Медведев проиграл, но это к лучшему. Сейчас объясним, почему - Советский спорт
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30 октября 2019 17:50ТеннисМысин Николай

Медведев проиграл, но это к лучшему. Сейчас объясним, почему

Даниил Медведев прервал серию из шести финалов подряд.

На «Мастерсе» в Париже он не смог пройти второй круг, проиграв французу Жереми Шарди – 6:4, 2:6, 4:6. Но поражения бывают полезными. «Советский спорт» - о том, почему это именно такой случай.

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

После обидных поражений Андрея Рублева и Карена Хачанова (оба уступил в трех сетах на старте турнира), мы были уверенны, что Даниил Медведев повысит настроение нашим болельщикам. Ведь Жереми Шарди – не тот соперник, который должен был создать ему проблемы. Он на девять лет старше, он полтора сезона не обыгрывал теннисистов топ-10, в рейтинге ATP занимает лишь 65-е место… Да у него даже борода с проседью! К тому же, Медведеву он уже уступал – в этом году, на харде в Роттердаме. И если россиянин прилетел в Париж четвертой ракеткой планеты и в ранге чемпиона двух последних «Мастерсов», а значит – явным фаворитом, то Жереми начал турнир с квалификации. И перед встречей с россиянином сыграл уже три матча. Больше шести часов на корте за три дня – серьезная нагрузка для 32-летнего Шарди.

Казалось бы, каковы его шансы в борьбе с Даниилом?

И первый сет показывает – особо никаких. Медведев уверенно атакует, почти не отдает очки на собственной подаче, легко гоняет Жереми из угла в угол… Да, заметно, что действует не на своем высшем уровне, но это нормально – никто ведь не показывает максимум в начале турнира! Тем более, даже так Даниил полностью контролирует ход игры, а француз постоянно ошибается справа. И серия таких ошибок стоит хозяину корта партии – в решающий момент Медведев делает брейк (6:4). А это – 19-й сет подряд, который забирает россиянин. Он не проигрывал их с самого финала US Open

Но дальше все быстро меняется. При счете 2:2 во второй партии Шарди сам делает брейк. В игре Даниила – полнейший провал. Соперники словно поменялись ролями – теперь француз атакует, россиянин – допускает ошибки. Простейшие, нетипичные для себя. Даже на бэкхенде, не говоря об игре справа… Еще один брейк – и Жереми берет сет 6:2. Что ж, серия Медведева прервалась. Но может, это лишь досадная осечка?

Увы, нет. В третьей партии россиянин становится агрессивнее – но, к сожалению, не только по игре. В плане эмоций – тоже. Несдержанные крики, ругань в адрес скамейки, швыряние ракетки на корт – все эти эпизоды не добавляют уверенности, что Даниил перевернет ситуацию. Он в каждом гейме получает брейк-пойнты, но ни один не может реализовать! А в середине сета сам отдает свою подачу – Шарди сыграл великолепно!

И как Медведев ни старался, вернуть этот гейм не выходит. Есть первая сенсация этого «Мастерса» - Даниил проиграл!

ПОЧЕМУ ПРОИГРАЛ?

- Когда проводишь такой матч, против соперника такого уровня, нужно показывать почти идеальный теннис! Я рад, что у меня это получилось. По крайней мере, на всех брейк-пойнтах я действовал очень здорово, - рассказал Жереми.

Шарди, конечно, был хорош, но все же признаем – ничего близкого к идеальному он не показал. Действовал чуть выше собственного уровня. А вот Медведев матч действительно провалил.

Во-первых, было заметно, что Даниилу не хватает тонуса. Играть турнир за турниром подряд – сложно в физическом плане, но помогает войти в свой ритм. И если тебе все удается, ты уверенно держишь уровень. Однако после титула в Шанхае Медведев пропустил две недели. Он отказался от выступлений в Вене и в Москве, а вместо этого отправился домой, в Монте-Карло. Чтобы немного отдохнуть и подготовиться к Парижу. И, в принципе, поступил правильно – короткий отпуск был необходим! Но проведя свой первый матч после такого перерыва, Медведев так и не смог войти в нужный темп. Отсюда – и обилие ошибок, особенно – в ключевых эпизодах.

Во-вторых, показалось - Даниил настолько уверен в успехе, что недооценил опасность Шарди. Уверенность – всегда хорошо, она позволяет справляться с самыми классными соперниками. Избавляет от страха, от излишнего волнения. Но если с ней переборщить, то можно пропустить момент, когда ситуация выходит из-под контроля. Медведев слишком поздно понял, что только на классе и своем мастерстве с французом не справиться. Что нужно искать что-то новое. Рисковать. Только надежности в его игре все равно не было. А тут вдобавок и уверенность ушла.

В-третьих, Медведеву не хватило того, что называют «реализацией моментов». Ведь во второй и в третьей партиях он не использовал 14 брейк-пойнтов (включая минимум один тройной)! Почти в каждом гейме на подаче француза у россиянина был шанс на победу. Примерно в половине эпизодов Жереми отыгрался за счет собственных хороших атак. Но в другой половине ошибался уже сам россиянин. Почему ошибался, уже сказано выше – где-то не хватило тонуса, где-то излишне, самоуверенно рисковал. В любом случае, на протяжении шести предыдущих турниров Медведева отличало как раз то, что он использовал малейшую возможность перевернуть ход встречи в свою пользу! А тут из целой кучи шансов не зацепил ни одного… Можно списать на невезение. Как ни крути, а в спорте удача тоже бывает важна.

И, наконец, в-четвертых – Медведева подвели нервы. Как он швыряет предметы на корт и ругается вслух после каждого розыгрыша, мы не видели с первых раундов US Open. А на теннисе Даниила это сказывается не лучшим образом. Будем надеяться, в Париже случился просто разовый эпизод. И в дальнейшем Медведев вновь будет собран, спокоен и хладнокровен.

ЧТО В ЭТОМ ХОРОШЕГО?

Обидно сыграть шесть финалов подряд и завершить эту серию поражением во втором круге от 65-й ракетки планеты. Но поражения в спорте неизбежны. Рано или поздно это должно было случиться. Медведев бы все равно проиграл. Есть ощущение, что сейчас был наилучший момент для этого.

Во-первых, это Даниила отрезвит. Он не зазнался, не поймал звездную болезнь, он трезво оценивает свои успехи и не склонен почивать на лаврах. Медведев – умный парень и настоящий профессионал. Но, как ни крути, а резкий взлет в рейтинге, громкие титулы, значительные призовые, контракты от спонсоров и повышенный зрительский интерес (а значит – интерес прессы) могут слегка вскружить голову и оторвать от реальности. Пусть неосознанно, совсем чуть-чуть, но все же. Холодный душ в виде обидного проигрыша позволит Медведеву лучше понять то, что он и так знает – расслабляться нельзя, и каждый соперник – опасен. Хорошо, что это случилось сейчас. А не, скажем, в первом круге Australian Open.

Во-вторых, команда Даниила сделает нужные выводы и, видимо, внесет какие-то коррективы в его подготовку. В том числе – к играм в зале. И Медведев, и Жиль Сервара (его личный тренер) теперь лучше поймут, как поддерживать тонус при больших перерывах. Перед началом межсезонья это важно втройне!

В-третьих, Даниил станет злее. В хорошем смысле. А впереди – Итоговый чемпионат ATP! Где не будет Шарди, зато будет еще семь теннисистов, стоящих выше всех в рейтинге. Уж там-то ни с настроем на матчи, ни с недооценкой соперников проблем не возникнет! А поражение от Жереми придаст дополнительный импульс Медведеву, который всем захочет доказать, что в Париже вышла досадная случайность. И он – по-прежнему один из лучших в мире. Если не самый лучший, как многие думают уже прямо сейчас.

ФАКТ

Последний раз Медведев проигрывал свой первый матч на турнире в июне. Тогда во втором раунде в Штутгарте он уступил французу Люке Пую.

ФАКТ

На двух парижских турнирах в этом году Медведев не выиграл ни одной встречи! Напомним, на «Ролан Гарросе» он также оступился на старте, хотя и вел 2:0 по сетам у француза Пьера-Юго Эрбера.

ТУРНИР ATP

ПАРИЖ (ФРАНЦИЯ)

Категория «Мастерс». Закрытые корты. Покрытие – хард. Призовой фонд – 5 207 405 евро.

Одиночный разряд. Второй круг

Шарди (Франция) – с (Россия, 4) – 4:6, 6:3, 6:4.

Медведев превратился в монстра. Почему он «разрывает» Тур? Даниил Медведев сыграл шесть финалов подряд, взял два «Мастерса» и обошел Федерера в чемпионской гонке ATP. «Советский спорт» – о том, почему он так крут. И чего ждать от него дальше. 16.10.2019 09:00 Теннис Мысин Николай
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