Убийца Кубка Дэвиса. Почему Кубок ATP оказался успешнее старейшего турнира сборных

Главное, что роднит обновленный финальный формат Кубка Дэвиса и новообразованный Кубок ATP – это обилие ярких матчей, напряженная борьба, интрига почти в каждой встрече и запредельная мотивация игроков. Так что со спортивной точки зрения турниры друг друга стоят. Но вот в формате, организации и отношении ко зрителю у них есть расхождения. Временами – довольно серьезные.

СИСТЕМА ОТБОРА

В финальный раунд Кубка Дэвиса отбираются 18 команд. Четыре из них – напрямую, из полуфиналов предыдущего Кубка (в частности, Россия в этом году уже точно поедет в Мадрид). Остальные – из зональных групп. У чего есть свои плюсы – теоретически, пробиться в эту стадию может любая команда. Но есть и минусы – немногим теннисистам хочется лишний раз летать на кубковые встречи по ходу сезона. Собственно, многие и не летают. Поэтому, скажем, Швейцария при наличии Федерера и Вавринки в финальный раунд не попала. На счастье нам, ведь мы в квалификации играли как раз с ней. Но не на радость многим зрителям и организаторам.

У Кубка ATP другой принцип отбора. Здесь нет квалификаций и предварительных раундов. Только сразу решающий, в котором участвуют 24 страны. А отбираются команды… по рейтингу своих первых ракеток (по состоянию на сентябрь и ноябрь). По этому же рейтингу формируется и посев, и проводится жеребьевка по группам. При этом если человек не может сыграть на турнире (не хочет, либо травмирован), то его сборная… снимается с чемпионата. Как получилось со всей то же Швейцарией (от выступления в Кубке отказались и Федерер, и Вавринка, а остальные швейцарцы не входят даже в топ-100). Справедливо? Вполне! Зато уж точно соберутся все сильнейшие.

В итоге если на Кубке Дэвиса было лишь четыре человека из топ-10, то на Кубке ATP – уже восемь! Исключение составили Федерер и Маттео Берреттини (первый просто решил отдохнуть перед Australian Open, второй залечивает травму мышц живота). Зато приехали и Гаэль Монфис, и Доминик Тим, и Стефанос Циципас, и Александр Зверев. И наш Даниил Медведев. Что, разумеется, значительно увеличило и интерес со стороны зрителей. И обилие громких вывесок. И – главное! – качество главных матчей.

МОТИВАЦИЯ ДЛЯ ИГРОКОВ

Кубок Дэвиса престижен сам по себе, но, по сути, ничего не дает игрокам лично. Ни очков в рейтинг, ни призовых (их выдают командам, но деньги все сборные делят по своему усмотрению). Кроме того, финальный раунд проводится в ноябре, по окончании сезона. Когда все теннисисты уже устали и вымотаны, а топ-звезды дополнительно «измочалены» на Итоговом турнире ATP.

У Кубка ATP в этом плане – целый ряд преимуществ. Во-первых, он стартует в январе, в Австралии. Игроки собираются отдохнувшими и хорошо готовыми. Избавлены от необходимости дополнительных перелетов. И получают лишнюю возможность лучше акклиматизироваться и подготовиться к Australian Open. Кроме того, призовой фонд составляет 15 000 000 долларов, и достаются они именно теннисистам! Так, одержавший на турнире сразу восемь побед (шесть в одиночке и две в паре) Новак Джокович разбогател на миллион долларов с лишним! А Медведев (четыре победы в одиночке и одна в паре) пополнил счет на 468 000 долларов. Согласитесь – существенный стимул приехать на турнир и постараться показать достойную игру. Не говоря о том, что и престиж, и мотивацию игры за сборную никто не отменял.

А главное для многих – здесь начисляют очки в рейтинг! Причем эти очки, можно сказать, бонусные. Они идут вдобавок к баллам за 18 личных турниров в году – 13 обязательных (четыре «Шлема» и девять «Мастерсов») и 5 лучших для игрока из всех остальных. То есть, это – неплохая возможность улучшить свои позиции по сравнению с конкурентами. Чем, в частности, воспользовался тот же Медведев, опередивший Тима и вновь ставший четвертой ракеткой планеты. Причем, чем более классных игроков ты обыгрываешь (учитывается их место в рейтинге), тем больше получаешь очков. Тут все продумано до мелочей. И, признаем, продумано довольно неплохо.

ФОРМАТ И ОРГАНИЗАЦИЯ

Есть, правда, и минусы. Так, выступать за сборную могут только два первых номера в рейтинге. Остальных можно ставить лишь в пару (замены в одиночке допускаются только в случае травм, полученных уже по ходу турнира). В итоге целый ряд высококлассных игроков лишились возможности выступить в Кубке (а значит, лишились и потенциальных призовых и очков). В их числе наш Андрей Рублев – 23-я ракета планеты на прошлой неделе. Поскольку Медведев и Карен Хачанов в рейтинге были выше, он мог приехать только запасным. Но решил вместо этого выступить в Дохе. Где, кстати, выиграл титул.

При этом в том же Кубке отметились такие ребята, как внук финалиста Уимблдона-1973 и известного комментатора Александра Метревели, полный тезка своего деда (679-й номер рейтинга), студент из Кишинева Александр Козбинов (856) или Михаил Перволакис (462). Все – лишь благодаря первым номерам своих сборных: Николосу Басилашвили (Грузия), Раду Алботу (Молдавия) и Стефаносу Циципасу (Греция), соответственно. Согласитесь – не совсем справедливо… Но таковы издержки формата.

Зато сама формула проведения вышла гораздо более удачной, чем у Кубка Дэвиса. В первую очередь – из-за сроков турнира. В Мадриде 18 сборных играли группу и плей-офф за неделю, на одном стадионе, из-за чего иные встречи заканчивались в два часа ночи, а игроки в решающих стадиях (и так уставшие за сезон) едва передвигали ноги. В Австралии чемпионат разнесли почти на 14 дней, задействовали три города (Перт, Аделаиду и Сидней), четко продумали календарь и расписание… И куда лучше поработали со зрителями. Если на Кубке Дэвиса полные трибуны были только на матчах Испании, то здесь – практически на каждой игре. И главное – всем было удобно, комфортно. Как теннисистам, так и болельщикам. Организаторы же тоже не внакладе – билетная выручка оказалась достойной!

РЕЗЮМЕ

В итоге, надо признать – Кубок ATP по всем статьям превзошел Кубок Дэвиса. И конкуренцию с новым командным турниром второй просто не выдержит. По крайней мере – в его нынешнем виде. Как только топ-игроки окончательно решат для себя, что взять Кубок ATP для страны не менее престижно, чем Кубок Дэвиса, у них пропадет единственный стимул мучить себя, играя два чемпионата сразу. А ответ на вопрос, какой из двух выбрать, пожалуй, вполне очевиден.