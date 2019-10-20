Титул – лучший подарок. Рублев выиграл «Кубок Кремля» в свой 22-й день рождения - Советский спорт
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20 октября 2019 19:41ТеннисМысин Николай

Титул – лучший подарок. Рублев выиграл «Кубок Кремля» в свой 22-й день рождения

Адриан Маннарино второй год подряд вышел в финал московского турнира, и второй раз подряд уступил.

В прошлом сезоне – Карену Хачанову. Теперь – Андрею Рублеву. Россиянин в свой 22-й день рождения завоевал второй титул и теперь поднимется на 22-ю строчку рейтинга.

ТРЕТИЙ ФИНАЛ ПАВЛЮЧЕНКОВОЙ…

А мы ведь и женского титула ждали! В прошлом году ведь было как? Дарья Касаткина взяла «Кубок Кремля» среди девушек. Карен Хачанов – среди мужчин. Увы, у обоих прошедший турнир не сложился. Дарья отсеялась уже в первом круге. Карен – в четвертьфинале (при том, то в первом своем поединке отыграл пять матчболов). Зато до решающих стадий дошли Анастасия Павлюченкова и Андрей Рублев.

Для Насти московский финал стал третьим в карьере.

- Тут для меня совпало все. И теннис получался хороший, и матчи вполне удавались. Плюс это – Москва, домашний турнир, родные зрители, да и последний старт в сезоне. Тут хочется отдать себя всю, сыграть хорошо, закончить год красиво, - отметила Павлюченкова накануне, с трудом переиграв Каролину Мухову из Чехии. – Получится ли выиграть титул? Мне, для начала, нужно новые ноги найти. И приделать к себе. Поскольку нынешние почти не хотят двигаться! Если серьезно, то финал – есть финал. Конечно, тут просто не будет. Тем более, Белинда – опасный игрок. И я уже уступала.

Анастасия побеждала здесь в 2014-м. В 2015-м снова вышла в финал – но тогда оказалась слабее Светланы Кузнецовой. Сейчас ее ждала Бенчич – молодая швейцарка, 10-я ракетка планеты. Которая свою задачу на турнир уже выполнила, дойдя до решающей стадии – обеспечила поездку в Шэньчжэнь, на Итоговый чемпионат WTA. Что, собственно, не обещало, будто в игре с Павлюченковой Белинда расслабится и не будет бороться. Конечно, вышло все наоборот. Даже отдав первый сет (россиянка дважды сделала брейк, забрав партию со счетом 6:3), швейцарка быстро все перевернула. И две новые партии провела на повышенной скорости, проиграв лишь два гейма (6:1, 6:1).

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С одной стороны, Анастасия – все равно молодец! Опять ударно завершила сезон. И поднялась на 10 строчек в рейтинге, став 30-й ракеткой планеты и первой ракеткой страны. С другой… Впервые с 2001 года за целый год у россиянок нет ни одного титула! И это, к сожалению, красноречиво говорит о положении дел в нашем женском теннисе…

И ПЕРВЫЙ - РУБЛЕВА

Зато у парней – все хорошо!

И дело не только в Медведеве, который на прошлой неделе взял второй «Мастерс» подряд, поднялся на третью позицию в гонке и вообще – новая суперзвезда. Есть ведь еще и Хачанов, который пока держится в топ-10 (хотя и опустится на девятую строчку после поражения от Андреаса Сеппи в «Крылатском»). И есть Андрей Рублев! Который после Уимблдона выиграл 19 матчей из 25-ти. На «Кубок Кремля» он приехал 31-й ракеткой планеты (повторив личный рекорд в рейтинге). Теперь – почти пробился в топ-20.

Сыграв второй финал за три месяца. Четвертый – в карьере. И выиграв первый титул с Умага-2017!

- Не описать словами, насколько мне важен московский турнир. Тем более было обидно, что я ни разу здесь не побеждал. Конечно, я счастлив, что смог прервать эту серию! – признавал россиянин. И речь тут не о титулах, как таковых. А именно об обычных победах.

Поскольку за шесть попыток Рублев не выиграл в «Олимпийском» (где всегда раньше проводился турнир) ни единого поединка! В 2013-м, еще в квалификации (Андрею было лишь 15 лет) уступил белорусу Егору Герасимову. Затем – в основных сетках – проигрывал и австралийцу Сэму Гроту (2014), и Михаилу Кукушкину (2015), и Александру Бублику (2016), и сербу Филиппу Крайиновичу (2017), и еще одному австралийцу Нику Кирьосу (2018). Причем лишь у последнего смог взять один сет.

Может, все дело было в давлении домашних трибун?

Теперь – прорвало! Медведев снялся из-за усталости, Хачанов – проиграл из-за собственной плохой формы, а Рублев побеждал матч за матчем. В первом круге взял реванш у Бублика. Во втором – у Герасимова. Затем устроил мастер-класс сербу Николе Милошевичу (попавшему в основу, как лаки-лузер). В полуфинале – справился с Марином Чиличем (который покорял «Кубок Кремля» в 2014-м, после своей же победы на US Open). А в решающем матче камня на камне не оставил от Маннарино.

Француз смог зацепить четыре гейма. И те – всего лишь в первой партии. Во второй Рублев был неудержим. И даже две двойные подряд на матчболах не сбили его чемпионский настрой – 6:4, 6:0!

Так, взяв последнее очко, Андрей упал на колени. Схватился за голову. И, кажется, едва не зарыдал. Глядя на это, все поняли, насколько действительно ему важна эта победа. Дома. В Москве. На самом близком и родном для россиян турнире. Тем более - в свой день рождения!

Рублев не одному себе подарок сделал. Всем болельщикам – тоже. За что ему отдельное спасибо.

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