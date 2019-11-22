С такой Россией даже Джокович не справился. Мы – в полуфинале Кубка Дэвиса - Советский спорт
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22 ноября 2019 19:53ТеннисМысин Николай

С такой Россией даже Джокович не справился. Мы – в полуфинале Кубка Дэвиса

Карен Хачанов и Андрей Рублев, отыграв три матчбола на тай-брейке решающей партии парного матча, нанесли поражение команде Сербии. С самим Новаком Джоковичем во главе!

ОЖИДАЕМЫЙ ИТОГ ОДИНОЧЕК

А ведь «Советский спорт» предупреждал – такой расклад возможен. Джокович – разумеется, сила. Но в Кубке Дэвиса нужна команда, и на одной звезде особо не уедешь. Пусть даже в новом формате – когда играют лишь три матча, а не пять. А кто в напарниках у Новака? Филипп Крайинович, 40-й номер рейтинга? Резко сдавший в последнее время Виктор Троицки? И завершающий карьеру Янко Типсаревич? Ну, скажем честно – так себе набор.

У России хоть скамейка и короткая – в заявке только трое игроков – зато есть два молодых теннисиста, стоящих в топ-25. Один из которых – Хачанов – еще недавно был в топ-10. Второй – Рублев – там обязательно окажется, если продолжит играть так, как во второй половине этого года. То, что мы вышли в плей-офф из «группы смерти» - с Хорватией (прошлогодние чемпионы) и Испанией (у которой Надаль и фактор домашней площадки), уже говорило о многом. А два лишних дня отдыха по сравнению с сербами (которые еще в четверг бились с французами за место в четвертьфинале) давали дополнительные бонусы. Понятно, что у Карена в очном противостоянии с Новаком шансов было немного. Но вот Рублев Крайиновича обязан был обыгрывать. А парный матч – это и вовсе лотерея. Тут вероятность победить – примерно 50 на 50.

Так в итоге и вышло.

Андрей сопротивления Филиппа, по сути, не заметил. Решил все примерно за час – 6:1, 6:2.

- Не скажу, что заранее думал, будто матч будет легким, - рассказывал Рублев в эфире «Матч ТВ». – Просто Крайинович сыграл не так, как может. Особенно в начале. Он слишком много ошибался, давал мне шансы, а я их использовал. Но хорошо, что смог немного сэкономить силы. Они нам сильно пригодятся в парном матче.

Хачанов, разумеется, уступил. В отличие от битвы с Надалем во вторник, против Новака у россиянина не получалось почти ничего. Джокович действовал агрессивно, глубоко и надежно. Три раза сделал брейк. И оформил победу – 6:3, 6:3.

- Шансов реально не было, - резюмировал Шамиль Тарпищев. – Если бы Карен держал подачу, они бы появились. Но Новак был слишком хорош.

В итоге, как ожидалось, судьба путевки в полуфинал решалась в парной встрече. На которую от России вышли все те же Рублев и Хачанов. А от Сербии – Троицки и – слегка неожиданно! – Джокович.

РАВНЫЕ ПРОТИВ РАВНЫХ

На самом деле, Новак может играть в паре. И даже это делает. По ходу этого сезона несколько раз выступал на турнирах в дуэте с братом Марко. Еще разок – на пару с Фабио Фонини. А также – с Типсаревичем и Крайиновичем. Когда хочется или надо, он без проблем готов подстраховать. Не думаем, что капитану Сербии пришлось Джокера уговаривать.

Другое дело, что сыгранности с Виктором у Ноле, разумеется, не было. В отличие от Андрея с Кареном. Которые в прошлом году вместе вышли в финал «Мастерса» в Майами, в этом – в финал «Мастерса» в Париже. Да и на текущем Кубке Дэвиса уже дважды дуэтом выходили на корт. Хорватов – «разделали». Испанцам, правда, уступили.

Что встреча выйдет драматичной, мы понимали изначально. Просто не знали, насколько именно поднимется накал страстей! А вышло так, что матч войдет в историю. Российского тенниса – точно.

Новак и Виктор в начале первой партии первыми делают брейк, вырываясь вперед – 3:1. И тут же отдают свою подачу – не справился Джокович! Почувствовав уверенность в себе, Андрей с Кареном берут четыре гейма кряду – и 1:3 превращается в 5:3! Дожать соперников – теперь вопрос техники. И это россиянам удается.

Вторая партия начинается с преимуществом россиян, но вырваться вперед не выходит. А незначительный спад в игре Рублева (он в нашей паре однозначно был лидером) приводит к тому, чтобы сербы снова делают брейк. И отсюда – 4:1.

«Нет, мало драматизма!» - решают теннисные боги. И что-то шепчут на ухо главному арбитру, который в двух простейших ситуациях допускает грубые ошибки, и обе – в пользу наших. Что буквально выводит из себя Троицки. Да и Новак, в итоге, включается в словесные разборки. К тому же, Джокович в одном из эпизодов дергает кисть, роняет ракетку и явно испытывает боль в руке, из-за чего допускает двойную ошибку, а после – прибегает к помощи врачей…. Все это работает на россиян – Андрей с Кареном отыгрывают брейк. Итог – 4:4. Но раз пошло «веселье», третьего сета уже не избежать. В концовке сербы собираются, опять берут подачу Хачанова и сравнивают счет - 6:4.

ТРИ ОТЫГРАННЫХ МАТЧБОЛА

Когда силы кончаются, а уровень соперников равен, на первый план выходит психология. И, конечно, везение. А финал матча превращается в борьбу нервов. И кто выстоит в этом триллере, предсказать невозможно.

Так случается и сейчас. Весь третий сет обходится без брейков (у сербов в принципе не было шансов, Андрей с Каренов не использовали пару брейк-пойнтов). И заканчивается 13-м геймом. На протяжении которого соперники заметно чаще выигрывают розыгрыше на приеме, чем на подаче. И трижды – трижды подряд! – Джокович с Троицки получают матчболы. Но всякий раз активная игра россиян лишает их возможности закончить матч в свою пользу.

Когда же Рублев сам выводит команду вперед – 9:8 – соперники словно скисают. И Троицки отправляет мяч в сетку с приема.

Спустя мгновение Андрей упадет на корт, тут же окажется в объятиях Карена… Тарпищев выдохнет и вытрет пол со лба – возможно, радуясь, что избежал инфаркта. Джокович, конечно, расстроится – он слишком хотел победить! Но в полуфинал выйдет Россия. Что гарантирует нашей команде участие в финальном раунде турнира в 2020 году.

В субботу же нас ждет матч с Канадой.

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