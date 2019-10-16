Медведев превратился в монстра. Почему он «разрывает» Тур?

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ЧТО СДЕЛАЛ МЕДВЕДЕВ?

Шесть финалов подряд – само по себе достижение. Кто мог подумать в начале июля, что проваливший матч третьего круга на Уимблдоне Медведев так резко прибавит после короткого отпуска в Греции? Чтобы полнее осознать масштаб успеха россиянина, вот вам несколько фактов.

Начиная с турнира в Вашингтоне Даниил провел 32 матча. И выиграл 29 из них! Лишь два соперника нанесли ему поражения – австралиец Ник Кирьос (собственно, в Вашингтоне) и дважды Рафаэль Надаль (в Монреале и на US Open). Общее число побед россиянина за сезон в настоящий момент – 59 штук. И он – единоличный лидер в ATP-Туре по их количеству! Для сравнения, у Новака Джоковича и Надаля – по 48, у Роджера Федерера – 47, у Стефаноса Циципаса – 45. У всех остальных – еще меньше.

После поражения в Нью-Йорке Медведев выиграл все 9 своих матчей – на турнирах в Санкт-Петербурге и Шанхае. И не отдал соперникам ни сета! Общая сумма его призовых за сезон приблизилась к отметке в 7 миллионов долларов (если быть точным – $6 872 104). Из них 5 307 420 долларов он заработал после Уимблдона. Для сравнения, за весь прошлый год Даниил пополнил банковский счет «всего» на 1 673 191 долларов (без учета рекламных контрактов). А в нынешнем лишь Джокович и Надаль успели заработать больше. Даже Федерер пока держится поскромнее.

Даниил первым из россиян вошел в топ-4 мирового рейтинга с лета 2008 года (когда там был Николай Давыденко). И первым с 2006-го пробился в топ-3 чемпионской гонки (опять же – после Давыденко). Да, первой ракеткой планеты ему в этом сезоне не стать. Но на вторую строчку он пока претендует! А если продолжит выступать в том же духе, то она ему почти обеспечена.

Медведев – первый за 10 лет российский игрок, выигравший «Мастерс» в Шанхае (Давыденко брал титул в Китае в 2009 году, когда этот турнир состоялся впервые). И первый за 15 лет, взявший два «Мастерса» подряд (Марат Сафин в конце 2004-го побеждал в Мадриде и Париже). К тому же, он всего седьмой действующий теннисист, у которого больше одного титула такой категории. Другие шесть – Надаль (35 трофеев), Джокович (33), Федерер (28), Энди Маррей (14), Александр Зверев (3) и Жо-Вилфрид Тсонга (2). Да-да, чемпионов «Больших шлемов» Хуана-Мартина Дель-Потро, Марина Чилича, Стэна Вавринки в списке нет! А Медведев – вот он, пожалуйста.

А если отойти от цифр, то лучше всех про россиянина сказал его соперник по финалу в Шанхае. Который, к слову, никогда не отличался лишней скромностью.

– Думаю, прямо сейчас Даниил – лучший игрок в мире. С ним просто невозможно справиться, – отметил Зверев. Учитывая, что Надаль не играет уже больше месяца, с немцем российского происхождения нельзя не согласиться.

ОН – ЛУЧШИЙ ТЕННИСИСТ В ИСТОРИИ РОССИИ?

Пока нет. Как ни крути, у Сафина и Евгения Кафельникова есть за плечами по два «Больших шлема» и звания экс-первых ракеток планеты. Последний, кроме прочего – еще и олимпийский чемпион (Сиднея-2000). Общее количеству титулов у них тоже больше (у Марата – 15, у Евгения – 26). Как и у Давыденко (21). А Николай, к тому же, брал Итоговый чемпионат (в 2009-м) и был третьим в рейтинге (2006-2007). Медведеву до них до всех еще тянуться.

С другой стороны, всех остальных россиян он уже обошел. А если сохранит свой нынешний темп, тем более – сможет прибавить, достижения первой троицы однозначно падут. Сейчас у Даниила – семь побед на турнирах. И все добыты за последние два года (3 – в прошлом, 4 – в нынешнем). Ему всего 23 – нет сомнений, что свой потолок он пока не нащупал. И главное, что стоит отметить – ни Сафин, ни Кафельников, ни Давыденко на протяжении своих карьер не доминировали так, как Медведев – в последние 3 месяца. Пусть даже на коротких отрезках. Шесть финалов подряд – подобного не выдавал никто из наших игроков! Да что из наших – за всю историю тенниса таких примеров соберется немного! И большинство из них касаются трех известных фамилий – Федерера, Надаля и Джоковича.

Так что прямо сейчас Медведев, может, и не лучший россиянин в истории. Но у него есть все, чтобы им стать. Причем – уже в ближайшие два года.

ПОЧЕМУ МЕДВЕДЕВ ТАК СИЛЕН?

Теннис Медведева – тема для научной работы. Поверьте, их уже пишут! И его точно изучают конкуренты. Даниил – уникальный игрок. Причем, тут речь не только в результатах. А именно в его стиле.

– Даня играет так, как никто раньше не играл. Может, он не пробивает навылет с форхенда, не делает ударов в прыжке, не отличается супер-приемом, но у него есть ряд качеств, которые превращают его в, возможно, самого опасного соперника! – отмечал тот же Зверев.

О каких качествах речь?

Во-первых – он невероятно мобилен! Для человека, ростом 198 см (это вообще особая черта всех молодых и звездных теннисистов – они все под 2 метра!), он очень быстро двигается, прекрасно координирован, у него – феноменальная работа ног. Медведев не просто способен добежать до мяча в любой точке корта – к моменту удара он уже сгруппирован. Он повернут к сопернику. Он бьет зряче – не тянется ракеткой наугад, а задействует корпус. Что дает ему превосходство во времени, преимущество в 1-2 секунды на то, чтобы уже бежать в другую сторону. Всем этим отличался Давыденко, но он был ниже аж на 20 см! При этом и «бонусы» роста Даниил тоже прекрасно использует. У него отличная подача – и мощная, и направленная. Что важнее – надежная. Не всегда, но частенько Медведев выдает под 70-80 процентов попадания первым мячом! Это – элитный, почти достижимый уровень. Недоступный большинству игроков. Что выручает в важные моменты – когда надо удержать преимущество, либо психологически надломить соперника. И с физической мощью у парня – порядок. Он, может, не так часто бьет навылет, как те же Джокович и Федерер, как ровесники Даниила – Зверев, Циципас, Андрей Рублев, Карен Хачанов… Но он умеет это делать. Просто не делает на этом упор.

Второе – он очень стабилен. Медведева нельзя переиграть в защитный теннис! На это способен, возможно, только Надаль. Его удары одинаково надежны – и справа, и слева. И это – несмотря на специфичную технику, которая со стороны частенько выглядит корявой… Причем, с этим согласен и сам Даниил («Когда смотрю свои матчи, удивляюсь – как мне удается попасть в корт?»). И его тренер Жиль Сервара («Гляжу на Данин оттопыренный локоть при бэкхенде и думаю – сейчас мяч точно улетит на трибуны… А он опять бьет по линии!»). Но комплексов на этот счет у Медведева нет.

– Раз все равно мне удается сохранять мяч в игре, причем – в высоком темпе, тогда о чем беспокоиться? – рассуждал Даниил. И с ним нельзя не согласиться.

В-третьих – Медведев знает, как сломать игру соперника.

– У него очень плоские удары. У тебя просто не получается ответить! Ты не можешь играть агрессивно. Не можешь взвинчивать темп. Он не дает атаковать, и ты просто теряешься – не знаешь, что делать! Причем, это касается всех, – сказал Зверев.

Всех, да не всех. Есть Надаль, которому скорость и техника (лучшая в истории тенниса!) пока позволяют отыгрывать мячи Даниила. Причем, отыгрывать максимально опасно! Но в целом Александр прав – Медведев ставит в тупик всех соперников. Он не крутит, не режет мячи (хотя и может, если позволяет ситуация). Он бьет именно плоско – с низким отскоком, на уровне колена. Причем – из любых положений. Что часто ставит в тупик теннисистов, тем более – высоких (их сейчас большинство среди звезд). В сухом остатке, россиянина нельзя «развести». Нельзя перебегать. Нельзя взять мощью ударов. С ним приходится только терпеть. И использовать любой шанс для атаки, которых бывает немного. Это сбивает с толку. Лишает уверенности. Заставляет тебя ошибаться. Чем Даниил прекрасно пользуется. Поскольку сам-то ошибается немного! Когда вам кажется, что топ-теннисисты против Медведева играют плохо (заметно ниже собственного уровня), то это отнюдь не везение россиянина. Не потому, что у них плохой день. Причина – именно в игре Даниила.

Четвертое – и это точно главное! – он стал очень уверен в себе. Перестал поддаваться эмоциям, что раньше часто Даниилу мешало. Ведь тот же третий круг Уимблдона (перед серией в шесть финалов подряд) Медведев проиграл сам себе, а отнюдь не Давиду Гоффену – распсиховался из-за собственных ошибок в пятом сете, стал бить ракетками о корт, утратил весь контроль над ситуацией… Сейчас этого нет. Работа с психологом и, конечно, полученный опыт позволили ему стать более сдержанным. Даже не так… Сейчас россиянин – настоящий удав! Спокойный, хладнокровный, уверенный в себе. Который знает, что способен «съесть» любого, кто окажется по ту сторону сетки. Это заметно даже в его взгляде – он смотрит на соперника, как лев на лань. И лани остается только сдаться. Принять неизбежное. Как, например, сдались в Шанхае Зверев и Циципас – которые тоже находятся в отличной форме! Конечно, пара поражений (а они неизбежны – просто никто не знает, когда они случатся) могут уверенность отнять. И тут вопрос – как Даниил с этим справится. И как быстро вернет ее вновь.

Если получится решить проблему быстро, то в будущем году Медведев станет первым. Это факт.