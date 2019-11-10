Медведев против лучших из лучших. В Лондоне стартует Итоговый чемпионат ATP

ГРУППА АНДРЕ АГАССИ

РАФАЭЛЬ НАДАЛЬ (ИСПАНИЯ)



Рейтинг: 1

Возраст: 33 года

Матчи в сезоне: 60-8

Титулы: 4

Призовые: $12 214 587

СЕЗОН

Рафа по всем показателям выдал фантастический сезон! Ровно год назад, после парижского «Мастерса», он отдал высшую строчку рейтинга Новаку Джоковичу. И вот, спустя 12 месяцев, вернул ее себе. В восьмой раз за карьеру он стал первой ракеткой мира, и в настоящий момент провел в этом статусе уже 196 недель!

Вот вам еще сухие факты. Испанец в этом году провел лишь 12 турниров, но выиграл 4 из них. Лишь на одном он не добрался до полуфинала – весной в Акапулько кругом ранее уступил Нику Кирьосу. Надаль взял два «Больших шлема», в 12-й раз покорив свой любимый «Ролан Гаррос», а в сентябре став лучшим на US Open. По общем количеству таких трофеев он почти что догнал Федерера (у Роджера – 20, у Рафы – 19). Еще были победы на «Мастерсах» в Риме и Монреале, финал Australian Open, полуфинал Уимблдона… У Надаля – 89 процентов выигранных встреч в этом сезоне (60 из 68), что значительно выше его же среднего показателя за карьеру (83 процента). А главное – все это несмотря на травмы, которые постоянно преследователи Рафаэля! С начала года он испытывал проблемы с коленом, с кистью, с бедром, с мышцами живота. И минимум один крупный турнир (конкретно – «Мастерс» в Шанхае) испанец пропустил по куда более приятной причине. Он, наконец, женился! На девушке, с которой встречался последние 14 лет.

В общем, как бы не сложился Итоговый, этот год для Надаля – удачный.

ПРОГНОЗ

Чтобы остаться первой ракеткой планеты, Рафе достаточно выйти в финал. Тогда Джоковича не спасет даже титул. Если испанец проиграет раньше, то сербу в любом случае придется пробиваться в решающую стадию, чтобы его опередить (при этом – минимум с двумя победами в группе). Но вряд ли Надаль заглядывает так далеко. Проблема в том, что турнир может закончиться для него до начала…

Проблемы с мышцами живота, возникшие перед полуфиналом в Париже, заставили испанца сняться с последнего «Мастерса» и до сих пор тревожат его штаб. Решение об участие в Итоговом турнире он примет в последний момент. И даже так неизвестно, сумеет ли Надаль сыграть все три матча (не говоря о плей-офф). А главное – даже в лучшем своем состоянии Рафа на крытых кортах совсем никогда не блистал! Удивительный факт – он ни разу не выигрывал Итоговый. Как и «Мастерс» в Париже. Эти условия ему не подходят. Так что, несмотря на классный сезон и первое место в рейтинге, основным фаворитом Надаля не назовешь. И это – даже без поправки на его проблемы со здоровьем.

Лучший результат на Итоговом турнире: финал (2010, 2013).

ДАНИИЛ МЕДВЕДЕВ (РОССИЯ)

Рейтинг: 4

Возраст: 23 года

Матчи в сезоне: 59-18

Титулы: 4

Призовые: $6 925 320

СЕЗОН

О потрясающем прогрессе Даниила уже написано многое, причем – во всем мире. Но мы повторимся опять. Потому что приятно! Медведев начал сезон 16-й ракеткой планеты, а на Итоговый турнир приехал в ранге четвертой. И более того, может подняться еще на одну строчку, потеснив самого Федерера!

Базу для будущих успехов россиянин заложил в январе, когда на первом же турнире в текущем году дошел до финала. Правда, решающий матч в Брисбене Медведев уступил – японцу Кею Нишикори, который таким образом взял у Даниила реванш за поражение на этой же стадии прошлой осенью в Токио. Потом был четвертый круг Australian Open и равная, напряженная битва с будущим чемпионом. Джокович выиграл, но лишь в четырех сетах. И больше партий не отдал никому (в том числе – и Надалю в финале).

Весной Даниил показал, что умеет играть и на грунте – на «Мастерсе» в Монте-Карло он впервые в карьере нанес поражение Новаку, выйдя в полуфинал. А после в Барселоне едва не взял титул – в финале уступил Доминику Тиму. Но главное случилось летом, после Уимблдона. Медведев резко и уверенно ворвался в элиту, сыграв шесть финалов подряд, в числе которых три – на «Мастерсах» и один – на «Большом шлеме». Причем, какие это были матчи! В Нью-Йорке Рафаэль Надаль едва не сдался в пятом сете, лишь за счет опыта и характера дожав подуставшего россиянина…

Тем не менее, в Цинциннати, Санкт-Петербурге и в Шанхае Даниил взял трофеи (еще один добыл весной – в Софии). Укрепился на четвертой позиции в рейтинге. И вот теперь приехал в Лондон в ранге одного из фаворитов.

ПРОГНОЗ

Увы, серия из финалов уже прервалась – во втором круге «Мастерса» в Париже Медведев неожиданно не справился с Шарди. Причем, сыграл действительно плохо. Что это было – разовый провал или начало кризиса, никто точно не знает. Это мы поймем в Лондоне. Но если забыть про последнюю неудачу, то Даниил сейчас – чуть ли не главный фаворит! Да, он дебютирует на Итоговом. И, кстати, россиян на этом турнире мы не видели 10 лет – с тех пор, как в 2009-м Николай Давыденко взял титул. Но статус дебютанта ни на что не влияет. Медведеву досталась удобная группа. Циципаса он обыгрывал уже пять раз. Зверева недавно бил в Шанхае. Надалю дважды уступил, но матч в Нью-Йорке мы помним, а нынешний Рафаэль – с травмой мышц живота – явно не сможет бороться на том же уровне (и вообще может сняться). Если Даниил сыграет так, как в Париже – ловить ему нечего. Но если так, как он же действовал с июля по начало октября, то россиянин обязан пробиться в плей-офф. А там вполне можно и третий раз подряд одолеть Джоковича. И, наконец, победить Федерера.

Лучший результат на Итоговом турнире: дебют

СТЕФАНОС ЦИЦИПАС (ГРЕЦИЯ)

Рейтинг: 6

Возраст: 21 год

Матчи в сезоне: 50-24

Титулы: 2

Призовые: $4 056 204

СЕЗОН

Стефанос доказал, что умеет обыгрывать лучших. В Мельбурне он победил Федерера, в Мадриде (на грунте!) – Надаля, в Шанхае – Новака Джоковича. Да, ему не хватает стабильности, но это типично для молодых игроков. Весной грек взял два титула (Марсель и Эшторил), лето – провалил полностью, а осенью дошел до финала в Пекине, полуфиналов в Шанхае и Базеле, четвертьфинала – в Париже. Его шестое место в рейтинге – абсолютно заслуженно. А дебют на Итоговом вполне может стать ярким.

ПРОГНОЗ

Тем не менее, в своей группе Стефанос – явный аутсайдер. По крайней мере, на бумаге. С Надалем все ясно, Зверев – действующий чемпион, а Даниил Медведев, помимо всех своих недавних успехов, так в принципе Циципасу никогда не проигрывает (ведет в личных встречах 5:0). Так что выйти в плей-офф греку будет непросто. Но мы же знаем, что он умеет удивлять.

Лучший результат на Итоговом турнире: дебют

АЛЕКСАНДР ЗВЕРЕВ (ГЕРМАНИЯ)

Рейтинг: 7

Возраст: 22 года

Матчи в сезоне: 42-23

Титулы: 1

Призовые: $3 015 723

СЕЗОН

На фоне прошлогодних успехов, Александр значительно сдал. Он взял всего один титул на скромном турнире в Женеве, на «Мастерсах» - не блистал (исключение – проигранный Медведеву финал в Шанхае), на «Больших шлемах» был максимум в четвертьфинале (в Париже) и недавно едва не покинул топ-10. Седьмая строчка рейтинга – это по-прежнему высоко. Но, если честно, от действующего чемпиона Итогового и экс-третьей ракетки планеты в этом сезоне ждали куда большего.

ПРОГНОЗ

Последние два турнира – в Базеле и Париже – Александр опять провалил. Что он покажет в Лондоне – вопрос из вопросов. В прошлом году никто всерьез не думал, что он выйдет из группы, а Зверев взял титул. Может, сейчас случится повторение истории. Но, скорее всего, если соперники сыграют на уровне, особых шансов у Александра нет. Не только на победу – и на плей-офф тоже.

Лучший результат на Итоговом турнире: победа (2018)

ГРУППА БЬОРНА БОРГА

НОВАК ДЖОКОВИЧ (СЕРБИЯ)

Рейтинг: 2

Возраст: 32 года

Матчи в сезоне: 53-9

Титулы: 5

Призовые: $11 087 228

СЕЗОН

Как и Надаль, Новак в этом году завоевал два титула «Большого шлема» - уверенно взял Australian Open и в фантастическом финале Уимблдона одолел Федерера. Однако в целом выглядел не так стабильно, как испанец. Потеря первого места в рейтинге – следствие летних неудач, когда Джокович не защитил огромное количество очков, добытых в прошлом сезоне на «Мастерсе» в Цинциннати и US Open (в обоих случаях он был чемпионом). В Нью-Йорке Новак вовсе снялся с поединка четвертого круга, не став доигрывать матч с Вавринкой из-за проблем с рукой. Показалось, что новая травма перечеркнет ему концовку года. Но нет, серб собрался! Приехал размяться в Токио, сходу выиграв титул. А неделю назад стал лучшим в Париже, уверенно пройдясь по всем соперникам (включая Стефаноса Циципаса, которому он проиграл в Шанхае). Если месяц назад мы все думали, что первым в рейтинге год закончит Надаль, то сейчас ситуация изменилась. У Новака есть шансы вернуться на вершину. И он наверняка приложит максимум усилий, чтобы ими воспользоваться.

ПРОГНОЗ

В отличие от Рафы, Джокович любит играть в залах. Недавний титул в Париже – тому подтверждение. Плюс сербу повезло с соперниками. Ведь даже грозный Федерер уже давно не может справиться с сербом, проиграв ему четыре матча подряд. Доминик Тим обыгрывал Новака лишь на грунте. С Маттео Берреттини он вовсе не встречался ни разу, но догадайтесь сами, у кого будет преимущество в их предстоящей борьбе? С мотивацией у серба порядок. С формой – как игровой, так и физической – тоже. И если не случится новых травм, то Джокович, скорее всего – основной претендент на победу.

Которая, если Рафа не дойдет до финала, позволит ему шестой раз в карьере закончить год на первой строчке в рейтинге. А значит – повторить рекорд Пита Сампраса, чего когда-то не смог сделать даже Федерер.

Лучший результат на Итоговом турнире: победа (2008, 2012, 2013, 2014, 2015)

РОДЖЕР ФЕДЕРЕР (ШВЕЙЦАРИЯ)

Рейтинг: 3

Возраст: 38 лет

Матчи в сезоне: 51-8

Титулы: 4

Призовые: $6 989 975

СЕЗОН

Роджер все избирательнее подходит к своему календарю. В этом сезоне, как и Надаль, он сыграл лишь 12 турниров, вот только выглядел на них не так успешно. Смотря, с кем сравнивать, конечно. Мы помним эпический финал Уимблдона (с тай-брейком при счете 12:12 в пятой сете и двумя матчболами на подаче швейцарца). Помним полуфинал «Ролан Гарроса» и четвертьфинал US Open. Был, наконец, титул на «Мастерсе» в Майами. И победа в Дубае, где Роджер в финале взял реванш у Стефаноса Циципаса за поражение в четвертом круге в Мельбурне. Но в целом заметно, что Федерер сдает. Прежде всего – в физическом плане. Если раньше он обычно проигрывал лишь Джоковичу, Надалю и Маррею, теперь все чаще может оступиться в борьбе с Андреем Рублевым или Григором Димитровым. Взяв титул в Базеле, Роджер снялся с Парижа – ради лишнего отдыха. Знаете, сколько часов он отыграл на кортах родного турнира? Чуть больше четырех за неделю! И все равно – устал…

Но все это не имеет значения, поскольку даже в свои 38 лет Федерер остается в топ-3. Все-таки, он феноменален!

ПРОГНОЗ

Отказ от выступлений в Париже дал Роджеру бонус в виде лишней недели на подготовку к Лондону. Можно не сомневаться, что он провел ее с умом. Сложно сказать, как сложится матч с Джоковичем, но и Тима, и Берреттини швейцарец точно может обыгрывать. Так что выйти в плей-офф ему по-прежнему по силам. А там и до титула недалеко…

Лучший результат на Итоговом турнире: победа (2003, 2004, 2006, 2007, 2010, 2011)

ДОМИНИК ТИМ (АВСТРИЯ)

Рейтинг: 5

Возраст: 26 лет

Матчи в сезоне: 46-17

Титулы: 5

Призовые: $5 828 722

СЕЗОН

Тим значительно моложе игроков из «Биг-3», но чуть постарше поколения «некст-генов». Он и в рейтинге стоит между ними, пропустив вперед лишь Медведева. Причем, второй сезон для Доминика проходит без серьезных изменений. Он по-прежнему – пятая ракетка планеты. Он также вышел в финал «Ролан Гарроса» и выбыл в первом круге Уимблдона. Так же стабильно играет на грунте и временами блистает на харде (вспомним титул в Идиан-Уэлсе плюс недавние победы в Пекине и Вене). Доминик может обыграть Надаля в Испании и уступить Ласло Дьере в Бразилии. Он, безусловно, элитный теннисист. Но мы так и не поняли, насколько Доминатор действительно готов доминировать в компании лучших?

ПРОГНОЗ

Тим уже трижды приезжал на Итоговый и ни разу не вышел из группы. Есть ощущение, что результат может вновь повториться. Тем более, в одной группе с ним находятся и Федерер, и Джокович. Да и Маттео Берреттини приехал не на звезды смотреть. С другой стороны – Доминик классно выглядел этой осенью. И, может быть, его текущая форма позволит ему хоть с четвертой попытки выйти в Лондоне в полуфинал.

Лучший результат на Итоговом турнире: групповой раунд (2016, 2017, 2018).

МАТТЕО БЕРРЕТТИНИ (ИТАЛИЯ)

Рейтинг: 8

Возраст: 23 года

Матчи в сезоне: 42-21

Титулы: 2

Призовые: $2 613 218

СЕЗОН

Маттео – главный номинант на приз «Прогресс года». В мае 2018-го он не входил даже в топ-100! Этот сезон начинал из-за пределов первого полтинника и еще играл челленджеры. А в итоге – пробился в топ-10 и заслужил путевку в Лондон! В активе Берреттини – два трофея (Штутгарт и Будапешт), полуфинал US Open и шанхайского «Мастерса». Да, он последним отобрался на Итоговый турнир, но кто был более достоин этой путевки из парней, уступивших Маттео?

ПРОГНОЗ

В отличие от остальных молодых теннисистов, Берреттини ни разу не обыгрывал никого из «Биг-3». И мы просто не знаем, готов ли он к таким победам. В первую очередь – в психологическом плане. К физическим данным и техническому оснащению Маттео вопросов не может быть в принципе. Он хорош! Но сможет ли он справиться с нервами и проявить себя на 100 процентов в компании исключительно элитных соперников?

Лучший результат на Итоговом турнире: дебют