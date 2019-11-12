Роджер – в гонке. Федерер добился первой победы на Итоговом чемпионате

ПОРАЖЕНИЕ РАФЫ

Проигрыш Даниила Медведева Стефаносу Циципас стал не единственным сюрпризом в понедельник. Вечером в Лондоне грянула еще одна мини-сенсация. Причем, очень похожая по своей сути! Грек до этого уступил россиянину все пять матчей, прежде чем прервал серию поражений. Точно так же и Зверев ранее ни разу не обыгрывал Надаля, проведя с ним такое же количество встреч. И даже статус действующего чемпиона не позволял считать Александра фаворитом. Пусть Рафаэль и получил травму мышц пресса за неделю до Лондона, но это ведь все равно Рафаэль!

Борьбы, впрочем, не вышло. Если Медведев с Циципасом сыграли две напряженные партии (грек выиграл 7:6 (7:5), 6:4), то Зверев-младший с первых геймов обозначил свое преимущество. И уверенно добился победы – 6:2, 6:4. Причем к физическим кондициям Надаля вопросов не возникло.

– На состояние у меня жалоб нет, – признался испанец. – Мышцы уже не болят. И это единственный положительный факт, если честно. Я счастлив, что готов выступать без каких-либо ограничений, поскольку больше недели был не в состоянии даже нормально подать. Так что недавняя травма – не оправдание моему поражению. Просто я не был достаточно хорош, чтобы справиться с Сашей. Это обидно, но не смертельно. Я сохраняю позитивный настрой. Пока я не готов на 100 процентов в плане движения, уверенности, чувства мяча и так далее. Это можно исправить только бойцовскими качествами. В игре со Зверевым их не хватило. Но я сделаю все, чтобы в дальнейшем история не повторилась.

Сам Александр таким образом за два последних года обыграл на Итоговых чемпионатах всех соперников из Биг-3. В прошлом сезоне он нанес поражения Роджеру (в полуфинале) и Новаку (в финале). Теперь, наконец, победил и Надаля. Благодаря чему вышел в лидеры группы.

А Рафа в среду встретится с Медведевым. В 17.00 по московскому времени.

ПОБЕДА РОДЖЕРА

Федерер свой первый матч в Лондоне уступил еще в воскресенье – не совладал с Домиником Тимом. Во вторник же швейцарец дал понять, что остается в битве за титул. Правда, поединок с Маттео Берреттини сложился для него непросто. Куда сложнее, чем для Новака – Джокович в первом туре устроил итальянцу разгром, отдав лишь три гейма (6:2, 6:1).

В первой партии Роджер так и не смог приноровиться к подаче соперника. Но на классе и опыте взял свое на тай-брейке – 7:6 (7:2). Второй сет сложился попроще – тут Маттео психологически «подсел», стал чаще ошибаться, и Федерер уверенно довел матч до победы – 6:3. Впрочем, для выхода в полуфинал теперь, видимо, придется обыгрывать Джоковича. В третьем туре.

– В теннисе всегда необычно, когда проигрываешь матч, но продолжаешь выступать на турнире. Такое случается редко. Но именно так со мной было в прошлом году. Так что опыт имеется, – улыбался швейцарец. – Я доволен собой. Ведь изначально понимал, что против Маттео с его мощной подачей мне придется непросто. Но я смог чисто отыграть на своей, и это сильно помогло в ключевые моменты. Надеюсь, против Новака продолжу в том же духе.

Лондон (Великобритания)

Итоговый чемпионат ATP

Закрытые корты. Покрытие – хард

Призовой фонд – $9 000 000

Одиночный разряд. Групповой раунд

ГРУППА АНДРЕ АГАССИ

Зверев (Германия, 6) – Надаль (Испания, 1) – 6:2, 6:4

ГРУППА БЬОРНА БОРГА

Федерер (Швейцария, 3) – Берреттини (Италия, 8) – 7:6 (7:2), 6:3