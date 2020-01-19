Рублев дороже золота. Россиянин выиграл два титула подряд перед Australian Open

ЧТО ПРОИЗОШЛО?

В 2004 году словак Доминик Хрбаты и испанец Карлос Мойя на первых двух неделях сезона вышли в два финала подряд. Первый обыграл в Аделаиде француза Микаэля Ллодра, а следом в Окленде - некоего Рафаэля Надаля (тогда еще 18-летнего). Второй в Ченнае справился с тайцем Парадорном Шричапаном, а в Сиднее снялся по ходу первой партии поединка с Ллейтоном Хьюиттом. Это к чему? Так вот, с тех пор никто, ни разу за 15 лет, не ммог повторить такой бодрый старт года. Никто – до Андрея Рублева в 2020-м.

Россиянин, еще 10 месяцев назад бывший за пределами топ-100, в концовке прошлого сезона взял титул на «Кубке Кремля», затем вывел сборную в полуфинал Кубка Дэвиса, а в январе сначала выиграл турнир в Дохе. И вот, в субботу, подтвердил, что находится в супер-форме, триумфом в Аделаиде. Два финала подряд на двух первых турнирах, да еще и победные – итог тяжелой, каторжной работы. Но она окупилась. Чтобы понять, насколько Рублев крут, вот вам еще один простой факт – в 2004-м, когда такое сотворил Хрбаты, Андрею было шесть лет и он лишь начинал играть в теннис. Ну, как играть… Попросту взял ракетку в руки.

В борьбе за титул в Аделаиде ключевым стал полуфинал. В котором россиянин сошелся с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом. Талантливым и очень перспективным парнем, который ранее Рублева отметился в топ-20 и даже был посеян вторым (Рублев – третьим). Почти три часа битвы, обилие отыгранных матчболов и сетболов, шикарная борьба на радость публики – в их встрече было все! В итоге россиянин отыгрался с 0:3 в третьей партии и дожал оппонента. Потом, в финале, у южноафриканца Ллойда Харриса шансов не было никаких. Андрей, из-за усталости, дал ему порезвиться в начале и даже получить тройной брейк-пойнт… Но после разобрал по всем статьям, оформив разгром – 6:3, 6:0. И выиграв четвертый титул в карьере.

И третий – с октября.

Все это помогло Рублеву продлить победную серию до 12 матчей подряд (с учетом прошлогоднего Кубка Дэвиса). А заодно – подняться на 16-ю строчку рейтинга, опередив Карена Хачанова, и стать второй ракеткой России. Бонусом идут почти 500 000 долларов призовых, заработанных за две недели. И статус одного из фаворитов Australian Open. Не главного, конечно, их список известен – «Биг-3», плюс Медведев и Циципас. Но пошуметь в Мельбурне Рублев точно может! Именно от этого от него и ждут.

В ЧЕМ ПРИБАВИЛ АНДРЕЙ?

Так что изменилось в Рублеве, что буквально за год он превратился из игрока второй половины топ-100 в готового теннисиста топ-10?

Андрей всегда был талантлив. В 16 лет выиграл юниорский «Ролан Гаррос». Тогда же начал привлекаться в сборную. В 19 был в четвертьфинале на US Open и взял свой первый титул ATP (в Умаге-2017). Потом коррективы в прогресс россиянина, увы, внесли травмы – компрессионный перелом позвоночника и проблемы с рукой. Из-за которых, в частности, он пропустил весь грунтовый сезон в прошлом году и выпал из топ-100. В любом случае, было понятно – как только здоровье позволит, Рублев вернется на прежние позиции (в районе третьего-четвертого десятка рейтинга). Но сможет ли прибавить еще – мы не знали.

Летом Андрей сыграл финал в Гамбурге (уступил Николозу Басилашвили), потом на «Мастерсе» в Цинциннати вынес с корта самого Федерера, на US Open справился с Циципасом (будущим победителем Итогового турнира ATP) и добрался до четвертого круга. А осенью взял «Кубок Кремля» и приблизился к первой двадцатке. На фоне успехов Медведева и Хачанова (Карен первым из всей этой тройки пробился в топ-10), рост Рублева был не очень замечен. Но по факту он действительно стал сильнее. И спрогрессировал почти так же мощно, как Даниил.

В первую очередь это касается психологии. Прежний Андрей – весьма вспыльчивый парень. Подверженный влиянию эмоций, способных «убивать» его игру. Одаренный в техническом (но, увы, не в физическом) плане, беззаветно любящий спорт, но не умеющий контролировать вспышки гнева, что часто мешало ему в ключевые моменты. Когда игра шла – он побеждал на кураже и классе. Если что-то не складывалось – выходил из себя и начинал лишь больше ошибаться. Сейчас Рублев – образец хладнокровия. Лучший психолог для самого себя. Матч с Оже-Альяссимом он вытянул чисто на этом.

- Я с первых геймов понял, что проиграю, ведь Феликс был очень хорош. Но сам себе сказал: «О-кей, он может тебя уничтожить, но давай-ка поборемся! Покажем максимум, а там посмотрим, что получится». Это позволило не расстроиться, не расслабиться. А показать хороший теннис. Ради этого ты и рвешь задницу на тренировках – чтобы в нужный момент получить результат, - признавался Рублев.

Против Харриса он вышел уставшим, но бойцовский характер включился и здесь:

- Мне было очень тяжело в начале. Но я решил – не для того вчера боролся до полуночи, чтобы теперь расплакаться и все слить! – отметил Андрей.

И это не просто слова. Это видно во всех его действиях. И в поведении на корте. Рублев всегда боролся до конца, но именно сейчас он делает это зрело. Продуманно. Грамотно. И это приносит успех.

Кроме того, травма правой руки помогла россиянину улучшить игру слева («Пока не мог играть нормально, брал ракетку в левую руку – и бил!). Плюс мощная работа в межсезонье и почти полное отсутствие отпуска позволили ему поднять «физику». Сейчас единственный заметно слабый элемент в теннисе Рублева – вторая подача. Но с этим жить можно. По факту же он почти ни в чем не уступает лидерам Тура.

Кстати, напомним – парню всего 22 года.

ЧЕГО ТЕПЕРЬ ЖДАТЬ?

После двух титулов на старте сезона мы в праве надеяться, что Рублев не подкачает и на Australian Open. Вопрос в том, насколько он устал. Финал в Аделаиде Андрей сыграл в субботу. А в Мельбурне стартует не ранее вторника. Теоретически, времени на отдых – достаточно. Тем более, матч с Харрисом продлился менее часа. С акклиматизаций проблем не будет точно. Погодные условия – более-менее в норме (воздух ожидается чистый, пекло пока не предсказывают). Для разгона по ходу турнира у Рублева есть все условия. В том числе – несложные соперники. Если не наступит психологической усталости, Андрей обязан проходить в третий круг. Где, его правда, может ждать Гоффен (Давид в этом году уже обыгрывал Надаля). Но даже бельгиец не кажется непреодолимым препятствием. Как и Александр Зверев в четвертом раунде, который провалил ATP Cup.

В теории, у Рублева все шансы на четвертьфинал! Где сетка выводит его… на Медведева. И да, вот этот матч станет праздником для российских болельщиков.

Будем надеяться, он состоится.

ТУРНИР ATP

АДЕЛАИДА (АВСТРАЛИЯ)

Категория ATP 250. Открытые корты. Покрытие – хард. Призовой фонд - $546 355.

Одиночный разряд

Полуфинал

Рублев (Россия, 3) – Оже-Альяссим (Канада, 2) – 7:6 (7:5), 6:7 (7:9), 6:4. Харрис (ЮАР) – Пол (США) – 6:4, 6:7 (3:7), 6:3.

Финал

Рублев (3) – Харрис – 6:3, 6:0.

НЕ ПРОПУСТИТЕ!

Завтра, во вторник, на Australian Open пройдут следующие матчи первого круга с участием россиян.

МУЖЧИНЫ

Карен ХАЧАНОВ (Россия, 16) – Марио ВИЛЬЕЛЛА-МАРТИНЕС (Испания)

Даниил МЕДВЕДЕВ (Россия, 4) – Фрэнсис ТИАФУ (США)

Андрей РУБЛЕВ (Россия, 17) – Крис О’КОННЕЛЛ (Австралия)

Евгений ДОНСКОЙ (Россия) – Фернандо ВЕРДАСКО (Испания)

ЖЕНЩИНЫ

Людмила САМСОНОВА (Россия) – Елена ОСТАПЕНКО (Латвия)

Мария ШАРАПОВА (Россия) – Донна ВЕКИЧ (Хорватия, 19)

Виталия ДЬЯЧЕНКО (Россия) – Даниэль КОЛЛИНС (США, 26)

Анна БЛИНКОВА (Россия) – Жасмин ПАОЛИНИ (Италия)

Светлана КУЗНЕЦОВА (Россия) – Маркета ВОНДРОУШОВА (Чехия, 15)

Анастасия ПАВЛЮЧЕНКОВА (Россия, 30) – Нина СТОЯНОВИЧ (Сербия)