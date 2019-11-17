Хотя бы остался в топ-5. Медведев провалил Итоговый и опустится на 5-е место в рейтинге

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ДВОЙНОЙ УДАР ОТ РАФЫ

Даже тяжелое, до ужаса обидное поражение от Надаля не лишило Медведева шансов на выход в плей-офф. Их отняла другая победа Рафы – в пятницу, над Стефаносом Циципасом.

При том, что грек боролся до последнего!

- Конечно, я держал в уме, что уже вышел в полуфинал. Но все равно хотел добиться успеха. Ведь я играл не с кем, а с первой ракеткой планеты. Именно в таких матчах особенно важно показывать свой самый лучший теннис, - рассказал Циципас.

Но у Надаля была выше мотивация. Он уже знал, что останется первой ракеткой планеты по итогам сезона – поскольку накануне Роджер Федерер впервые за четыре года нанес поражение Новаку Джоковичу, не пустив серба в полуфинал. Тем не менее, сам испанец тоже отнюдь не планировал выбывать вслед за Джокером. Он, все-таки, великий чемпион! И раз уж смог сыграть в Лондоне, то до последнего боролся за титул.

В итоге Циципас хоть и взял первый сет на тай-брейке (кстати, как и Медведев в своем матче с Надалем), затем немного сбавил обороты. Позволил Рафаэлю почувствовать уверенность в себе. Стал давать оппоненту больше шансов на брейк. И в итоге дважды отдал свою подачу – по разу во второй и в третьей партиях.

- Все-таки, я пусть и хотел победить. Но не был готов умереть для победы. Полуфинал куда важнее, так что, наверное, я выложился не на максимум, - признался Стефанос.

- Невероятно, что я стою здесь, перед вами, с этим Кубком в руках и понимаю, что закончу год первым! – улыбался Надаль на небольшой церемонии, прошедшей сразу после встречи. Кубок, как понимаете, не за победу на турнире. А за высшее место в рейтинге по итогам сезона. Рафа получил такой в пятый раз за карьеру – догнав по их количеству Федерера и Джоковича. Что интересно – ни разу Надаль не завершал сезон на вершине два года подряд!

- Так вот, я не знаю, увидимся ли мы в субботу. Но даже если я не выйду в полуфинал, я все равно могу гордиться тем, как выступил на этом турнире. Надеюсь, вам тоже понравилось! – под бурные овации болельщиков закончил выступление Рафа. Вытянувший здесь два тяжелых трехсетовых поединка.

Возвращаясь к началу – победа Надаля автоматически лишила шансов на плей-офф Медедева. И, как оказалось, не спасла и испанца. Поскольку Даниил чуть позже проиграл Звереву. И именно Александр составил компанию Циципасу в числе участников полуфиналов от группы Андре Агасси.

НЕОБХОДИМЫЙ ОПЫТ

Было заметно, что Даниил не собирается просто так отдать матч. В конце концов, на счету – 200 очков в рейтинге и 203 тысячи долларов призовых! К тому же, завершать сезон четырьмя поражениями кряду – не самый лучший способ уйти в отпуск в радостном настроении. С другой стороны, так же было заметно, что умирать на корте Медведев не будет. Он выглядел расслабленно, играл в свое удовольствие, навязывал борьбу, но не выкладывался полностью. В итоге Александр взял верх – 6:4, 7:6 (7:4).

Таким образом, Даниил:

1) единственным из всех участников турнира не одержал победы ни в одном матче.

2) второй раз в карьере проиграл четыре матча на харде подряд (в летом-осенью 2017 года такая серия составила в итоге 8 матчей).

3) не только не поднялся на третьею позицию в рейтинге (хотя имел подобную возможность перед стартом Итогового), по и упустил четвертую строчку – в понедельник его обойдет Доминик Тим.

Провал? Как сказать. Вспоминая, как мощно он выглядел с июля по октябрь, взяв два «Мастерса» и выйдя в финал US Open, конечно, мы надеялись на большее. С другой стороны – это Итоговый турнир. Где собраны лишь лучшие из лучших. Где соперниками Даниила были первая, шестая, седьмая ракетки планеты. И со всеми он боролся достойно! Просто где-то чуть-чуть отвернулось везение, где-то сам Даниил не смог выдать свой максимум. Так бывает. Нельзя выигрывать всегда.

Главное, чтобы это не сказалось на уверенности перед новым сезоном. А пошло только в плюс.

- Мне сложно назвать главную причину, почему для меня все сложилось не лучшим образом, - отмечал сам Медведев. – В теннисе на твой результат влияют множество мелочей, и многие из них не связаны напрямую со спортом. После Шанхая у была непростая неделя вне корта – возможно, это повлияло на мой уровень в Париже, а вернуться на прежний уровень я потом не успел. Стало ли это последствием предыдущих побед? Возможно, но я не уверен. В любом случае не считаю, что мне надо было проигрывать раньше.

- Тем не менее, я получил важный опыт, - продолжал Даниил. – И вот о чем подумал – у меня никогда ничего не получилось с первого раза. Ну, чтобы сразу выиграть крупный турнир или приехать на «Большой шлем» - и сходу выйти в полуфинал. Видимо, мне сначала надо что-то попробовать, и только потом есть возможность, что получится лучше. Надеюсь, приобретенный здесь опыт поможет мне в будущем. И если в ближайшие годы я снова отберусь на Итоговый, то выступлю уже поудачнее.

ИТОГОВЫЙ ЧЕМПИОНАТ ATP

ЛОНДОН (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)

Категория «Мастерс». Закрытые корты. Покрытие – хард. Призовой фонд - $9 000 000.

Одиночный разряд

Групповой раунд. Группа Андре Агасси

Надаль (Испания, 1) – Циципас (Греция, 6) – 6:7 (4:7), 6:4, 7:5. А. Зверев (Германия, 7) – Медведев (Россия, 4) – 6:4, 7:6 (7:4).

Полуфинал

Циципас (6) – Федерер (Швейцария, 3) – 6:3, 6:4. Тим (Австрия, 5) – А. Зверев (7) – 7:5, 6:3.