Ждем седьмого финала Медведева. В Москве стартовал «Кубок Кремля» - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра
14 октября 2019 22:18ТеннисМысин Николай

Ждем седьмого финала Медведева. В Москве стартовал «Кубок Кремля»

В «Крылатском» стартовал юбилейный, 30-й «Кубок Кремля». Как провели первые матчи россиянки и ждать ли на корте Даниила Медведева? «Советский спорт» - о первом дне московского турнира.

ПЕРЕЕЗД В КРЫЛАТСКОЕ

Почти 30 лет «Кубок Кремля» провел в «Олимпийском». Здесь состоялся первый розыгрыш турнира – в далеком 1990 году. Здесь он квартировал вплоть до сезона-2018 (включительно). Арена у Проспекта Мира стала домом турнира и местом встречи всех московских любителей тенниса. Но все когда-нибудь подходит к концу. Сам «Олимпийский» временно закрыли – на реконструкцию и перестройку. И «Кубок Кремля» переехал.

Страшно? Нет. Даже «Большие шлемы» - чемпионаты США и Австралии – когда-то меняли прописку. В силу разных причин, которые не так и важны. Прощаться с «Олимпийским» было грустно. Но ничего смертельного не произошло. В Москве не так много арен, где можно в это время года устроить теннисный турнир продолжительностью почти в две недели (с учетом предварительных тренировок спортсменов и квалификации). Но, все-таки, они есть. И новым домом – может, временно, а, может, и на долгий срок – для «Кубка Кремля» стала ледовая арена «Крылатское». Стадион относительно современный – открыт в 2004 году. Уже принявший немало заметных событий. Включая даже теннисный турнир – финал Кубка Федерации в 2004 году. Тот самый, который мы выиграли. У сборной Франции.

Главный минус арены – проблему с транспортной доступностью – решили шаттлами, которые курсируют от станции метро «Крылатское» вплоть до глубокой ночи. Болельщикам (и журналистам тоже) теперь не придется бояться, что последний автобус уйдет задолго до конца финальной встречи дня, которая может закончиться и после полуночи. А в остальном все почти также, как было и в «Олимпийском». Те же четыре игровых корта (тренировочные устроили рядом, но в другом здании – на велотреке). Те же площадки для отдыха теннисистов и обширная фан-зона со стендами спонсоров, где можно и в приставки поиграть, и в массажных креслах расслабиться, и автографы взять у кумиров. Те же привычные лица – включая звезд прошлых лет (Евгения Кафельникова, Марата Сафина, Анастасии Мыскиной и многих других), которые обязательно заходят «на огонек». Предаваясь, в том числе, и ностальгии по тем временам, когда они сами боролись за титулы на домашнем турнире…

В общем, через год-два, возможно, нам и не захочется возвращаться на Проспект Мира. Успеем и к «Крылатскому» привыкнуть.

А МЕДВЕДЕВ БУДЕТ?

Одна из главных интриг «Кубка» - не то, кто его выиграет. А сыграет ли здесь Медведев? Даниил только что провел шестой финал подряд, выиграв второй «Мастерс» кряду и выйдя на третье место в чемпионской гонке ATP. Победа в Шанхае не отняла много сил (все матчи россиянин завершил в двух сетах), но… Мы же знаем график Медведева! Естественно, он устал! А ведь ему еще играть «Мастерс» в Париже, дебютировать на Итоговом чемпионате, а также защищать цвета России в финальной стадии обновленного Кубка Дэвиса (пройдет в Мадриде в конце ноября). И это не считая подготовки к новому сезону, где Даниилу предстоит борьба за первый «Большой шлем» в карьере и высшую строчку рейтинга. Тут хочешь - не хочешь, а задумаешься о дополнительном отдыхе. Пусть даже и во время домашнего турнира.

Правда, мы того же боялись и перед Spb Open, который стартовал через неделю после US Open. Но Даниил не просто прилетел в Санкт-Петербург раздать автографы. Но и выиграл титул! Он такой, он по-другому не может. Если играет – то только на победу. А побеждает он всех.

- Я боюсь сейчас всех обнадеживать, - признался Медведев в Шанхае. – Конечно, я буду в Москве. Но надо понимать, что мне лететь – 9 часов. Плюс адаптация к разнице во времени… Плюс усталость. Смогу ли я выйти на корт, скажу позже. Надо понять, как себя чувствую. Прислушаться к своему организму. И лишь затем принять решение.

Возможно, Даниил снимется. Но… Это вряд ли. Пусть призовые его могут не заботить (он и так за этот сезон заработал почти 7 миллионов. Разумеется – долларов!). Пусть рейтинг не улучшит (даже в случае титула). Но сыграть перед родной публикой для него очень важно. Тем более, он – москвич. Да и организаторы пошли на встречу. Как первый сеянный, Медведев пропускает стартовый круг. А матч второго раунда он может провести даже в четверг. Тут времени на отдых достаточно. Тем более, что жеребьевка вышла благосклонной. Соперником Даниила станет кто-то из двух обладателей wild card. Талантливых молодых россиян, но, конечно, не тех, кто может бросить ему вызов. Ни Ален Авидзба (19 лет, 498-й номер рейтинга), ни Алибек Качмазов (17 лет, 1491-я строчка) большой опасности не представляют. У Медведева есть и время, и возможности отдохнуть, чтобы потом с полными силами поспорить за выход в финал. Седьмой подряд для себя с начала июля.

ПЕРВОЕ РОССИЙСКОЕ ДЕРБИ

Помимо Даниила за титул на «Кубке Кремля» поборются еще 15 россиян (точнее, уже 13, но об этом чуть позже). Среди мужчин в основе одиночной сетки есть упомянутые выше Авидзба и Качмазов, также – Андрей Рублев, Карен Хачанов (к слову – действующий чемпион!), Евгений Донской и выигравший квалификацию 20-летний Артем Дубривный. Среди девушек борьбу за титул начали Светлана Кузнецова, Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова, Дарья Касаткина (еще одна действующая чемпионка), Анастасия Потапова, Анна Калинская, Наталья Вихлянцева и Варвара Грачева (как и Дубривный, прошла квалификацию). Да, большинство из них свои первые матчи сыграют сегодня или в среду. Но три девушки уже вышли на корт. И две, к сожалению, уступили.

Одно из поражений было неизбежно – Калинская с Потаповой сыграли друг с другом. Так состоялось первое российское дерби на юбилейном, 30-м «Кубке Кремля». Молодые спортсменки (Анне – 20 лет, Анастасии – 18) боролись упорно, но… очень неровно. И нервы оказались крепче у более зрелой Калинской – 6:0, 3:6, 6:4. А вот Светлана Кузнецова – двукратная чемпионка турнира – в борьбе с молодой чешкой Каролиной Муховой не показала почти ничего… Ну, кроме собственных ошибок. Итог – поражение. В двух простых партиях – 2:6, 3:6.

ТУРНИР WTA

МОСКВА (РОССИЯ)

Категория «Премьер». Покрытие – хард. Призовой фонд - $1 038 000.
Одиночный разряд. Первый круг

Калинская – Потапова (обе – Россия) – 6:0, 3:6, 6:4
Мухова (Словакия) – Кузнецова (Россия) – 6:2, 6:3.

РЕЙТИНГ ATP

1 (1). Джокович (Сербия)

9545

2 (2). Надаль (Испания)

9225

3 (3). Федерер (Швейцария)

6950

4 (4). Медведев (Россия)

5920

5 (5). Тим (Австрия)

5085

6 (6). А. Зверев (Германия)

4425

7 (7). Циципас (Греция)

3900

8 (9). Хачанов (Россия)

2990

9 (8). Нишикори (Япония)

2860

10 (10). Баутиста-Агут (Испания)

2575

31 (33). Рублев (Россия)

1341


ЧЕМПИОНСКАЯ ГОНКА ATP

1 (1). Надаль (Испания)

9225

2 (2). Джокович (Сербия)

7945

3 (4). Медведев (Россия)

5875

4 (3). Федерер (Швейцария)

5690

5 (5). Тим (Австрия)

4525

6 (6). Циципас (Греция)

3730

7 (8). А. Зверев (Германия)

2855

8 (10). Берреттини (Италия)

2525

9 (7). Баутиста-Агут (Испания)

2485

10 (9). Гоффен (Бельгия)

2325

16 (17). Хачанов (Россия)

1695

28 (31). Рублев (Россия)

1286

РЕЙТИНГ WTA

1 (1). Барти (Австралия)

7096

2 (2). Кар. Плишкова (Чехия)

5940

3 (3). Осака (Япония)

5621

4 (4). Свитолина (Украина)

5495

5 (5). Андрееску (Канада)

5041

6 (6). Халеп (Румыния)

4962

7 (7). Квитова (Чехия)

4776

8 (8). Бертенс (Голландия)

4495

9 (9). С. Уильямс (США)

3935

10 (10). Бенчич (Швейцария)

3848

37 (39). Касаткина

1425

38 (35). Александрова

1385

40 (40). Павлюченкова

1355

42 (45). Кудерметова

1306

57 (55). Кузнецова

1051

66 (66). Блинкова

936

81 (78). Гаспарян)

749

89 (88). Потапова

695

93 (92). Вихлянцева

654

137 (137). Шарапова (все – Россия)

466

Примечание. В скобках – место в рейтинге на прошлой неделе.

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