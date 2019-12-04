Медведев – лучший по победам. Сезон-2019 в цифрах и фактах

О ЛИДЕРАХ РЕЙТИНГА

5-й сезон в карьере Рафаэль Надаль закончил на высшей строчке рейтинга. По их количеству он сравнялся с Роджером Федерером и Новаком Джоковичем. Рекорд по-прежнему держит американец Пит Сампрас (6 сезонов). При этом Рафа ни разу не был первой ракеткой мира два года подряд. Он становился лучшим по итогам 2008, 2010, 2013, 2017 и 2019 годов.

33 года и 182 дня исполнилось Рафаэлю на данный момент. Он – второй в истории по возрасту игрок, возглавляющий рейтинг. Рекорд принадлежит Федереру – 36 лет, 268 дней. Кстати, самыми юными первыми ракетками мира были австралиец Ллейтон Хьюитт (20 лет, 268 дней) и наш Марат Сафин (20 лет, 298 дней). Надаль впервые возглавил рейтинг в 22 года, 76 дней (9-й результат в истории), Федерер – в 22 года, 178 дней (11-й), Джокович – в 24 года, 43 дня (17-й).

11 лет и 78 дней разделило отрезок между тем, как Надаль впервые стал лидером рейтинга (18 августа 2008) и когда в последний раз вернулся на вершину (4 ноября 2019). Это – второй показатель в истории. Лидер здесь так же Федерер – 14 лет, 136 дней (2 февраля 2004 и 18 июня 2018).

201 неделю на вершине рейтинга провел к сегодняшнему дню Надаль. Это – шестой результат в общем списке. На первой строчке – Федерер (310 недель). Затем идут Сампрас (286), Джокович (275), Иван Лендл (270) и Джимми Коннорс (268).

16 349 586 долларов заработал на корте Надаль за прошедший сезон. Он совсем чуть-чуть опередил аналогичный показатель Энди Маррея в 2016 году ($16 327 821), но оказался далеко от абсолютного рекорда Джоковича – в 2014-м серб выиграл $21 646 145 призовых. С 2010 года первые ракетки мира стабильно получают более 10 000 000 за сезон.

О РОССИЯНАХ

5 одиночных титулов в этом сезоне завоевали россияне. Четыре из них – на счету Даниила Медведева (София, Цинциннати, Санкт-Петербург, Шанхай), еще один – у Андрея Рублева (Москва). В прошлом сезоне Медведев и Карен Хачанов выиграли на двоих 6 трофеев (по 3 у каждого).

Всего 3 россиянина оказались в топ-100 по итогам 2019 года. Зато все трое вошли в топ-25. При этом каждый из них по ходу сезона обновил высшие карьерные достижения по позиции в рейтинге. Рублев поднимался до 22-й строчки (сейчас – 23-й), Хачанов – до 8-й (сейчас – 17-й), Медведев – до 4-й (сейчас – 5-й).

9 финалов в этом году сыграл Медведев. Один из них пришелся на турнир «Большого шлема» (Открытый чемпионат США), три – на турниры серии «Мастерс» (Монреаль, Цинциннати, Шанхай), остальные – на соревнования в Брисбене, Софии, Барселоне, Вашингтоне и Санкт-Петербурге. Это – лучший результат среди всех теннисистов ATP-Тура. Кроме того, Даниил стал лишь шестым в истории игроком, который сыграл шесть финалов подряд.

Впервые за 14 лет россиянин сыграл в финале «Большого шлема» (после победы Сафина на Australian Open-2005). И впервые за 10 лет наш теннисист поехал на Итоговый турнир ATP (после победы Николая Давыденко в 2009-м). В обоих случаях им оказался Медведев.

Впервые с 2008 года российский игрок закончил сезон в топ-5 рейтинга. Тогда 5-й ракеткой мира стал Давыденко, сейчас – Медведев.

59 побед в матчах в одиночном разряде одержал в этом году Даниил. Он стал лучшим по их количеству во всем ATP-Туре.

Россия заняла 4-е место в списке стран по количеству одиночных титулов в прошедшем сезоне. Правда, мы делим его с Австрией, Италией и Австралией. Теннисисты из этих сборных завоевали по 5 трофеев. Больше досталось только Франции (6), Сербии (7) и Испании (8).

Сразу 2 россиянина в этом году отметились в четвертьфиналах «Больших шлемов». Хачанов вышел в четвертьфинал «Ролан Гарроса», Медведев – в финал US Open. Такого не случалось с сезона-2010, когда Давыденко был в четвертьфинале Australian Open, а Михаил Южный – в четвертьфинале «Ролан Гарроса» и полуфинале US Open.

О ДРУГИХ ТЕННИСИСТАХ

3-й сезон подряд завершил в топ-10 немец Александр Зверев до того, как ему исполнилось 23 года. Последним, кому удавалось подобное, был Джокович – в 2007-2009 годах.

40 лет в настоящий момент исполнилось Иво Карловичу, который 17-й год кряду закончил в топ-100. Во всем рейтинге ATP есть только двое игроков, которые старше хорвата. Так, 41-летний японец Тошихиде Мацуи стоит на 800-й строчке, а его ровесник из Кореи О-Хи Квон – на 1355-й.

40 теннисистов в этом сезоне завоевали минимум 1 титул ATP в одиночном разряде. Лишь 12 из них смогли сделать это 2 или более раз. Лидеры по количеству трофеев – Джокович и Доминик Тим (по 5). Вторую строчку делят Надаль, Федерер и Медведев (по 4).

20 стран представляют игроки, становившиеся в этом году чемпионами ATP-турниров (речь об одиночном разряде). В их числе – Молдавия (Раду Албот) и Грузия (Николоз Басилашвили).

15 игроков в сезоне-2019 выиграли свои первые титулы. В частности, счет чемпионским трофеям открыли действующие теннисисты топ-20 рейтинга – Алекс Де Минор (Австралия) и Денис Шаповалов (Канада).

31 год исполнился Адриану Маннарино, когда он завоевал свой первый титул ATP – в июне, на турнире в Хертогенбоше. До этого француз проиграл 6 одиночных финалов, после – еще 2.

Только 4 теннисиста сумели по ходу сезона защитить свои прошлогодние титулы. Трижды это сделал Надаль («Мастерс» в Канаде, «Ролан Гаррос», Рим), по разу – Джокович (Уимблдон), Федерер (Базель) и Басилашвили (Гамбург).

Всего 18 лет исполнилось итальянцу Яннику Синнеру, который в настоящий момент является 78-й ракеткой планеты. При этом в начале сезона он не входил в топ-500, а два года назад вообще не имел рейтинга! В XXI веке лишь четыре игрока его возраста смогли закончить год в топ-80 – Надаль (2003), Джокович и Маррей (оба – 2005), а также Шаповалов (2017).

На 46 строчек в течение года поднялся в рейтинге Маттео Берреттини. В январе он был 54-й ракеткой мира, сейчас занимает 8-ю позицию. Но это – только второй показатель в топ-20. Стэн Вавринка прибавил 50 строчек по сравнению с прошлым годом – титулованный швейцарец, вернувшись в Тур после травмы, поднялся с 66-й на 16-ю позицию рейтинга.

13 теннисистов, ранее стоявших в топ-100 рейтинга, в этом году закончили карьеры. В их числе экс-игроки топ-10 и финалисты «Больших шлемов» – киприот Маркос Багдатис, чех Томас Бердых, испанец Давид Феррер.