Медведев отправился за новым «Мастерсом». Даниил выиграл первый матч в Шанхае

ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ

– Как относитесь к тому, что стали звездой? – спросили Медведева вскоре после приезда в Шанхай. Где, кстати, в аэропорту его лично встречал директор турнира.

– Я не считаю это чем-то положительным или отрицательным. Это в целом нормально, – спокойно ответил финалист US Open. – Как и прежде, я должен как можно лучше выполнять различные обязанности, а главное – выходить на корт и выигрывать каждый матч. Не так важно, как высоко ты стоишь в рейтинге, поднимаешься или опускаешься. В жизни хватает разных ситуаций, но с каждой нужно справляться достойно. И, разумеется, нельзя останавливаться. Как и всегда, я хочу одного – становиться все лучше и лучше.

Отношение к россиянину изменилось. Да, он действительно теперь звезда! Его зовут на промо-акции и в теле-эфиры популярных программ. К нему выстраиваются спонсоры с предложениями крупных контрактов. Его активно приглашают на выставочные турниры – уже известно, что в декабре Медведев поедет и в Эр-Рияд, и в Абу-Даби. И, разумеется, к нему приковано гораздо большее внимание болельщиков. Поэтому отныне Даниил играет только на центральных кортах, как правило – в вечерний прайм-тайм, а организаторы идут ему навстречу, составляя для россиянина более удобное расписание (если это возможно).

Но и дозировать нагрузку, следить за графиком приходится сложнее. Сыграв в Америке четыре финала подряд (включая главный матч в Нью-Йорке), Медведев не смог отказаться от выступления в Питере – хотя этот турнир с чисто спортивной точки зрения ему был особо не нужен. Он не давал больших очков в рейтинг и мешал подготовке к соревнованиям в Азии, где Даниилу предстояла защита прошлогоднего титула в Токио и выступление на «Мастерсе» в Шанхае. Но вы же помните слова про ответственность? Как мог новый кумир российской публики пропустить свой домашний турнир? Или сыграть там не в полную силу? Нет, он приехал не только ради автографов. Он действительно выложился. И взял новый титул, обыграв в финале Борна Чорича.

После чего снялся с Пекина, где изначально решил выступать вместо Токио.

Официально – из-за болей в бедре. По факту – чтобы лучше отдохнуть, подкопить силы к Шанхаю. И не усугублять проблемы со здоровьем, накопленные изнурительным летом. В итоге в рейтинге Медведев даже потерял, подпустив к себе близко австрийца Доминика Тима (он и стал лучшим в столице Китая). Но вряд ли Даниила сейчас это волнует. Он продолжает работать, как раньше. Концентрируется не на очках и призовых (хотя о них и думает, конечно). А только на игре и победах. Во вторник он впервые за последние 9 дней вновь вышел на корт, чтобы сыграть официальную встречу. И вы уже знаете, как она завершилась.

ДВЕ ПОБЕДЫ ЗА ДЕНЬ

Кэмерон Норри, конечно, рассчитывал, что сможет навязать борьбу четвертой ракетке планеты. Британец находится в неплохой форме. На прошлой неделе прошел квалификацию в Пекине, добравшись до второго раунда и лишь в упорном поединке уступив Энди Маррею. В Шанхае тоже смог выйти в основу, преодолев отборочную стадию, а после одолел опасного француза Жиля Симона. Норри всего на год старше Медведева (ему – 24), он – 64-й в рейтинге (в мае был 41-м), и он еще способен прибавлять. Не так, как Даниил в этом сезоне… Но тем не менее!

Только борьбы не вышло. Совсем. С первых геймов понятно, кто тут фаворит. А главное – почему. Медведев словно не брал перерыв – действует в том же фантастическом темпе и ритме! Делает эйсы один за другим. Почти не ошибается с первой подачи. Уверенно разводит соперника по корту – и кроссами, и ударами по линии… Легко делает брейк. Потом – еще и еще… В итоге меньше чем за час все кончено – 6:3, 6:1.

Первый шаг к шестому финалу подряд Медведев таким образом сделал. На очереди – встреча с Васеком Поспишилом. Но она состоится в четверг.

При этом Даниил стал не единственным россиянином, добившимся в Шанхае победы вчера. За несколько часов до него на корт вышел Андрей Рублев, которого ждало испытание Чоричем. Тем самым, который проиграл Медведеву в титульном матче в Санкт-Петербурге. Хорват – также молод, уже очень успешен, стоит на 15-й позиции в рейтинге и… успел потерпеть от Андрея два поражения в двух предыдущих очных встречах. Одну из них – на Молодежном итоговом в 2017 году. Вторую – в Дохе, в начале прошлого сезона. Там, кстати, россиянин дошел до финала.

То ли у Чорича развился «комплекс Рублева». То ли Андрей просто уверен в себе (и есть с чего – он здорово играет еще с начала лета!), но все опять закончилось не в пользу Борны. При том, что 33-й номер рейтинга едва не отдал второй сет, не подав на матч и доведя дело до тай-брейка. Но в нужный момент Рублев снова прибавил и добился успеха – 6:4, 7:6 (7:4). За выход в третий круг он поспорит с австралийцем Джоном Милманом.

Шанхай (Китай). Турнир ATP

Категория «Мастерс». Покрытие – хард

Призовой фонд – $7 473 620

Одиночный разряд

Первый круг

Рублев (Россия) – Чорич (Хорватия, 12) – 6:4, 7:6 (7:4)

Второй круг

Медведев (Россия, 3) – Норри (Великобритания) – 6:3, 6:1