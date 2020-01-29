Шарапова – главное разочарование. Итоги выступления россиян на Australian Open

САМЫЙ ПРИЯТНЫЙ СЮРПРИЗ

В основной сетке Australian Open стартовали сразу 16 россиян – это третий результат среди всех стран. Больше только у США (34) и, собственно, Австралии (18). При этом лишь 12 наших игроков пробились на турнир напрямую – по рейтингу. Марии Шараповой (145-й ракетке мира на начало чемпионата) предоставили wild card, Анна Калинская и Людмила Самсонова пробились через квалификацию, а Евгений Донской стал «лаки-лузером» - он уступил в финальном раунде отборочных соревнований египтянину Мохамеду Сафвату, но получил место в основе после отказа другого игрока.

Барьер первого раунда прошли лишь семь россиян. Во втором круге отсеялись еще двое. А до четвертьфинала добралась одна Анастасия Павлюченкова. И, в общем, это единственный приятный сюрприз для российских болельщиков. Поскольку все остальные сыграли либо на своем уровне, либо ниже. А превзойти прогнозы смогла только Настя. Хотя нельзя сказать, что ее выход в топ-8 – из разряда сенсаций. Павлюченкова была здесь в прошлом году и еще раз – в 2017-м. Тем не менее, когда у тебя лишь 30-й номер посева, в третьем круге ты выходишь на вторую ракетку планеты (Каролину Плишкову), а в четвертом – на чемпионку Мельбурна-2017 и экс-лидера рейтинга Анджелику Кербер, не так легко рассчитывать, что окажешься в четвертьфинале. Россиянка справилась. Прошла звездных соперниц. И, в общем-то, имела шансы победить Гарбину Мугурусу. Ее поражение от испанки оставило небольшое разочарование, но все же признаем – Анастасия выступила здорово. Принесла нам немало приятных эмоций. И весьма успешно начала сезон.

ДОСТОЙНО И НА УРОВНЕ

Основные надежды российских болельщиков были связаны с мужским турниром. Если точнее – с тремя нашими игроками топ-20. Один из которых накануне Australian Open отлично выступил на ATP Cup и выдал мощную «зарубу» с Новаком Джоковичем, после чего вернулся на четвертую позицию рейтинга (Даниил Медведев). Второй – выиграл два турнира подряд и поднялся на 16-ю строчку (Андрей Рублев). А третий не так давно был в топ-10, тоже неплохо провел Кубок ATP и намекнул на возвращение к той форме, в которой осенью 2018-го покорил «Мастерс» в Париже, разгромив в финале того же Джоковича (Карен Хачанов). Собственно, в наших мечтах мы всех их видели в четвертьфинале. Где, в частности, Андрей и Даниил должны были сойтись друг с другом.

Не сложилось.

Первым выбыл Хачанов – уже в третьем раунде, не совладав с Ником Кирьосом. Через два дня оступились Рублев и Медведев. Первый проиграл Александру Звереву, второй – Стэну Вавринке. Обидно? Да. Провал? Вовсе нет!

Во-первых, все соперники россиян не относятся к разряду простых. Это – элита! Кирьос умеет включать «режим Бога», в котором с ним не справится никто. Как раз такой режим он и включил в матче с Хачановым (плюс вспомним о поддержке трибун, ведь за австралийца болела вся арена имени Рода Лейвера). Зверев – экс-чемпион Итогового, победитель трех «Мастерсов» и просто седьмая ракетка планеты. Вавринка – экс-третий номер рейтинга и чемпион трех «Шлемов», полный амбиций и мотивации вернуться в элиту после проблемы с коленом. Это вам не условный Теннис Сандгрен из самого конца топ-100, едва не обыгравший Федерера (упустив семь матчболов). Эти ребята – реальные звезды. С солидным опытом и фантастическим талантом. А главное (и это – во-вторых) – конкретно в поединках с россиянами каждый из них продемонстрировал свой лучший теннис. И Кирьос, и Зверев, и Вавринка.

При это Карен боролся как лев, отыграв отставание 0:2 по партиям, отыграв по матчболу в двух сетах и едва не выиграв пятый на ключевом тай-брейке. Не хватило удачи. И, конечно же, сил – до 4-часовой рубки с Ником Хачанов 4,5 часа «бодался» с Микаэлем Имером. Какие тут претензии к нашему парню? Он сделал, что мог. Просто бывает, что сопернику везет чуть сильнее.

Рублев просто устал. Возможно, в другой ситуации он дал бы Звереву более жесткий бой (а Александр, на минуточку, проводит лучший «Большой шлем» в карьере, уже выйдя в полуфинал!). Но серия из 11 побед кряду с начала сезона, растянувшая на три недели, конечно, забрала много сил. В любом случае, Андрей сыграл достойно. Четвертый круг – отличный результат!

Медведев же пал жертвой куража Вавринки. Который провел лучший матч после своей операции (в чем сам признался), а в четвертом-пятом сетах попадал вообще все! Сам Даниил смотрелся на уровне – может, не фантастическом, но соответствующем теннисисту топ-5. Просто и Стэн не зря брал свои «Шлемы», обыгрывая Надаля и Джоковича. В хороший день он может все! Сейчас у него таких дней немного. Против Зверева Вавринки хватило лишь на первый сет – потом он здорово подсел физически. Обидно, что такое не случилось ранее – во встрече с Даниилом. Вот против россиянина швейцарец выложился на 300 процентов! Но и Медведева тут не в чем упрекнуть. Такое бывает. И подобные поражения – не трагедия и не приговор.

А среди девушек, помимо Павлюченковой, порадовала Екатерина Александрова. Нет, выше головы не прыгнула – в третьем круге почти без борьбы отдала две партии Петре Квитовой. Но подтвердила, что находится в хорошей форме (сезон спортсменка и Челябинска начала с победы на турнире в Шеньчжене – первой в карьере на уровне WTA). И упрекнуть себя за выступление в Мельбурне ей просто не в чем.

ГЛАВНОЕ РАЗОЧАРОВАНИЕ

Почти все остальные россияне сыграли так, как могли. Кому-то не повезло с жеребьевкой - как Дарье Касаткиной, сразу попавшей на Мэдисон Кис (11-ю ракетку планеты) или, тем более, Анастасии Потаповой, которой в первом раунде попалась Серена Уильямс. Кто-то был в принципе не готов к борьбе с более опытными и титулованными оппонентами (Донскому достался Фернандо Вердаско, Самсоной – экс-чемпионка «Ролан Гарроса» Елена Остапенко). Светлана Кузнецова порадовала победой над финалисткой «РГ»-2019 Маркетой Вондроушовой, но сил на встречу с Камиллой Джорджи ей не хватило. Дьяченко зацепила сет у Даниэль Коллинс (прошлогодняя полуфиналистка Australian Open), но и Виталия развить успех не смогла. В общем, более-менее, все выступили в меру сил.

Единственное исключение – Мария Шарапова. Вот от нее мы точно ждали большего!

Конечно, по привычке. Сложно смириться с мыслью, что пятикратная чемпионка «Шлемов» и экс-первая ракетка планеты сейчас не способна пройти даже круг. Травма плеча, пауза в несколько месяцев, отсутствие игровой практики – все это понятно. Объективные факторы, которые дают понять – поражение Маши от Донны Векич (20-й ракетки планеты) не могло быть сенсацией. Но, все-таки – зачем тогда она ехала в Мельбурн? Ладно, на US Open Шараповой не повезло сразу попасть на Уильямс, которая, во-первых, просто Уильямс, а во-вторых - потом дошла до финала. Но здесь-то Векич обошлась без сюрпризов – спокойно проиграла в третьем круге. То есть, не супер-соперница в феноменальной форме. И, несмотря на рейтинг, Марии вполне по силам. Тут же сама Шарапова показала – она просто не может бороться на этом уровне. Пока или уже – сложный вопрос. Тот факт, что россиянка позднее снялась с турнира в Санкт-Петербурге – не смейтесь! – из-за травмы плеча (официальная версия), лишь добавляет недоумения… Если ее здоровья не хватает даже на две игры (именно столько официальных матчей сыграла Мария с начала сезона), на что она может рассчитывать в принципе? Зачем тогда играть «Большие шлемы»? Ради чего?

У нас нет ответа.

РЕЗУЛЬТАТЫ РОССИЯН НА ТУРНИРЕ

Стадия Имя Соперник Счет Четвертьфинал Анастасия Павлюченкова (30) Гарбина Мугуруса (Испания) 5:7, 3:6 4-й круг Даниил Медведев (4) Стэн Вавринка (Швейцария, 15) 2:6, 6:2, 6:2, 6:7 (2:7), 2:6 4-й круг Андрей Рублев (17) Александр Зверев (Германия, 7) 4:6, 4:6, 4:6 3-й круг Карен Хачанов (16) Ник Кирьос (Австралия, 23) 2:6, 6:7 (5:7), 7:6 (8:6), 7:6 (9:7), 6:7 (8:10) 3-й круг Екатерина Александрова (25) Петра Квитова (Чехия, 7) 1:6, 2:6 2-й круг Светлана Кузнецова Камилла Джорджи (Италия) 3:6, 1:6 2-й круг Анна Блинкова Зарина Дияс (Казахстан) 6:4, 3:6, 4:6 1-й круг Евгений Донской (LL) Фернандо Вердаско (Испания) 5:7, 2:6, 1:6 1-й круг Дарья Касаткина Мэдисон Кис (США, 10) 3:6, 1:6 1-й круг Маргарита Гаспарян Мария Саккари (Греция, 22) 2:6, 2:6 1-й круг Анна Калинская (Q) Сайсай Жен (Китай) 3:6, 2:6 1-й круг Анастасия Потапова Серена Уильямс (США, 8) 0:6, 3:6 1-й круг Людмила Самсонова (Q) Елена Остапенко (Латвия) 1:6, 4:6 1-й круг Мария Шарапова (WC) Донна Векич (Хорватия, 19) 3:6, 4:6 1-й круг Виталия Дьяченко Даниэль Коллинс (США, 26) 1:6, 6:3, 4:6 1-й круг Вероника Кудерметова Сара Соррибес-Тормо (Испания) 6:2, 1:6, 1:6

Примечание. Число в скобках – номер посева. Q – победитель квалификации. WC – обладатель wild card. LL – лаки-лузер.

СТАТИСТИКА

Открытый чемпионат Австралии

Мельбурн

Турнир «Большого шлема». Открытые корты. Покрытие – хард. Общий призовой фонд - $49 100 000.

Мужчины. Одиночный разряд. Четвертьфинал

Тим (Австрия, 5) – Надаль (Испания, 1) – 7:6 (7:3), 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (8:6).

А. Зверев (Германия, 7) – Вавринка (Швейцария, 15) – 1:6, 6:3, 6:4, 6:2.

Женщины. Одиночный разряд. Четвертьфинал

Мугуруса (Испания) – Павлюченкова (Россия, 30) – 7:5, 6:3.

Халеп (Румыния, 4) – Контавейт (Эстония, 28) – 6:1, 6:1.

ФАКТ

Александр Зверев и Доминик Тим впервые вышли в полуфинал Australian Open. При этом для немца это первый полуфинал «Большого шлема» в карьере, а для австрийца – пятый, но все предыдущие он сыграл в Париже (два из них выиграл). Путевку в решающий раунд теннисисты оспорят во встрече друг с другом.

ЦИФРА

7 полуфиналов подряд на «Больших шлемах» сыграл Рафаэль Надаль, прежде чем проиграл Доминику Тиму в Мельбурне. Это лучшая такая серия в карьере испанца.