Карен больше не «Мастер». Хачанов проиграл в Париже и покинет топ-10

ОЖИДАНИЯ ОТ СЕЗОНА

Год назад Хачанов за месяц выиграл сначала «Кубок Кремля», а затем триумфально прошелся по соперникам на «Мастерсе» в Париже. Победив в финале самого Новака Джоковича! Из россиян столь серьезные титулы не брал никто аж с 2009 года – когда Николай Давыденко стал лучшим в Шанхае. Карен же поднялся на 11-ю позицию в рейтинге и укрепился в статусе главной российской звезды.

Да, Даниил Медведев тогда стоял 15-м, Хачанову проиграл в «Олимпийском» (в полуфинале) и, в целом, никто даже не думал, что нынешний сезон он проведет так здорово!

От Карена же ждали прорыва. Помнили и его «рубку» с Надалем в четвертом круге US Open. И упомянутую победу над Джоковичем (а перед этим – над Домиником Тимом). Помнили еще об одном титуле, добытом в 2018 году (на турнире в Марселе). Дебют в топ-10 казался лишь вопросом времени. Всех волновало другое – а сможет ли Карен повторить свой успех? И не станет ли вторым Джеком Соком, который взял «Мастерс» в Париже в 2017-м году, попал в «десятку», а спустя год вылетел из топ-100?

Нет, новым Соком Хачанов не стал. Но и дальнейшего прорыва мы, увы, не увидели.

ДОЛГАЯ ДОРОГА В ПАРИЖ

С одной стороны – Карен действительно пробился в топ-10. Летом он стал 8-й ракеткой мира и держался на этой позиции вплоть до текущей недели (периодически, но ненадолго, опускаясь на 9-ю строчку, что, согласитесь, было не так страшно). Он впервые в карьере дошел до четвертьфинала на «Большом шлеме», неплохо выступив опять-таки в Париже – там, на «Ролан Гарросе», его остановил только Тим. Были успехи на «Мастерсах» - четвертьфинал в Индиан-Уэлсе, полуфинал в Монреале. В целом, на крупных турнирах Хачанов выступал уверенно. Без блеска, но стабильно.

С другой – весной он выдал две серии из четырех поражений подряд (если вынести за скобки матч с Швейцарией в Кубке Дэвиса). Лишь трижды победил соперников из топ-10 (Джона Изнера – в Индиан-Уэлсе, Хуана-Мартина Дель-Потро – на «Ролан Гарросе», Александра Зверева – в Монреале). Не защитил ни единого титула (в Марсель и вовсе не приехал, в Москве не справился с Андреасом Сеппи уже в четвертьфинале). И проиграл почти половину из всех сыгранных встреч (баланс побед/поражений перед парижским «Мастерсом» у Хачанова был 29-25). В итоге в чемпионской гонке Карен оказался 16-м. На фоне прорыва Медведева и уверенного прогресса Рублева (Андрей едва не дотянулся до топ-20, хотя весной вылетал из топ-100), результаты Хачанова впечатляли несильно. Еще слабее они впечатляли на фоне изначальных ожиданий от него.

Тем не менее, до матча со Штруффом в столице Франции Карен гипотетически сохранял шанс остаться в «десятке». И даже поехать на Итоговый чемпионат! Всего-то было надо – сначала пройти немца, а потом и защитить титул…

ТРИ СЕТА СО ШТРУФФОМ

Яна-Леннарда не назовешь непроходимым соперником. Он уже опытен (ему – 29 лет), но звезд с неба никогда не хватал, больших турниров не выигрывал, этот сезон провел неровно, а в рейтинге – только 36-й. Тем более, в текущем сезоне Хачанов его побеждал – летом, на траве в немецком Галле взял верх в трех сетах (6:3, 3:6, 6:4). Тем не менее, глядя на спад в игре Карена, опасения возникали. Хватит ли россиянину выдержки и хладнокровия, чтобы использовать преимущество в классе?

Увы, не хватило. Штруфф с первых геймов дал понять, что может бороться на равных. Уверенно подавал. Часто прессинговал Хачанова. И в итоге дошел до тай-брейка, где единственная ошибка Карена решил исход партии в пользу немца – 7:5. Во втором сете россиянин все же сумел взять подачу соперника, только ход матча перевернуть не смог. И даже сравняв счет по партиям, вновь сбавил обороты.

Нет, Карен оставался в игре. И боролся. В последнем сете успел отыграть даже брейк. Только в решающей момент опять наошибался. И дал Яну-Леннарду пройти в третий круг. А сам… Увы, турнир покинул.

В сухом остатке – ни нового титула, ни путевки в Лондон, ни места в топ-10 у Хачанова нет. Теперь он будет максимум 16-й ракеткой мира – а может опуститься и ниже (тут все зависит от результатов соперников). Провал? Вовсе нет! Но, согласитесь, мы ждали не этого…

ТУРНИР ATP

ПАРИЖ (ФРАНЦИЯ)

Категория «Мастерс». Закрытые корты. Покрытие – хард. Призовой фонд – 5 207 405 евро.

Одиночный разряд

Первый круг

Тсонга (Франция) – Рублев (Россия) – 4:6, 7:5, 6:4.

Второй круг

Штруфф (Германия) – Хачанов (Россия, 8) – 7:6 (7:5), 3:6, 7:5.