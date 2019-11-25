Кубок – Надалю. России – медаль. Итоги Кубка Дэвиса

ПОБЕДА ИСПАНИИ

– Это была идеальная неделя! – признавался опьяненный счастьем Рафаэль Надаль. – Было столько эмоций, столько замечательных матчей! И я рад, что поддержка трибун придавала нам сил. Нет лучше места, чтобы поднять над головой этот трофей, чем эта арена. И для меня честь разделить такой момент с испанскими болельщиками и со всей нашей командой.

Испанцы изначально были фаворитами. Единственная сборная с двумя игроками топ-10. Присутствие первой ракетки планеты. Фактор домашней площадки. Действительно серьезная поддержка зрителей. Какой же сборной было выигрывать турнир, как не этой – ведомой Надалем? Но новый формат предполагал сенсации. Сюрпризы. Одна осечка могла перевернуть все с ног на голову. Если в плей-офф не вышли Италия, Франция, США, значит, возможны и другие неожиданности!

И их, кстати, хватало.

Но сам финальный матч расставил все по местам. Канадцы, сенсационно дошедшие до решающей стадии – впервые в истории своей сборной! – уже не смогли побороться с хозяевами. У них банально не осталось сил. В расположение Испании вернулся Роберто Баутиста-Агут, на прошлой неделе потерявший отца и улетавший домой, чтобы с ним попрощаться. Вернулся, разумеется, в тяжелом настроении, но все равно – с настроем на борьбу. А североамериканцы банально выдохлись в течение турнира, который провели вдвоем – усилиями Васека Поспишила и Дениса Шаповалова. Франк Данцевич – капитан Канады – в итоге заявил на первый матч Феликса Оже-Альяссима, до этого не игравшего из-за болезни. И юный вундеркинд, 21-я ракетка планеты, уверенно, самоотверженно сражался с опытным Роберто. Но в ключевые моменты давал волю эмоциям, не мог справиться с нервами, бил в метровые ауты… И ожидаемо уступил.

В то, что Шаповалов сумеет обыграть Надаля, не верил, наверное, и сам Денис.

В итоге обошлось без парного матча. Рафа дожал Дениса в двух сетах. И бросился в объятия друзей по сборной. Он в пятый раз в истории выиграл Кубок Дэвиса. Он не проигрывает одиночки в форме сборной с 2004 года. И впервые с 2011-го завоевал заветный трофей! Надаль и так провел отличный сезон – взял два «Больших шлема» и вновь стал первым в рейтинге. Он был уставшим, выжатым, как лимон. Но смог закончить год лучшим образом.

И он, и вся Испания это, конечно, заслужили.

ОДИН ШАГ ДО ФИНАЛА

Хотя в финале с Надалем могли бороться мы! Не хватило чуть-чуть. Самой малости.

– Каждый матч мы проводили на крови, на борьбе, на самоотверженности, на стрессе, – признал наш капитан Шамиль Тарпищев в интервью «РИА Новости». – Ребята справились, молодцы. И Карен, и Андрей в равной степени подарили нам такой результат. Я ими горжусь. Они доказали, что у нас есть команда!

России было тяжело. После отказа Даниила Медведева, который не нашел в себе сил ехать в Мадрид из Лондона, с Итогового чемпионата, россияне остались, по сути, вдвоем. При всем уважении к Евгению Донскому, его текущая форма не позволяет на равных бороться с сильнейшими игроками. Да даже с игроками топ-50. Так что нагрузка легла на плечи Андрея Рублева и Карена Хачанова. Да, молодые плечи. Мощные. Но как сыграть восемь матчей в течение пяти дней и сохранить силы на финальную стадию? Да никак!

Мы уверенно вышли из группы, даже несмотря на поражение от Испании – путевку в четвертьфинал принесла победа Рублева над Баутиста-Агутом. В четвертьфинале прошли саму Сербию с Новаком Джоковичем! При этом – отыграв три матчбола на тай-брейке решающей партии последнего матча. Когда Джокович с Виктором Троицки не сумели дожать Андрея с Кареном, в итоге уступив 8:10. И у России были отличные шансы пройти в полуфинале Канаду. Тем более, как сказано выше, канадцы тоже играли вдвоем.

Однако Рублев смог справиться с Поспишилом. А вот Хачанов с Шаповаловым – нет. Опять парный матч. Опять – тай-брейк третьей партии. Но в лотерею нельзя выиграть дважды. Пусть россияне повели 3:0, сил уже не осталось. И выбраться в финал не удалось.

– Во время матчбола я чувствовал, как колотится мое сердце. И понял, что сейчас отключусь. Я пытался дышать поспокойнее, старался сохранять хладнокровие. Но это было просто невозможно! – признался позднее Данцевич.

Денис и Васек все-таки выстояли. Выиграли. Вышли в финал. Андрей с Кареном уступили. И сложно представить, как сердечного приступа смог избежать в этот момент Тарпищев.

Но кто-то упрекнет парней в поражении? Мы много лет не могли выйти в Мировую группу. А тут – попали в полуфинал! И обеспечили себе участие в финальном раунде турнира на будущий сезон (туда без отбора выходят четыре лучшие сборные). Да, можно вздыхать, фантазировать, что бы было при поддержке Медведева… Но, может быть, узнаем через год. Опять же – в Мадриде.

А МИНУСЫ В ЧЕМ?

Критика нового формата была неизбежной. Как и разговоры о том, что нынешний турнир, может, и получился хорошим, но это – не Кубок Дэвиса. Давайте начистоту – нормальный турнир! Яркий теннис, наличие суперзвезд, интересная, упорная борьба, неожиданные развязки сражений… Всего было с избытком! На протяжении недели к Мадриду было приковано внимание всех теннисных болельщиков планеты. А рассуждения из серии, что настоящий Кубок Дэвиса – это матчи дома или на выезде, пятисетовые рубки и три дня на одну встречу между сборными, оставим за скобками. В конце сезона теннисистам меньше всего хочется рубиться как раз по пять сетов (пусть кто-то и утверждает обратное). Да и большинство сборных играют дома не так часто, как кажется. Редко – чаще одного раза в год. У множества команд такая возможность появится, когда весной им предстоит сыграть в квалификации к новому финальному раунду.

Но это не значит, что нынешний турнир нельзя поругать. Причин для претензий скопилось достаточно! Начать с самой организации – ни болельщики, ни журналисты (включая тех, кто работал на месте, в Мадриде), почти никогда толком не знали – каково расписание дня? Кто именно в каком матче сыграет? Официальный сайт турнира не обновлял информацию по составам даже тогда, когда чемпионат начался. У нас так, например, Медведев был в заявке вплоть до старта поединка с Хорватией в понедельник! Такое впечатление, что организаторы просто забыли про эти детали. А когда вспомнили, исправить что-то было сложно.

Второй момент – полупустые трибуны. Конечно, на матчах Испании зал был битком. Но остальные поединки аншлаг не собирали даже близко. Почти половина билетов осталась непроданной. Да, атмосферу спасали уже сами фанаты, яркими группами болевшие на стадионе. Приехали любители тенниса из Канады, США и Австралии. Хватало, в том числе, и россиян. Но в любом случае было заметно – организаторы переоценили интерес местной публики к командному теннису. Возможно, этот момент тоже учтут.

Во многих странах возникли проблемы с трансляциями – даже в Штатах следить за матчами по ТВ было сложно. Причина – в недостаточном внимании организаторов к этой проблеме. Организовать показ встреч в интернете они тоже, почему-то, не решились. Понятно, что все стоит денег. И если можешь что-то продать, зачем дарить бесплатно? Но в данном случае, когда проводишь турнир в новом формате первый раз, как никогда важно, чтобы его увидело как можно большее количество людей! Пусть даже в ущерб коммерческой выгоде – ничего страшного, все компенсируешь потом. Нет, до этого команда Жерара Пике тоже, видимо, не додумалась.

И, наконец, сами матчи. Когда США и Италия закончили свой поединок в 4 утра, то это стало кульминацией того безумия, что творилось на кортах в Мадриде! Испания с Россией в группе играли до двух часов ночи. За полночь завершалась добрая половина встреч. И это выматывало и болельщиков, и игроков.

– Я очень ценю, уважаю ваш труд. Но, например, вчера я зашел в номер в 4 утра. И, видимо, сегодня будет также. А нам еще играть финал, – прервал пресс-конференцию после полуфинала Надаль. И возразить ему было нечего.

Что мешало разумнее подойти к расписанию как самого турнира в целом, так и каждого дня по отдельности? Но это тоже риторический вопрос. Организаторы обещают – они учтут все замечания. И обязательно исправятся. Посмотрим, как будет.

Но, если резюмировать – мы действительно посмотрели интересный турнир! И у него есть право на хорошее будущее.

Мадрид (Испания)

Кубок Дэвиса

Полуфинал

Испания – Великобритания – 2-1

Эдмунд (Великобритания) – Лопес (Испания) – 6:3, 7:6 (7:3)

Надаль (Испания) – Эванс (Великобритания) – 6:4, 6:0

Надаль/Лопес – Д. Маррей/Скупски (Великобритания) – 7:6 (7:3), 7:6 (10:8)

Канада – Россия – 2-1

Рублев (Россия) – Поспишил (Канада) – 6:4, 6:4

Шаповалов (Канада) – Хачанов (Россия) – 6:4, 4:6, 6:4

Поспишил/Шаповалов – Рублев/Хачанов – 6:3, 3:6, 7:6 (7:5)

Финал

Испания – Канада – 2-0

Баутиста-Агут (Испания) – Оже-Альяссим (Канада) – 7:6 (7:3), 6:3

Надаль – Шаповалов – 6:3, 7:6 (9:7)