанхае, который пройдет на следующей неделе. Так что Хачанов и Рублев остались нашими единственными представителями в основной сетке в Пекине.

Об уровне турнира в китайской столице красноречиво говорит тот факт, что первый соперник Карена – уругваец Пабло Куэвас – несмотря на свой высокий рейтинг (он – 47-й в мире), был вынужден играть квалификацию. К матчу с россиянином опытный Куэвас (ему – 33 года и он на 10 лет старше Хачанова) подошел в хорошей форме, тогда как сам Карен выдал серию из трех поражений подряд. Напомним, что девятая ракетка планеты проиграл Люке Пую во втором раунде «Мастерса» в Цинциннати, а затем выбыл на старте US Open (не справился с канадцем Васеком Поспишилом) и в Санкт-Петербурге (уступил португальцу Жоао Соузе). Тем не менее, в Пекине Хачанов сумел добиться важной в психологическом плане победы, ставшей для него первой с начала августа. И сломил сопротивление Куэваса в двух сетах – 6:2, 7:6 (9:7).

Рублеву достался еще более опасный соперник – экс-третья ракетка планеты и победитель Итогового чемпионата ATP-2017 Григор Димитров. Болгарин, неудачно выступавший на протяжении полутора последних лет, недавно все-таки набрал хорошую форму и даже дошел до полуфинала US Open - сначала победил Роджера Федерера, но следом проиграл нашему Даниилу Медведеву. В счете личных встреч с Андреем он также вел 2:1 (Рублев одолел Димитрова на Открытом чемпионате США-2017, но в прошлом сезоне уступил ему на Australian Open и в Роттердаме). Между тем, сам Рублев также уверенно смотрелся в последние месяцы, вплотную приблизившись к топ-30 рейтинга. В итоге именно Андрей оказался сильнее в Пекине, уверенно переиграв Григора – 6:2, 7:5.

Во втором круге в столице Китая Хачанов теперь встретится с французом Жереми Шарди, а Рублев – с победителем матча между итальянцем Фабио Фонини и Михаилом Кукушкиным из Казахстана. В случае новых успехов два россиянина сыграют друг с другом в четвертьфинале.

ТУРНИР ATP
ПЕКИН (КИТАЙ)

Категория ATP 500. Открытые корты. Покрытие – хард. Призовой фонд - $3 515 225.
Одиночный разряд. Первый круг

Хачанов (Россия, 4) – Куэвас (Уругвай) – 6:2, 7:6 (9:7)
Рублев (Россия) – Димитров (Болгария) – 6:2, 7:5.

ТУРНИР WTA
ПЕКИН (КИТАЙ)

Категория «Премьер». Открытые корты. Покрытие – хард. Призовой фонд – $8 285 274.
Одиночный разряд. Второй круг

Александрова (Россия) – Халеп (Румыния, 6) – 6:2, 6:3
Павлюченкова – Кудерметова (обе – Россия) – 6:0, 3:6, 7:6 (7:4).

РЕЙТИНГИ

МЕДВЕДЕВ ОСТАЛСЯ ЧЕТВЕРТЫМ

Даниил Медведев сохранил четвертую позицию в списке сильнейших теннисистов мира. Лучший из россиян по-прежнему уступает только Новаку Джоковичу, Рафаэлю Надалю и Роджеру Федереру.

Между тем, Екатерина Александрова вернула себе звание первой ракетки России, вновь обойдя Анастасию Павлюченкову – сейчас она находится на 38-й строчке рейтинга WTA. А вот Маргарита Гаспарян и Анастасия Потапова, не защитившие очки за прошлогодний выход в финал турнира в Ташкенте (титул тогда достался Гаспарян), опустились на 24 и 16 позиций, соответственно.

РЕЙТИНГ ATP

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РЕЙТИНГ WTA

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