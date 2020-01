Джокович в роли официанта и Шарапова-комментатор. Как звезды готовились к Australian Open 

ЭЙС Ы ПРОТИВ ПОЖАРОВ

Австралиец Ник Кирьос объявил, что будет жертвовать 200 долларов за каждый эйс в течение зимы на помощь пострадавшим от бушующих на его родине лесных пожаров, чем запустил целый флешмоб под названием Rally4Relief. 26-го номера рейтинга ATP поддержали другие известные игроки, а организаторы Australian Open провели выставочный турнир с участием россыпи звезд мирового тенниса.

Перед началом поединков на экране переполненной Rod Laver Arena показали трогательное видео, посвященное пожарам, которые не оставляет Австралию уже несколько месяцев.

AO #Rally4Relief sees the biggest names in tennis join together for one reason - to raise funds for Australian bushfire relief efforts.



To contribute: https://t.co/9RPgZ7ucg9

Капитанами двух участвующих команд стали Каролина Возняцки и Серена Уильямс. В составе коллектива датчанки выступили Стефанос Циципас, Наоми Осака, Александр Зверев, а также молодая звезда американского тенниса Кори Гауфф. Под предводительством 23-кратной победительницы «Больших шлемов» в одиночном разряде на корт вышли Новак Джокович, Рафаэль Надаль, Доминик Тим и Петра Квитова. Все сборы от продажи билетов пошли в фонд помощи пострадавшим.

В матче также приняли участие представители спасательных служб. Например, Надаль делил корт с пожарной Дебби. Отважная борец с огнем даже набрала пару очков в матче. Ракетку она держит не менее уверенно, чем пожарный ствол!

Благодаря Rally4Relief в общей сложности на помощь пострадавшим от огня удалось собрать почти 5 миллионов в американской валюте.Также Надаль и Федерер объявили, что сделают дополнительное пожертвование в размере 250 тысяч долларов.

МЕДВЕЖОНОК БАРТИ

Первая ракетка мира Эшли Барти провела подготовку к первому «мейджору» сезона на турнире в Брисбене. Австралийская теннисистка также является послом Королевского Фонда по борьбе с жестокостью по отношению к животным. В свободное время она заехала проведать тех, кого лесные пожары оставили не только без крова над головой, но и без средств к пропитанию.

Напомним, пожары в Австралии бушуют с осени ушедшего года, в результате природной катастрофы было уничтожено более 8,5 миллионов гектаров леса, а также погибло более миллиарда различных животных.

- Для меня большая честь быть послом Королевского фонда по борьбе с жестокостью по отношению к животным, поэтому по приезду в Австралию одним из важных дел было посещение этого приюта. Лесные пожары нанесли большой ущерб не только людям, но и животным. В связи с этим, миссия стала еще более актуальной. Надеюсь, в скором времени я еще вернусь, а сейчас пора тренироваться, – сказала Барти.

Кажется, коала не особо понимает, что его гладит лучшая теннисистка мира.

'It's something very close to my heart.'
@ashbarty visits the @RSPCA and makes time for a cuddle 🐨

ОФИЦИАНТ ДЖОКОВИЧ

На выставочном турнире в рамках Rally4Relief произошло еще одно интересное событие. Во время первого сета парного матча между командой Возняцки и командой Уильямс к скамейке одной из команд подошел Джокович. Серб на ракетке держал различные бутылки и с присущей ему вежливостью предложил участвующим игрокам воды и энергетические напитки.

Если что, после завершения карьеры точно не пропадет!

.@CocoGauff is now carrying Team Wozniacki on her back, and @DjokerNole has got the drink orders covered. Not to worry. 😂
#Rally4Relief #Aces4BushfireRelief

ХАЛЕП ВСТРЕТИЛА СВОЮ ЛЮБОВЬ

В одном из послематчевых интервью четвертый номер мирового рейтинга обмолвилась, что болеет за клуб по австралийскому футболу «Порт Аделаида».

– Я понятия не имею, какие правила в этом виде спорта, но мой тренер привил мне любовь к этому клубу, и я ни за что не променяю свою команду на какую-либо другую.

И вот, Симона Халеп встретила свою любовь. Теннисистка посетила специально организованную встречу с игроками клуба, где рассказала о давлении во время финала «Большого шлема», ответственности за результат, ответила на вопросы футболистов, а также получила майку клуба в качестве памятного подарка.

Amazing experience to have tennis superstar @Simona_Halep visit Alberton Oval and speak to the boys this morning.



Join us in wishing her good luck as she kicks off her Adelaide International campaign tonight 🎾💪

Австралийский футбол во многом похож на регби. В матче принимают участие две команды по 18 человек, задача игроков: отправить мяч между двумя штангами высотой 6,4 метра. Главное отличие от английского предка в месте проведения. Игра проходит на овальном поле, схожем по размерам с площадкой для крикета.

МОДНЫЕ СОВЕТЫ ОТ ШАРАПОВОЙ

Мария Шарапова также не осталась в стороне от темы австралийских пожаров. Бывшая первая ракетка мира приняла участие в благотворительном турнире в Куйонге – пригороде Мельбурна. По иронии судьбы ей выпала возможность стать одним из комментаторов матча Грегор Димитров – Борна Чорич. Все бы ничего, но в какой-то момент болгарский теннисист и бывший бойфренд Шараповой ворвался в эфир и попытался превратить его в сольное представление.

Grigor: I thought you ~* yellow on me, but that's okay.

Maria: Not really.

Grigor: People change, I get it.

Commentator: When did you guys break up?

Maria: Ugh, it's been a while.



This is the best thing you'll see this week. 😂
@GrigorDimitrov | @MariaSharapova

📺: @SBSSport

– Он продолжает смотреть, вы можете сказать, чтобы он перестал это делать? (Шарапова)

– А вот и он! Мы как раз говорили о тебе. (Комментаторы)

– Что это за странная желтая полоса на твоей футболке? (Шарапова)

– Мне казалось, что тебе нравится желтый на мне? (Димитров)

– Нет, не сильно. (Шарапова)

– Ничего, люди меняются, это нормально – ответил Димитров и вернулся к своим прямым обязанностям.

Минутное послабление, впрочем, не повлияло на результат. Болгарин одержал победу со счетом 6:3, 5:7, 10:8.

Напомним, Шарапова и Димитров состояли в отношениях в период с 2012 по 2015 год.