«Я не готов играть на 100 процентов». Медведев не выступит на «Кубке Кремля»

– Никто не знал, что я так выступлю в Шанхае и выйду в шестой финал подряд. Просто чувствую, что морально и физически изможден. Я не готов показать 100 процентов своего уровня. А как профессионал я не могу выходить на корт, если я не готов на все 100, – признался Медведев на пресс-конференции, которая прошла во вторник вечером в «Крылатском». – С какой-то стороны это очень обидно, потому что я очень хотел сыграть дома, перед родными трибунами. Я четыре года подряд играл в Москве. С каждым годом показывал результаты лучше и лучше для себя. Но так получилось. Это спорт, я должен делать то, что лучше для моего тела. И в этой ситуации у меня не было выбора.

– Два вопроса: первый – можете поделиться вашими эмоциями после Шанхая? И второй – избавились ли вы от имиджа плохого парня?

– Первый ответ – отличные ощущения и эмоции! Я никогда не мечтал о том, чтобы выйти в шесть финалов подряд. Один из них «Большой шлем», три – «Мастерса»… Обойти Роджера Федерера в чемпионской гонке – это тоже то, о чем я даже не думал. Да, он, возможно, не в лучшей форме, но он все еще играет каждую неделю, старается. Это что-то невероятное, я действительно доволен своим результатом. Что касается моего образа плохого парня... Не мне решать, соответствую я этому имиджу или нет. Возможно, и через десять лет меня будут об этом спрашивать. Я считаю, что я не плохой парень. Да, я могу вспылить на корте, но я думаю, что люди уже научились отличать меня настоящего и видят, каков я на самом деле.

– Если бы вам начале года Нострадамус предсказал, что вы сыграете в шести финалах подряд, вы бы поверили?

– Скорее всего, не поверил был. Но я старался для этого, я тренировался для это, все для успеха делал. Я не мог ожидать таких достижений, но все получилось. Значит, я все сделал правильно. Надеюсь, что побед будет больше. Никогда не знаешь, как сложится следующий матч. Я буду стараться выигрывать как можно больше. А насчет имиджа хорошего парня или плохого парня… Я только что сказал, что дело не в теннисе. Ты можешь быть первым, но быть плохим парнем, а можно быть семидесятым в рейтинге и быть хорошим. Это будут решать зрители, СМИ, а я буду просто оставаться самим собой.

– Стефанос Циципас на днях высказался о вас и вашей игре негативно. Сказал, что ему неинтересен ваш теннис…

– Вчера мне об этом кто-то сказал. Сам я прочитал об этом только во вторник утром. Да, он дал такое интервью. Там было много не то что много эмоций, а мыслей. Каждый теннисист может сказать что-то колкое о другом игроке. А еще он дал интервью во время турнира в Шанхае, если я не ошибаюсь. Его спросили, как он праздновал победу в «Кубке Лейвера». Не только у меня, но у многих людей и теннисистов, российских и иностранных, его ответ вызвал смех. После этого интервью я перестал воспринимать Циципаса серьезно.

– Что именно он сказал?

– Я процитирую – он сказал, что, его заставляли пить (алкоголь, – Прим. ред.). Ладно, ничего страшного, но потом он говорит: «Мама, ты слышишь? Меня заставляли пить! Это было отвратительно, я могу предоставить тебе видео!». Это смешно. Я не воспринимаю его всерьез после этого.

– Вы сказали, что причина снятия с «Кубка Кремля» – переутомление и физическая усталость. То есть, это не травма? И раз уж вы в Москве, планируете ли вы посещать матчи турнира?

– Нет, это не травма. Если бы была травма, я бы так и сказал. Пока не знаю, какие у меня планы. Но посмотрю сегодня матч Андрея Рублева и Александра Бублика. Буду действовать по обстоятельствам.

– С турнира в Вене тоже снимитесь?

– Пока не знаю, ничего не могу обещать. Буду смотреть, как я буду восстанавливаться в ближайшие дни, как буду себя чувствовать. Буду обсуждать с командой и принимать решение.

– Только что ваш капитан в Кубке Дэвиса сказал, что вас берегут как главную звезду, главную силу. Так увидим ли мы вас в составе сборной России на Кубке Дэвиса или все будет зависеть от итогов вашего выступления на Итоговом чемпионате в Лондоне?

– Я не могу сказать, что что-то будет зависеть от конкретных результатов в Лондоне. Да, если я сыграю шесть решающих тай-брейков в Лондоне, вполне возможно, что я просто физически не смогу неделю встать с кровати. Пока я планирую играть Кубок Дэвиса, но что будет через месяц, никто не может сказать.

– Как вы готовились к матчам, в которых счет личных встреч был не в вашу пользу?

– Меня недавно спросил журналист, влияет ли счет личных встреч на расположение сил в конкретном матче? Я считаю, что нет. Мы все растем. Мы становимся то лучше, то хуже, поэтому каждый отдельный матч – это отдельная история. Бывают удобные соперники, бывают неудобные. Вы сами видите, в этом году я просто поднял свой уровень тенниса и за счет этого смог обыграть многих соперников, ранее неудобных для меня. Я могу сказать, что где-то я согласен с Циципасом, что через два или три , а, может, и четыре года – он у меня выиграет. Вполне возможно, что он выиграет и три матча подряд.

– В мужском Туре остался игрок, которого вы бы хотели обыграть обязательно именно на крупном турнире?

– Сложно ответить на этот вопрос…Да, я хочу обыграть Надаля, но с таким же желанием я очень хочу выиграть у Джоковича. И Федерера я еще не обыгрывал. Я всегда говорю, что моя главная цель – выигрывать каждый матч на любом турнире. Будь то «Мастерс» или турнир категории ATP 250 – неважно. Я буду стараться победить каждого соперника на своем пути.

– Какой главный вызов для вас сейчас?

– Для меня главный вызов – это выигрывать каждый матч, который мне предстоит. Чем больше матчей ты побеждаешь, тем больше шанс быть выше в рейтинге.

– Почему вы не поехали защищать в этом году ни один титул? Это ваш фирменный стиль такой?

– Нет, отнюдь не стиль. Я совершенно не думал про это. Действительно, так получилось. Все было по разным причинам. Основная связана с тем, что я очень хорошо провожу сезон с самого начала. Были турниры, которые я просто физически не мог бы выдержать. Поэтому с командой принимали решение не выступать на них. Надеюсь, что это не станет моим фирменным стилем (смеется). У меня нет такого желания.