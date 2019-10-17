Горе для Егора. Рублев обыграл Герасимова и вышел в четвертьфинал «Кубка Кремля» - Советский спорт
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17 октября 2019 23:50ТеннисМысин Николай

Горе для Егора. Рублев обыграл Герасимова и вышел в четвертьфинал «Кубка Кремля»

В четверг определились последние четвертьфиналисты московского турнира. Победы во втором раунде из россиян одержали Андрей Рублев, Вероника Кудерметова и Анастасия Павлюченкова, которая взяла верх над Варварой Грачевой.

Первой место в восьмерке сильнейших на «Кубке Кремля» обеспечила 45-я ракетка мира Вероника Кудерметова. При том, что ей пришлось играть с первой сеяной на турнире – украинкой Элиной Свитолиной. Свитолина приехала в Москву, чтобы обеспечить себе попадание на Итоговый чемпионат WTA, и для путевки в Шэньчжень ей было достаточно просто выйти на матч второго круга. При этом Элина не раз отмечала, что планирует бороться здесь за титул, а не собирается довольствовать выполнением «программы-минимум». В итоге девушки выдали упорную встречу, которая продлилась все три партии и продолжалась более двух часов. Кудерметова, при активной поддержке болельщиков, сумела добиться успеха в решающей сете, взяв верх над 4-й ракеткой планеты – 6:2, 1:6, 7:5.

В свою очередь, Андрей Рублев в не менее тяжелом поединке нанес поражение белорусу Егору Герасимову, который начал выступление в Москве с квалификации. Несмотря на относительно низкий рейтинг (уроженец Минска стоит на 98-й позиции, тогда как россиянин является 31-й ракеткой планеты), Егор находится в отличной форме и демонстрирует хороший теннис на протяжении всей осени. В частности, на турнире в Санкт-Петербурге месяц назад он вышел в четвертьфинал, где навязал борьбу самому Даниилу Медведеву (будущий чемпион Питера и Шанхая победил со счетом 7:5, 7:5). Рублеву на «Кубке Кремля» пришлось даже сложнее – первые два сета закончились тай-брейками, второй из которых Андрей проиграл. Однако в заключительной партии хозяин корта полностью завладел инициативой и уверенно добился победы – 6:2. Впервые в карьере молодой россиянин пробился в четвертьфинал турнира в столице.

А вот дебютант основной сетки «Кубка Кремля» Ален Авидзба не сумел преодолеть второй круг. В четверг он встретился с сербом Николой Милошевичем, который не прошел в Москве квалификацию, но попал в основу как «лаки-лузер» после того, как снялся Медведев. Причем, Милошевичу повезло пропустить первый раунд (как его должен был пропускать Даниил), что позволило ему отдохнуть и лучше подготовиться к поединку с 19-летним россиянином. Ален, напомним, в стартовом круге в трех партиях переиграл 17-летнего Алибека Качмазова. Увы, поединок с Милошевичем у него не сложился. Авидзба уверенно провел первый сет, но уступил его 5:7, а во втором не смог взять ни гейма.

Наконец, под занавес игрового дня состоялось в «Крылатском» состоялось российское дерби, в котором Анастасия Павлюченкова – чемпионка турнира 2015 года – в трех партиях победила Варвару Грачеву.

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