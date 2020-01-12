Два титула и полуфинал сборной. Россияне шикарно начали новый сезон

МЕДВЕДЕВ ПРОТИВ ДЖОКОВИЧА

Только мы успели выдохнуть от напряженных битв в новом формате Кубка Дэвиса (прошел в ноябре), слегка соскучиться по теннису и встретить Новый год, как сборные вновь сошлись в командном турнире за не менее почетный трофей! Новоиспеченный Кубок ATP собрал всех сильнейших в Австралии, в нескольких городах, растянувшись без малого на две недели и порадовав шикарными матчами. Из топов здесь не досчитались лишь Швейцарии во главе с Федерером. Но Роджер сослался на плотный график и сложную подготовку к Australian Open, что спровоцировано небольшой скандал – билеты-то все уже раскупили, в том числе, ради него! Правда, зрителей успокоили, самым нервным вернули деньги, а на общем уровне турнира это особо не сказалось. Тем более, что, в отличие от Кубка Дэвиса, здесь действительно были все остальные теннисисты топ-10. Включая Доминика Тима, Стефаноса Циципаса (команды Австрии и Греции в Мадрид не попали) и Александра Зверева (он сознательно не поехал в столицу Испании, не согласившись с реформой турнира, и вместо этого провел турне по Латинской Америке в компании с Роджером, неплохо заработав на выставочных матчах).

А также, разумеется, включая Медведева.

Даниил не приехал в Мадрид из-за усталости (в том числе, психологической) после сложной концовки сезона и провала на Итоговом турнире ATP. Хотя тогда и без него Карен Хачанов с Андреем Рублевым дошли аж до полуфинала, и только в упорной борьбе, с элементами невезения, уступили Канаде. Здесь же в итоге не было Андрея (он просто не прошел в состав, поскольку оставался третьим россиянином в одиночном рейтинге). Зато был Медведев. И был – во всей красе. Немного поскандалил, немного позлил публику. Отчитал норвежца Каспера Рууда за то, что тот не извинился за касание мячом троса в одном из эпизодов. Сцепился с Диего Шварцманом (уж надо умудриться этого парня вывести из себя!). Пару раз долбанул ракеткой по судейской вышке… В общем, классический такой был Даниил. Но главное – играл бесподобно! Как умеет! Напомнил всем, что неспроста входит в топ-5. На пару с Кареном и под руководством Марата Сафина (он в нашей команде капитанил), ребята уверенно выиграли три матча в группе (у Италии, США и Норвегии), а в четвертьфинале прошли Аргентину (когда Даниил справился с 13-й ракеткой мира Шварцманом в напряженном трехсетовом матче). И лишь потом была Сербия…

И мы могли пройти в финал!

Да, Хачанов уступил Душану Лайовичу – уже третий раз в трех матчах с этим парнем. Но какой была битва Медведева с Джоковичем… Определенно, лучший поединок года! Возможно, таковым и останется.

- В какой-то момент мы просто перестали ошибаться. И начали выматывать друг друга игрой на задней линии. И я, и Даниил действовали очень здорово. И я рад, что смог выстоять в этой борьбе. Хотя было очень непросто, - признался Новак. Который, увы, победил – 6:1, 5:7, 6:4.

- Если буду играть так, как последние два сета, у меня все получится, - подчеркнул Даниил. Это действительно был супер-теннис! Где все решилось просто в паре моментов. В том числе, за счет опыта, которого у Новака больше.

Джокер затем еще убрал Надаля в финале. И привел Сербию к победе. А мы второй раз за три месяца убедились, что наша сборная – действительно топ! И полуфинал в Кубке Дэвиса – не случаен. Эх, что бы было, добавь к Медведеву с Хачановым Рублева…

СТАРТ РУБЛЕВА

Андрей же действовал по собственной программе. Не попал на ATP Cup? Не беда – отправился в Доху. Турнир, который привычно собирал всех сильнейших вплоть до этого года. Вроде, категория – всего-то 250. Но щедрые местные шейхи умело заманивали в столицу Катара и Федерера, и Джоковича, и Надаля, и Маррея. Просто сейчас не смогли. В том числе – из-за нового командного турнира.

Так что Рублев получил второй номер посева. Но конкуренция была высока. Приехали и Вавринка, и Тсонга. И еще ряд серьезных игроков. Вот только титул им не достался. А достался как раз россиянину.

Ни одной партии Андрей не отдал за всю неделю! В какой-то момент добился двух побед в один день (его четвертьфинал против француза Пьера-Хьюго Эрбера перенесли из-за… дождя. Ах, эта дождливая Доха…). Прошел двух талантливых молодых теннисистов – серба Миомира Кецмановича в полуфинале и француза Корентина Муте – в решающем матче. И завоевал свой третий трофей (после Умага-2017 и Кубка Кремля-2019). Став лишь вторым россиянином, победившим в столице Катара (первым был Николай Давыденко – в 2010 году).

Отличный разогрев перед Australian Open!

ПРОГРЕСС В РЕЙТИНГЕ

Тем более, благодаря успеху Рублев впервые в карьере вошел в топ-20 рейтинга. В понедельник он станет 19-й ракеткой мира. И это – не единственный прогресс россиян. Ведь и Хачанов, и Медведев, заработав на ATP Cup неплохие очки, улучшили свои позиции. Да, всего на одну строчку. Но как это важно в конкретный момент!

Поскольку Карен теперь замкнул топ-16, а значит, на Australian Open до четвертого круга избежит встречи с любым игроком из этой же группы. А Медведев опередил Тима и снова стал 4-м в мире. То есть, в Мельбурне вплоть до полуфинала его не подкараулит никто из «Биг-3» - ни Джокович, ни Надаль, ни Федерер. Вопрос, правда, в том, сумеют ли они дойти до этой стадии в принципе… А так у Даниила – отличный шанс на супер-результат. С учетом его нынешний формы – так точно. Лишь бы не подвели нервы. И не сказалась жара. С ней он пока справляется не лучшим образом.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ШАРАПОВОЙ

А как же наши девушки? Признаемся, мы особенно ждали Шарапову. Мария не играла аж с самого US Open, где ее в первом раунде опять «уничтожила» Уильямс-младшая. Точнее, играла, но лишь несколько раз и только шоу-матчи. А все обычные турниры пропустила, закончила год вне переделов топ-100 и приехала исключительно в Брисбен…

Где на старте турнира не справилась с Дженнифер Брэйди (53-й ракеткой мира). Впервые с 2003-го проиграв тай-брейк третьей партии.

- На самом деле, последние пару недель я борюсь с вирусом, из-за которого попала даже в больницу. Я практически ничего не могла удержать в желудке. Признаюсь, это было не очень-то весело, - рассказала Мария.

Еще всех волновало решение Шараповой отправиться на очередной выставочный турнир прямо во время квалификации Australian Open. Учитывая, что по рейтингу в основу она не проходит, а wild card ей выдавать не спешили. Но, видимо, агенты Марии были уверенны в организаторах. И не ошиблись – спецприглашение в сетку чемпионке-2007, разумеется, дали. Вопрос в том, что сможет Шарапова продемонстрировать в Мельбурне? Пока ее игра по-прежнему не впечатляет.

ТИТУЛ АЛЕКСАНДРОВОЙ

Но это не значит, что все у нас плохо! Да, за весь прошлый сезон россиянки не взяли ни единого одиночного титула, что случилось впервые аж с 2001 года. Зато начало нынешнего сразу подобный титул принесло. И постаралась Екатерина Александрова, ставшая лучшей в Шеньчжене. Девушка в свои 25 лет является второй ракеткой России (после Анастасии Павлчюченковой), занимая 34-е место в рейтинге (у Павлюченковой – 29-е). И громких побед до сих пор не одерживала. Но в Китае уверенно прошла по сетке всех – от чешки Катерины Синяковой и опытной хозяйки местных кортов Шуай Пен до молодой Елены Рыбакиной, с которой столкнулась в финале. Рыбакина, формально, тоже россиянка. Но выступает, к сожалению, за Казахстан. Борьбы как таковой не получилось – Екатерина оказалась сильнее 6:2, 6:4. И выиграла свой первый титул в карьере. И первый для нашего женского тенниса аж с Кубка Кремля-2018 (где блеснула Дарья Касаткина).

А заодно – пробилась в посев на Australian Open. Что тоже не может не радовать.

КУБОК ATP

АВСТРАЛИЯ

Командный турнир. Открытые корты. Покрытие – хард. Призовой фонд – $15 000 000.

Полуфинал

Сербия – Россия – 3:0.

Лайович - Хачанов – 7:5, 7:6 (7:1). Джокович – Медведев – 6:1, 5:7, 6:4. Чарич/Троицки – Габашвили/Кравчук – 6:4, 7:6 (9:7).

Финал

Сербия – Испания – 2:1.

Баутиста-Агут – Лайович – 7:5, 6:1. Джокович – Надаль – 6:2, 7:6 (7:4). Джокович/Троицки – Каррено-Буста/Лопес – 6:3, 6:4.

ТУРНИР ATP

ДОХА (КАТАР)

Категория ATP 250. Отрытые корты. Покрытие – хард. Призовой фонд - $1 359 180.

Одиночный разряд. Финал

Рублев (Россия, 2) – Муте (Франция) – 6:2, 7:6 (7:3).

ТУРНИР WTA

ШЕНЬЧЖЕН (КИТАЙ)

Международная категория. Открытые корты. Покрытие – хард. Призовой фонд – $651 750.

Одиночный разряд. Финал

Александрова (Россия, 5) – Рыбакина (Казахстан, 7) – 6:2, 6:4.