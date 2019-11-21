С Надалем не справились. А с Джоковичем сможем? Россия сыграет с Сербией в четвертьфинале - Советский спорт
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21 ноября 2019 22:30ТеннисМысин Николай

С Надалем не справились. А с Джоковичем сможем? Россия сыграет с Сербией в четвертьфинале

Сборная России вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса, пусть и со второго места в группе. И теперь в плей-офф сыграет против Сербии, ведомой самим Новаком Джоковичем. «Советский спорт» - о промежуточных итогах турнира. И фаворитах решающей стадии.

ВЫХОД НА ДВОИХ

- Откуда взялись силы на пару? Так деваться некуда! Конечно, тяжело. Был бы еще один человек в команде, было бы легче. Тогда бы не приходилось играть по два матча в день. Но остается справляться теми силами, что имеем, - признал Карен Хачанов после встречи с Испанией.

Которую мы уступили. Но в борьбе и достойно! Андрей Рублев и вовсе принес ключевое очко, в трех сетах дожав Роберто Баутиста-Агута. Как выяснится позже, именно эта победа выведет команду в четвертьфинал – мы попадем в число двух лучших сборных, занявшие вторые места в своих группах. И как же страшно вспоминать, что в этом поединке в решающей партии Рублев уступал девятой ракетке планеты со счетом 1:3!

Молодец – выстоял, справился. А на тай-брейке уничтожил испанца – 7:0.

Но дальше стало хуже. Поскольку Карену Хачанову пришлось сыграть с самим Рафаэлем Надалем. Первая ракетка мира, может, находится не в лучшей форме, и обычно хуже выступает в залах. К тому же – однозначно устал после Итогового. Но все-таки это – Надаль! Уже шесть раз побеждавший Карена (правда, всегда – в упорной борьбе). И не проигравший в Кубке Дэвиса ни одной одиночки с 2004 года!

Разумеется, он был фаворитом. И никого не удивил тот факт, что Рафа взял первый сет относительно легко и уверенно – 6:3. Правда, затем Хачанов смог выровнять борьбу. Стал лучше действовать на подаче. Сумел дотянуть до тай-брейка. И даже заработал сетбол! Увы, реализация момента подкачала. И Надаль сделал то, чего от него ждали трибуны – добился успеха, сравняв общий счет (1:1).

- Если честно, я реально доволен игрой, - отметил Карен. – Просто Надаль был лучше в решающих моментах. Но я показывал высокий уровень с начала до конца. Ничего страшного не случилось. Когда-нибудь мне удастся с ним справиться. Главное, чтобы Рафа не закончил в ближайшие годы.

Шанс на итоговый успех у нас оставался, но в парной встрече Хачанов и Рублев все же оказались слабее дуэта Марсель Гранольерс/Фелисиано Лопес. Сам поединок завершился за полночь. Точнее – во втором часу ночи. И, в принципе, соперники были не самые страшные. Просто было заметно, что сил Карену и Андрею не хватает. Оставшись без Медведева, с одним Евгением Донским на подстраховке, ребятам пришлось отыграть четыре матча за два дня. Конечно, устанешь!

Благо, что, закончив групповой этап во вторник, они дальше могли отдыхать аж до пятницы. Единственное – не понимая, удастся ли попасть в четвертьфинал. Тут многое зависело от соперников.

- В принципе, у нас хорошая разница по выигранным и проигранным сетам – 8:6, - подчеркивал Шамиль Тарпищев, капитан нашей сборной. – Думаю, этого должно хватить для плей-офф.

Он не ошибся. Разгром Хорватии со счетом 3:0 и важная победа Рублева над Баутиста-Агутом сыграли свое веское слово. В итоге из шести команд, занявших вторые места, в четвертьфинал прошла как раз Россия. И еще Аргентина.

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ПОСЛЕ НАДАЛЯ - ДЖОКОВИЧ

И попали мы – та-дам! – на Сербию. Ту самую, которая с Джоковичем.

С другой стороны – нет никаких причин для паники. Да, Новак – топ-звезда. Вторая ракетка планеты. Находится в отличной форме – недавно выиграл «Мастерс» в Париже. В отличие от Надаля, он любит играть в залах. И заряжается энергией команды в Кубке Дэвиса. Даже выигрывал его однажды – в 2010 году. Вот, предпринимает очередную попытку. На этой неделе в Мадриде никто не навязал Джокеру бой. Но это не значит, что это не удастся и Карену. Хачанов выглядит заметно лучше, чем в среднем на протяжении этого года. Видно, что выступление за сборную придает ему сил. Тот же поединок с Надалем добавил уверенности. Тем более, последние два дня он отдыхал. А Джокович еще в четверг играл против Бенуа Пэра (правда, не слишком долго – примерно полтора часа). Так что шансы у россиянина будут. И даже если не получится одолеть Ноле, мы можем Сербию пройти!

Поскольку Филипп Крайнович – куда менее опасный соперник. Да, он – 40-й номер рейтинга. Вполне опытный – ему 27 лет. Недавно был в финале в Стокгольме (где проиграл Шаповалову). Однако результаты и уровень Рублева значительно лучше и выше. Если Андрей сумел разобрать даже Баутиста-Агута, то против Филиппа россиянин – однозначный фаворит. А в третьей, парной встрече случиться может, что угодно. Своего боевого дуэта у Сербии нет. Проводящий последний в карьере турнир Янко Типсаревич далек от тех кондиций, когда входил в топ-10. Да и Виктор Троицки не на пике формы. Тогда как Хачанов с Рублевым еще в прошлом сезоне играли в финале в Майами! Они отлично чувствуют друг друга. И могут демонстрировать высокий уровень. Лишь бы опять не кончились силы, если одиночки затянутся. Хотя… На крайний случай, у Тарпищева есть Донской.

Он же не только болеть с лавки приехал!

КАНАДСКИЙ ПРОРЫВ

Из 18 команд в плей-офф вышли 8. Россия, Сербия, Испания – это понятно. Еще – Австралия, Германия, Великобритания, Аргентина. Более-менее, все предсказуемо. Кроме успеха Канады.

Вот их победа в группе может и не сенсация, но точно небольшой сюрприз!

Канадцы задолго до старта турнира потеряли Раонича – экс-третья ракетка мира и финалист Уимблдона-2016 не приехал в Мадрид из-за травмы. В последний момент «отсеялся» Феликс Оже-Альяссим – юное дарование тоже стал жертвой своего здоровья, не выдержав до конца первый полноценный сезон на уровне ATP-Тура. То есть, формально он в сборной, но на корт пока не выходил. Да, смог приехать Шаповалов – чемпион Стокгольма и финалист парижского «Мастерса», пробившийся недавно в топ-20 (сейчас Денис – 15-й номер рейтинга). Но вместе с ним против сильных и крепких команд США и Италии боролись… Брейден Шнур и Васек Поспишил. Которые не входят в топ-100! А Поспишил, к тому же, только летом возобновил карьеру после пропуска шести месяцев из-за операции на спине.

В итоге же Канада обыграла и американцев, и итальянцев. При том, что за последних играли Маттео Берреттини (8-я ракетка планеты) и Фабио Фонини (12-я). По факту – обыграла вдвоем! Как и в случае с командой России, на корт здесь выходила одна парочка – Шаповалов и Поспишил. И оба не отдали соперникам ни одной одиночки. Правда, с парной встречи против США парни снялись – первое место в группе уже обеспечили, а силы надо было поберечь. Что вызвало недовольство отдельных спортсменов. В частности, Джоковича – ведь американцам засчитали победу 6:0, 6:0, что повышало их шансы на выход в четвертьфинал со второй строчки. Хотя и все равно не помогло… Но что поделать, если Денису и Васеку реально не хватило сил? А выгонять Шнура с Оже-Альяссимом, не готовых в физическом плане, нельзя?

Что ж, Кубок Дэвиса преподносит сюрпризы. Включая и такие необычные.

А ФАВОРИТЫ КТО?

При этом в четвертьфинал, как вы поняли, не попали ни США, ни Италия. Досрочно выбыл прошлогодний победитель – Хорватия (испанцам, как и нам, они тоже проиграли 0:3). Обидно уступил Казахстан – в последнем, парном матче казахи проиграли британцам, пустив команду Энди Маррея в плей-офф. Отсеялась и Франция, попавшая под Сербию в ключевом поединке… И кто, в итоге, теперь фаворит?

А нет его! По крайней мере, явного!

Испания? Да, они хозяева турнира. За них активно болеют трибуны (хотя другие сборные тоже не остались без поддержки). И у них есть Надаль. Но больше нет Баутиста-Агута – Роберто снялся с соревнований из-за болезни отца и срочно улетел домой, в Кастельон. В прошлом году он потерял мать, так что сейчас ему важнее быть с семьей, чем с командой, и парня никто не осудит. В составе сборной Баутиста-Агута заменит Пабло Каррено-Буста – 27-я ракетка планеты. Да, сильный теннисист. Но хватит ли его помощи для победы в турнире?

Сербия? Уже сказано выше – на одном Джоковиче до Кубка можно не доехать, а вылететь возможно уже в четвертьфинале. Будем надеяться, что это случится – у России есть шанс!

Россия? Увы, нас подводит скамейка. Шесть матчей на каждого за три дня Рублев и Хачанов могут не выдержать. То же касается Канады, зависящей только от Шаповалова с Поспишилом.

Великобритания? Признаем честно – им повезло с группой, куда попали Казахстан и Голландия. Маррей далек от оптимальной формы, Кайл Эдмунд и Дэн Эванс – просто весьма средние игроки. В любом другой тройке британцы запросто могли остаться без плей-офф. Они и так туда на тоненького вышли… Какие тут претензии на Кубок?

Германия, Аргентина, Австралия? Это все крепкие команды. Но без ярко выраженных звезд (тем более, за немцев отказался играть Зверев-младший). В четвертьфинал вышли по праву и заслуженно. Но как сложатся матчи в плей-офф, сказать очень сложно.

Так что нет фаворитов! И этим интересен Кубок Дэвиса. Да, у Испании чуть выше шансы, чем у других. Но это не значит, что в воскресенье именно Рафа сотоварищи возьмет Серебряную салатницу. Запасаемся терпением и будем следить, кто выдержит эту сумасшедшую гонку. Вдруг спортивное счастье и простая удача улыбнется команде России?

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