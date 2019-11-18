Превосходство над Борнами. Россия обыграла Хорватию в Кубке Дэвиса - Советский спорт
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18 ноября 2019 23:15ТеннисМысин Николай

Превосходство над Борнами. Россия обыграла Хорватию в Кубке Дэвиса

В первом матче нового формата Кубка Дэвиса сборная России переиграла Хорватию. Сначала Андрей Рублев разгромил Борну Гойо, а затем Карен Хачанов нанес поражение Борне Чоричу.

МЫ – БЕЗ МЕДВЕДЕВА

– Нам не повезло, что мы попали в «группу смерти». И не повезло второй раз, когда потеряли Медведева, – вздыхал Шамиль Тарпищев в интервью «Р-Спорту». – Жеребьевка оказалась неудачной. Скажем, Казахстан попал к Великобритании и Голландии, а мы – к действующим чемпионам Хорватии и хозяевами турнира Испании. По сути, у нас – сильнейшее трио. И тут сложно что-то загадывать на счет плей-офф. Будем ориентироваться на качество тенниса. Постараемся сыграть от себя и выложиться на 100 процентов. Пробьемся в четвертьфинал – дальше должно быть легче.

И с капитаном нашей сборной сложно не согласиться!

Мы пока не знаем, каким получится этот турнир. Будет ли оправдан новый формат. Понравится ли он болельщикам. Будут ли трибуны полными на всех матчах, а не только во время финала. И главное – кто именно сыграет в Мадриде. Половины теннисистов из топ-10 тут нет. Но, скажем, Роджер Федерер, Стефанос Циципас и Доминик Тим не могли здесь сыграть даже при особом желании – их сборные элементарно не прошли отбор. А Новак Джокович и Рафаэль Надаль по состоянию на понедельник были в заявках. И сниматься пока не планировали.

В отличие от Даниила Медведева. Который в пятницу, закончив выступление в Лондоне на Итоговом чемпионате, намекнул, что пока не уверен, сыграет ли в Кубке Дэвиса. А в субботу окончательно заявил, что снимается.

И ведь какой у нас мог быть состав! Да, у нас нет, как у Испании, двух теннисистов в топ-10. Зато есть целых три – в топ-25. Причем, ребята молодые – 21-23 года. С такой командой мы были вправе рассчитывать, осторожно надеяться, даже на главный трофей! Другое дело, что в первой сотне россиян больше нет в принципе. Во второй есть, но лишь один – Евгений Донской. Его и включили четвертым в заявку. А больше никого звать не стали. Ни Алексея Ватутина, который в этом году в свои 27 лет дебютировал в основной сетке «Большого шлема» (прошел квалификацию «Ролан Гаррос», но выбыл в первом раунде). Ни тем более тех, кто стоял ниже. В конце концов – какой смысл?

В итоге, когда снялся Медведев, россияне остались втроем. И это – самая короткая заявка из всех 18 сборных! Понятен тут скепсис Тарпищева насчет наших шансов на плей-офф... Тем более, соперники – действительно серьезные.

ХОРВАТЫ – БЕЗ ЧИЛИЧА

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В конечном счете, отказ Даниила читался заранее. Он и так провел в этом году аж 80 матчей. Одержал рекордное для всех мужчин количество побед 59. Сыграл 9 финалов. Взял четыре титула. Поехал в Лондон на Итоговый турнир. И потерпел там два тяжелых, крайне обидных поражения (матч со Зверевым, тоже проигранный, особого значения уже не имел). «Я – пустой», – признал россиянин. Он действительно вымотан до предела. И физически, и психологически. В подобном состоянии тащить его в столицу Испании и заставлять играть за сборную, большого смысла не имело. Особой пользы, скорее всего, не принесет. А риск усугубить ситуацию, получить травму, потерять уверенность в себе – весьма солидный. Перед началом нового сезона это лишнее. Медведеву надо думать об отпуске и подготовке к следующему году. В котором он, как ожидается, поборется и за свой первый «Шлем». И за первое место в рейтинге. А там уж, если повезет – и за Кубок Дэвиса-2020.

Если, конечно, мы останемся в Мировой группе.

Так что Тарпищев мог рассчитывать лишь на Рублева, Хачанова и Донского.

Впрочем, наш первый соперник – команда Хорватии – тоже не обошлась без потерь. Еще в октябре Марин Чилич (экс-третья ракетка планеты и чемпион US Open-2014) заявил, что в Мадрид не приедет. Он провалил концовку сезона. И лечит старые травмы. В составе прошлогодних чемпионов Кубка Дэвиса Чилича заменил Борна Гойо. Он же и вышел на корт в первом матче. Против нашего Андрея Рублева.

При этом, кто такой Гойо, толком не знают ни в мире, ни в самой Хорватии. Да, молодой – всего-то 21 год. Но не добрался даже до топ-200 (в рейтинге – 280-й). Никаких турниров не выигрывал. нигде особо не блистал. Топ-звездам борьбу на навязывал. В общем, паренек для битья. И точно – не соперник Рублеву. При том, что Андрей выдал лучший в карьере сезон, поднявшись на 23-ю позицию в рейтинге (хотя весной вылетал из топ-100), взяв титул в Москве, разбив Федерера на «Мастерсе» в Цинциннати, а будущего чемпиона Итогового Циципаса – в первом раунде US Open. Перед приездом в Мадрид Рублев, как и Карен Хачанов, успел немного отдохнуть, набраться сил, и был готов во всеоружии. Тем более, условия матча – хард в закрытом помещении – ему вполне подходит. «Кубок Кремля» он выиграл в таких же.

В итоге все сложилось, как надо. Гойо ничем себя не проявил. Андрей полностью доминировал на протяжении всех двух сетов. Порой, немного сбавлял обороты, иначе бы оформил разгром. Но, в общем целом, не дал усомниться, что встреча закончится в его пользу. Итог – 6:3, 6:3.

Второй победы ждали от Хачанова.

БОРНА БОРНЕ РОЗНЬ

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Карену тоже выпал Борна. Только совсем другой. Не неизвестный Гойо. А куда более серьезный Чорич. В недавнем прошлом – 12-й номер рейтинга, финалист Санкт-Петербурга (его в финале одолел Медведев). Парень, неоднократно бивший Надаля. Один из тех, за кем видят будущее. Правда, в октябре Чорич сдал. В итоге опустился на 28-ю позицию. Но все равно он – лидер команды Хорватии. И для Карена – весьма опасный оппонент.

Что, собственно, подтверждается в первой партии, в которой соперники в равной борьбе доходят до тай-брейка, но в решающий момент Хачанов делает роковую ошибку, отдавая розыгрыш на своей подаче. И Чорич уверенно доводит дело до победы – 7:4. Однако во втором сете экс-чемпион парижского «Мастерса» постепенно прибирает инициативу к руками, сам делает полноценный брейк и сравнивает счет – 6:4. И чем дальше, тем заметнее становится, что Борну силы покидают, а Карен, наоборот, вдохновляется. Итог – 6:7 (4:7), 6:4, 6:4 в пользу россиянина.

Первая победа на турнире у нас есть!

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