Наша реальность – Настя. Вместо Рублева и Медведева в четвертьфинал вышла Павлюченкова - Советский спорт
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27 января 2020 17:45ТеннисМысин Николай

Наша реальность – Настя. Вместо Рублева и Медведева в четвертьфинал вышла Павлюченкова

Анастасия Павлюченкова второй год подряд и третий раз за четыре сезона вошла в топ-8 на Australian Open. В понедельник россиянка нанесла поражение экс-чемпионке турнира, Анжелике Кербер из Германии.

ПРОГРЕСС В КОНЦЕ ГОДА

Анастасия любит Австралию. Не в смысле, как страну или часть света («По ходу матча думала, как надоел этот Мельбурн»! – смеялась Павлюченкова после сложной игры в первом круге). А в смысле, как турнир. А если и не любит, должна бы полюбить. Из всех «Больших шлемов» именно Australian Open стал для нее самым успешным. Пять раз в карьере россиянка выходила на «мейджорах» в четвертьфиналы. И дважды это сделала в Мельбурне. Впервые – в 2017-м. Второй раз – в прошлом году. Когда от нее мало, чего ждали. После не лучшего сезона-2018, Анастасия выпала из топ-40. В январе 2019-го проиграла два матча из трех таким соперницам, как Вероника Кудерметова (133-я в мире на момент встречи) и белоруска Вера Лапко (63-я). Но на чемпионате Австралии внезапно вышла на пик формы и выбила поочередно олимпийскую чемпионку Рио Монику Пуиг, затем – девятую ракетку планеты, голландку Кики Бертенс, сильную белоруску Александру Саснович, а в четвертом круге – экс-чемпионку US Open, стоявшую пятой в рейтинге американку Слоан Стивенс. Более того – Павлюченкова едва не вышла в полуфинал! Но обидно споткнулась о Даниэль Коллинс, удивившую на том турнире не меньше. Потеряв нить игры во второй партии, Анастасия все же уступила – 6:2, 5:7, 1:6.

Казалось бы, после такого начала сезона возвращение в топ-20 неминуемо! Увы, как часто бывает, локальный успех на Australian Open теннисистка развить не смогла. Сезон вышел скомканным, наполненным серией поражений и вылетов в первых кругах… На «Ролан Гарросе» и Уимблдоне Павлюченкова не прошла даже раунд, на US Open выбыла во втором (проиграв Бертенс). И только осенью начался новый рост результатов. В Осаке Анастасия дошла до финала (где уступила – ирония судьбы! – Наоми Осаке). А на «Кубке Кремля» повторила успех (но тоже обошлась без титула, не справившись с Белиндой Бенчич). Все это помогло приблизиться к топ-30 и с оптимизмом посмотреть в новый год. Тем более, сами победы случайными отнюдь не были.

АНАСТАСИЯ И СЭМ

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Поскольку именно с начала осени у Павлюченковой сменился тренер. И с ней начал работать Сэм Сумик.

Француз набрал себе авторитета и заслужил известность тем, что приводил к громким победам целый ряд девушек. Начав когда-то с Веры Звонаревой (впоследствии она дважды сыграет финалы на «Шлемах» и побывает второй ракеткой мира), Сэм позже приводил к титулам Викторию Азаренку и Гарбину Мугурусу. Еще был короткий период совместной работы с канадкой Эжени Бушар, но там не сложилось – финалистка Уимблдона-2014 неудачно поскользнулась в раздевалке на US Open-2015, получила травму голову, выбыла на какое-то время, а вернуться на прежний уровень не смогла. Впрочем, и с ней Сумик успел добиться локальных успехов. Что теперь пробует сделать и с Павлюченковой.

Перемены заметны хотя бы в том, в какой форме находится Настя. В первую очередь – в физической. Заметно похудев, Анастасия прибавила в скорости и в выносливости. Зимние сборы дали результат. Январь Павлюченкова отыграла уверенно, и пусть вас не смущает отсутствие побед. Что с Петрой Квитовой в Брисбене, что с Эшли Барти в Аделаиде россиянка боролась по три упорных сета! А эстонку Анетт Контавейт «съела», не поперхнувшись – 6:2, 6:4. Ту самую, которая на Australian Open тоже вышла в четвертьфинал.

Так что, по большому счету, никто не удивился, что в Мельбурне Анастасия вновь смотрится уверенно. Другое дело – мало кто думал, что с такой сеткой ей удастся пройти далеко…

КАЧЕЛИ В ПЕРВОЙ ПАРТИИ

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Поскольку уже в третьем раунде россиянка попала на Плишкову. Не ту, которая Кристина. А на ее куда более успешную сестру-близняшку – Каролину. Бывшую первую ракетку мира, ныне – вторую в рейтинге. Которой сама Настя до этого уступила все шесть их очных встреч.

И что? Да ничего! Седьмая попытка оказалась удачной. В тяжелой борьбе, на двух тай-брейках, но Павлюченкова справилась. И вышла в следующий раунд, где угодила на Кербер.

С Анжеликой статистика была другая. Во-первых, девушки встречались чаще – целых 14 раз. Во-вторых – победы поделили поровну. И последняя осталась за россиянкой – в полуфинале в Осаке в прошлом году. Сейчас немка не в том состоянии, когда выигрывала Australian Open, громя в финале Серену (в 2016 году), и становилась лидером рейтинга. Но все равно, она – опасный боец! «Играет, не глядя на счет», отметит Анастасия. И, разумеется, этот матч просто не мог получиться простым.

Он и вышел таким, как мы ожидали – валидольным, интригующим, нервным… И начинался, вроде бы, легко – с двух брейков Павлюченковой подряд, которая, ведя 5:2, вышла подать на стартовую партию. Но стоит немного расслабиться, пробить пару раз в аут или накинуть сопернице короткий мяч, как все резко меняется. Дело не доходит даже до сетболов – Кербер отыгрывает обе подачи, а после забирает тай-брейк… Вот как в такой ситуации не удариться в панику? Не опустить руки и не бросить играть?

Но Анастасия не бросила. Вторую партию проводит четко, надежно. Опять все решается на тай-брейке, но тут уже удача – на стороне Павлюченковой. А в третьем сете спустя 20 минут она же ведет 4:0…

И пусть Кербер все же делает один брейк, история первой партии не повторяется. Анастасия сохраняет преимущество. Доводит встречу до победного конца. И третий раз в карьере, плюс второй раз подряд выходит в четвертьфинал Australian Open.

Конечно, в начале было очень обидно, расскажет Павлюченкову «Евроспорту». – Вела 5:2, моя подача, плюс новые мячи… Все так гладко складывалось! Но это теннис – тут надо бороться за каждое очко. Плюс мы знаем характер Кербер, она невероятный боец. И сегодня сражалась, как зверь! Даже в третьей партии, несмотря на счет 6:2, все в любой момент могло повернуться в другую сторону. Так что я рада, что смогла с этим справиться. Теперь надо готовиться к новой игре.

Что интересно – в четвертых кругах на «Больших шлемах» Павлюченкова почти не проигрывает. Одержала уже шесть побед в семи попытках. Но вот четвертьфиналы пока не проходила ни разу… Удастся ли теперь? Там ее будет ждать… Мугуруса. Та самая, которую Сумик тренировал до Насти. На протяжении четырех лет.

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