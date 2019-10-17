Карен Хачанов: Из-за моих матчей Кержаков вставал рано утром

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Восьмая ракетка мира Карен Хачанов прокомментировал свою победу над Филиппом Кольшрайбер в матче второго круга «Кубка Кремля» в Москве.

Второй сеяный на турнире одолел соперника со счетом 3:6, 6:3, 7:6 (9:7), отыграв пять матч-боллов по ходу третьего сета.

– Что происходит в голове, когда на тай-брейке при счете 5:6 вы бросаете ракетку, а через несколько секунд все переворачивается?

– Полный хаос. Когда весь матч сдерживал себя, а тут вел 5:2 и вдруг становится 5:6. В тот момент я уже ничего не думал. Следующий мяч сыграл так же, как отыгрывал все матч-болы до этого.

– Год назад вы провели классный матч против Надаля на US Open, а в этом году у вас был великолепный матч против Хуана Мартина Дель Потро на «Ролан Гаррос». Можете ли сравнить эти поединки с сегодняшним матчем по эмоциональному накалу?

– Было много игр с таким же драйвом и энергией. Но давно не было такого, чтобы я вытаскивал матч с матч-болов. С моей стороны эта игра была гораздо ниже по уровню, чем матчи с Надалем и Дель Потро.

– Оцените уровень мастерства и качество игры своего соперника Филиппа Кольшрайбера.

– Показалось, что он действительно провел очень хороший матч, здорово подавал, отлично принимал – часто навылет. Филиппу большой респект. Последние три наших матча я ему проиграл, поэтому для меня это очень значимая победа. До этого все наши матчи были напряженными, иногда по пять тай-брейков. Очень рад, что смог его обыграть. А моя игра… Для меня, как и для всех, первые несколько кругов на турнире – можно сказать, входные: новые мячи, новые корты. Так что тот факт, что я провел на корте 2,5 часа, является позитивным.

– Как вам поддержка в «Крылатском»? И успели ли вы поздравить Филиппа Кольшрайбера с днем рождения?

– Это немного странный вопрос. Не думаю, что мое поздравление ему будет сейчас очень приятно. А поддержка в «Крылатском» невероятная. Это всего лишь матч второго круга, а людей очень много – полный стадион. И зрители поддерживали до конца. Очень приятно каждый год играть у себя дома.

– Каким соперником для вас будет Андреас Сеппи?

– Я играл с Сеппи три года назад в Вене. Он более удобный, потому что играет ниже. Он одинаково играет справа и слева, подает. Но он так же, как и Кольшрайбер, очень опытный теннисист, взрослый. Он отыграл очень много матчей, побеждал в Москве. Предстоит серьезный матч. Буду завтра восстанавливаться и готовиться.

– В сентябре вы стали отцом. Как прошел для вас этот месяц?

– Замечательный опыт. Лучший момент жизни, когда ты видишь, как появляется маленькое чудо на свет. Как вы заметили, не так много времени успел провести дома. Я до турнира в Петербурге провел день вместе с семьей. Потом после матча один день. До Китая дней пять получилось и сейчас четыре дня. Я надеюсь, эта неделя будет подольше. И потом после Парижа проведу время с семьей.

– В вашей ложе сходил с ума Александр Кержаков. Кажется, что он во время своей игровой карьеры так не переживал. Вы позвали его лично?

– Перед турниром в Санкт-Петерурге я познакомился с Александром Кержаковым и Андреем Аршавиным во время визита на «Газпром-Арену», а затем – с Артемом Дзюбой уже на корте. Мы с Сашей начали поддерживать общение. Он смотрел все мои матчи в Китае. Поздравлял, писал, вставал рано утром. Говорил, что давно так рано утром не просыпался. Но сейчас у него есть время отсыпаться. Он сам говорил, что очень хочет приехать в Москву поддержать. Вот я его и пригласил на этот матч.