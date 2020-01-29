Подача – на вылет. Плохая подача привела Павлюченкову к поражению - Советский спорт
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29 января 2020 15:30ТеннисМысин Николай

Подача – на вылет. Плохая подача привела Павлюченкову к поражению

Анастасия Павлюченкова не сумела пробиться в полуфинал Australian Open. В среду россиянка уступила Гарбине Мугурусе – 5:7, 3:6. Больше наших игроков в одиночных сетках не осталось.

ВЫХОД МУГУРУСЫ ИЗ «КОМЫ»

– Вам не кажется, будто последние два года вы находились в коме, а теперь вышли из нее и заиграли, как раньше?
– По-моему, «кома» – грубое слово. Я бы сказала проще – последние два сезона выдались менее успешными, чем предыдущие. Но они не стали трагедией. И в кому я не впадала. У теннисистов случаются трудности. Бывают моменты, когда не все получается. Нужно просто набраться терпения и уметь это переждать. Держаться, оставаться в работе. Не опускать руки. И рано или поздно ты вернешься к своей прежней форме.

Так Гарбина Мугуруса прокомментировала и последние неудачи. И свои результаты на текущем турнире. Мы правда стали забывать, что эта испанская девушка не так уж давно выигрывала «Ролан Гаррос» (2016) и Уимблдон (2017) и была первой ракеткой планеты. Потом начались поражения. В 2018-м уроженка Каракаса опустилась со второй строчки рейтинга на 18-ю, в 2019 – на 38-ю. Титулы, правда, были – по одному в каждый год. Оба добыты в Монтеррее – довольно представительном турнире. То есть, совсем уж играть в теннис Мугуруса не разучилась. Но все равно – себя прежнюю она напоминала нечасто. А на этом Australian Open не попала даже в посев.

Поэтому, формально, чисто технически в их встрече с Анастасией Павлюченковой фавориткой считалась как раз россиянка. Хотя бы потому, что выше стоит в рейтинге (на 30-й позиции). Да к тому же прошла здесь двух экс-первых ракеток планеты, а заодно – вторую нынешнюю (Каролину Плишкову и Анжелику Кербер). Прошла в борьбе, но надежно, уверенно. И красиво. Показывая мощный теннис. Атакующий. Яркий. Простые цифры – в третьем раунде против чешки Анастасия сделала 51 удар навылет при 41 невынужденной ошибке, в поединке с немкой – 71 «виннерс» на 36 промахов. Это – роскошный показатель! Причем, что важно, россиянка не тушевалась в ключевые моменты. Не сникала, когда соперницы делали брейк или выигрывали партию, в которой уступали 2:5 (вспомним первый сет с Кербер). А продолжала рисковать, гнуть свою линию и даже прибавлять тогда, когда это необходимо. Отсюда – и второй четвертьфинал подряд на Australian Open. А также шестой за карьеру – на всех «Больших шлемах».

Так что да, у нас были причины надеяться, что и матч с Мугурусой пройдет в том же ключе. Однако, к сожалению, не сложилось.

ВОСЕМЬ РОКОВЫХ ДВОЙНЫХ

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Не помог даже Сэм Сумик – новый тренер Анастасии, который начал с ней работать с сентября, а до этого четыре года сотрудничал как раз с Гарбиной. И именно француз привел ее ко всем успехам, как раньше к таким результатам приводил Вику Азаренку. Кто лучше него мог объяснить Павлюченковой, как справиться с Мугурусой? В чем ее слабые места? В какие точки бить на корте, чтобы испанка не успевала к мячам?

– Кстати, да, это фактор серьезный, – признала сама россиянка. – Но, все-таки, на корте я сама по себе. И все зависит только от моих решений.

В принципе, все необходимое для выхода в полуфинал у Анастасии имелось. Отличная подача, уверенный прием, широкий арсенал ударов в нападении. Да и с характером полный порядок. И с физической формой. Правда, наблюдая за ее победами в Мельбурне, мы могли упустить, что Мугуруса поражала не меньше. Ей тоже выпала сложная сетка. Но и пятую ракетку планеты – Элину Свитолину – она прошла, фактически не заметив (6:1, 6:2). И с девятым номером рейтинга – голландкой Кики Бертенс – справилась без особых проблем (6:3, 6:3). То есть, испанка явно набрала хорошую форму. Да и уверенность у нее появилась.

Но судьбу четвертьфинала решило даже не это. В первой партии Анастасия особо не глядела на соперницу. А делала то, что умеет – активно атаковала, держалась в перестрелке кроссами, находила верные моменты для завершающих ударов. Быстро бегала, хорошо принимала. Даже разок сыграла форхендом левой рукой, когда Гарбина поймала россиянка на противоходе. И выиграла в этом эпизоде! Такой теннис приносит плоды – Павлюченкова делает брейк и первой вырывается вперед в счете. Но вот развить успех не получается. Поскольку начинаются ошибки.

И главное – пропадает подача. Насовсем. Суровая статистика матча – всего 3 очка, выигранных на втором мяче (за всю встречу!). И 8 двойных ошибок. Общее количество аутов и ударов в сетку в исполнении Павлюченковой – 26. На 18 «виннерсов». Вот и вся разница по сравнению с предыдущими играми – против Кербер и Плишковой.

Мугуруса же, наоборот, чем дальше, тем увереннее выглядит. Аккуратно собирает ошибки соперницы. И постепенно превращается в «убийцу на корте». Неудержимую. И беспощадную. Поэтому ей удается дважды отыграть брейк в первой партии, а после вырвать победу в сете – 7:5. И развить свой успех во втором – со счетом 6:3. Всего спортсменки провели на корте лишь полтора часа. И Павлюченковой пришлось признать поражение.

«Я САМА СЕБЯ ЗАДАВИЛА»

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Шесть раз в карьере Анастасия сыграла в четвертьфинале на «Шлеме». И в шестой раз уступила.

– Мне все испортила подача, – признает россиянка. – Обидно и глупо, но так бывает. Обычно, когда делаешь парочку двойных, просто про них забываешь и борешься дальше. Но в этот раз я на этом зациклилась. И каждый раз, выходя на подачу после того, как делала брейк, я думала: «Ох, опять… Что же делать?». Поэтому и продолжала ошибаться.

– Меня не удивила игра Мугурусы, – продолжила Павлюченкова. – Я чувствовала, что контролирую ситуацию. Конечно, она сильно давила на приеме, поэтому мне приходилось рисковать вторым мячом, чтобы не дарить ей легкие удары. Но почему-то я при этом совсем потеряла свой ритм. Стало подводить исполнение, и я сама себя немного «задавила» ненужными мыслями и эмоциями. В итоге все стало лишь хуже. Конечно, приятно выйти в четвертьфинал. Но я очень расстроена поражением. Поскольку понимаю – у меня был шанс пройти дальше. Но ничего. Нужно что-то извлечь из этого матча. Выделить хорошие моменты. Сделать выводы из ошибок. И двигаться дальше. Сезон ведь только начался.

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