Смазанный финал. Хачанов выдал супершоу с Кирьосом, но проиграл решающий тай-брейк

РАДОСТЬ ОТ НАСТИ

А ведь день начинался отлично! Уже с первого матча, в котором на корт вышел представитель России. Конкретно – Анастасия Павлюченкова. И ведь мало кто думал, что Настя сумеет удивить своих фанатов. Уж больно неудобная соперница ей попалась. Во-первых, и сама по себе – чешка Каролина Плишкова начала сезон с победы в Брисбене, где в решающих матчах убрала с дороги Наоми Осаку и Мэдисон Кис. Сейчас она – вторая в рейтинге. А во-вторых, в личных встречах против Анастасии Каролина вела аж 6:0! И за все эти встречи все, что сумела Павлюченкова – взять всего один сет. Понятно, кто считался фаворитом в Мельбурне!

Но россиянка знает, как играть в Австралии. Дважды была здесь в четвертьфиналах, в том числе – в прошлом году. Может, ей не всегда удается уверенно и ровно провести весь сезон, но в январе Павлюченкова – это мощная сила. А при должном настрое и концентрации она способна победить любую. Хоть бы и ту же Плишкову.

Так и вышло. Две упорнейших партии, два тай-брейка, и оба из них завершаются в пользу Насти. Которой и сетболы Каролины удалось отыграть, и самой прибавлять в ключевые моменты. Итог – 33-я в карьере победа над соперницей из топ-10. И самая крупная – с февраля 2017-го. Сейчас Павлюченкова устранила вторую ракетку планеты. Тогда, в финале в Акапулько, справилась с первой – Анджеликой Кербер. С которой встретится и теперь – в четвертом круге. И уже вопрос, кто в каком качестве выйдет на этот матч. Ведь немка в последнее время отнюдь не похожа на себя тех времен, когда была лучшей в рейтинге и выигрывала «Большие шлемы».

- Конечно, Настя действовала здорово, - сквозь зубы, признавалась Плишкова. – Возможно, это был ее лучший матч против меня. Но я сама показала, наверное, от силы 40 процентов своих возможностей. Так что ей было комфортно. Отсюда и такой результат…

Посмотрим, насколько комфортно будет Анастасии в 1/8 финала.

ДВА ИЗ ТРЕХ

Если победа Павлюченковой стала приятным сюрпризом, то от наших парней мы ее ждали и так. Но – с опаской. Большого волнения не вызывал, разве что, поединок Медведева и Попырина. Молодой представитель Австралии из русской семьи эмигрантов, безусловно, талантлив. И даже брал у Даниила сет на прошлогоднем Уимблдоне. Но как с тех прибавил Алексей, и как мощно – Медведев! Тем более, что россиянин и сейчас находится в отличной форме.

Другое дело – матчи Рублева и Хачанова. Андрею достался в соперники Давид Гоффен. На минуточку – 11-й номер рейтинга, две недели назад побеждавший Надаля. Хачанову – кумир местных фанатов (да и многих болельщиков по всему миру) Ник Кирьос. Такая новая вариация Сафина – парень, который когда хочет, способен побеждать любого и показывать теннис уровня «Бог», попутно – веселя трибуны различными ужимками, роскошными шоу-ударами (из-под колена, из-за спины и т.д.) и необычными поступками (спросить у ближайшего зрителя, как исполнить подачу? Легко!). Правда, такой режим Ник включает далеко не всегда, иначе бы давно стоял в топ-5 рейтинга, а не в третьем десятке, как ныне. И понимания, как именно он сыграет с Кареном, не было абсолютно у кого до первого розыгрыша. В том числе – у самого Кирьоса.

Что в итоге? Как и ожидалось – Медведев уверенно победил. Отдал Попырину всего 9 геймов (6:4, 6:3, 6:2), ни разу не позволил сделать брейк, потратил на все про все чуть более полутора часов… Можно сказать – провел рабочую разминку.

- Я доволен тем, как сыграл, - рассказал Даниил. – Что-то мог сделать и лучше, но главное – выиграл довольно легко, уверенно держал подачу (а это самое важное на «Больших шлемах»!) и сэкономил силы. Они мне пригодятся в матче с Вавринкой. Кроме того, против Попырина я сознательно ходил к сетке куда чаще, чем делаю это обычно. У него высокий резаный удар, и это было полезно. Да и в целом я стараюсь улучшать игру впереди. Много работаю над ней на тренировках. И сегодня действовал вполне успешно. Даже сам матч закончил выходом к сетке. Так что, повторюсь, доволен собой.

Рублев же заставил понервничать в матче с Гоффеном, отдав первый сет со счетом 2:6. Было заметно, что Андрей устал, а Давид не просто так обыгрывал Надаля на ATP Cup – парень действительно в хорошей форме! Но стоило россиянину втянуться в игру, включить характер и выключить эмоции (это, кстати, его новое важное качество – Рублев заметно вырос в плане психологии по сравнению с прошлым годом!), как ситуация перевернулась. Борьба выровнялась, но в ключевые моменты Андрей действовал лучше и ярче. Итог – победа в четырех партиях. Тяжелая. Сложная. Но победа! Уже 11-я в этом году и 15-я подряд – с учетом ноябрьских игр в Кубке Дэвиса. За путевку в четвертьфинал он в понедельник поспорит с Александром Зверевым.

А вот Карен… О, Карен выдал суперматч! Впрочем, так же, как его соперник. И выиграл в этой встрече, увы, не Хачанов.

ШОУ С ОБИДНОЙ КОНЦОВКОЙ

Бывают матчи хорошие и матчи плохие. Бывают такие, которые лучше забыть. И такие, которые все будут помнить. Независимо от их результата.

Как, например, полуфинал в Австралии 2005 года, когда Марат Сафин дожал Федерера в решающем сете со счетом 9:7. И после выиграл титул, «убрав» в решающей встрече Ллейтона Хьюитта. Что интересно, сейчас они оба здесь. Сидят на трибунах. Только в разных командах. Сафин в компании двух Игорей – Куницына и Андреева – переживает за Хачанова. Ллейтон – само собой, за Кирьоса. И Ник, и Карен дали повод собою гордиться! И выдали как раз еще один такой матч. Которые точно запомнится всем надолго.

В нем было все. И легкая травма Ника в самом начале, когда он неудачно приземлился после подачи, схватился за левую ягодицу, а позже взял медицинский тайм-аут («Резко задница заболела, сейчас все нормально», - рассказал потом Кирьос). И относительно быстрый сет, когда после паузы на помощь врача Кирьос легко-непринужденно устроил Карену разгром, взяв стартовую партию– 6:2. И дальше – плотная, ровная борьба в каждом розыгрыше! Гейм за 46 секунд из четырех эйсов в исполнении австралийца? Тоже было. Гейм, длиной в 10 минут и качелями на больше-меньше, с приемами навылет, шикарными смэшами и длинными розыгрышами на задней линии? Тоже было. Тай-брейки? Их набралось четыре штуки! Отыгранные матчболы, сетболы – тоже есть. Классическое шоу от Ника? А как без него! И в прыжке пробьет, и мячик головой отобьет, и упадет эффектно, и руки в кровь расквасит, и с судьей поругается (в общем, по делу – за незаслуженное предупреждение от арбитра по поводу задержки времени, когда Ник эту кровь вытирал). Все успел сделать Кирьос! Даже полотенце Карену принести со своей половины, чтобы Хачанов что-то вытер на корте (птичка капнула?).

Но главное – конечно, сам теннис. И триллер, растянувшийся на 4,5 часа. Хачанов отдал второй сет на тай-брейке. Ушел с матчбола на тай-брейке третьей партии. Ушел с матчбола на тай-брейке в четвертой! Едва не сделал брейк в начале пятой, но Кирьос отыгрался со счета 15:40… Тут не было других вариантов – такой матч был обязан завершиться на супер-тай-брейке. И не какой-нибудь легкой победой одного из соперников со счетом 10:0. А интригующе и ужасно обидно для одного из теннисистов… И, к сожалению, не повезло Хачанову. Ведя 8:7 и имея две подачи в запасе, он дважды ошибся, отдав преимущество Нику. И третий матчбол уже отыграть не сумел.

То, что удалось в поединке с Микаэлем Имером (там все тоже решалось в конце пятого сета), теперь сделать не вышло. Несмотря на теннис высшего уровня, который показал Карен (против шведа он действовал значительно хуже). Но так бывает. Сил хватило (а ведь для россиянина это был второй 4,5-часовой матч подряд). А вот удачи, везения – нет.

Так что с Надалем в четвертом раунде сыграет, все-таки, Кирьос. Который, тем не менее, признал:

- Карен действовал невероятно! Мы провели отличный матч. Даже не знаю, какие подобрать слова, чтобы описать то, что чувствую… Это какое-то безумие. Я видел, как боролся Карен, и понимал, что, видимо, проиграю. Но из уважения к нему я тоже должен был отдаться без остатка. И я так и сделал. И все-таки победил.