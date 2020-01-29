Принц победил Короля. Тим выбил Надаля с Australian Open

ДОЛГО ЗАПРЯГАЛ, НО БЫСТРО ПОЕХАЛ

Перед стартом турнира в Александра Зверева мало кто верил, несмотря на его еще недавний статус третьей ракетки мира. Впервые выйдя на корт в новом году на ATP Cup, немец проиграл все три матча, поэтому последняя возможность проверить себя в игре перед Мельбурном закончилась быстро. Тем не менее, характера ему не занимать. Приехав на первый в сезоне турнира «Большого Шлема», Зверев организовал себе 11-часовую рабочую неделю с целью улучшить некоторые аспекты своей игры – в первую очередь, подачу, ведь процент попадания вторым мячом у него в прошлом сезоне и вовсе был одним из худших в ATP-Туре. И этот тяжелый мини-сбор принес свой результат. Подача стала одним из главных козырей в рукаве Зверева, в том числе, и в матче против Стэна Вавринки, где победитель настрелял 13 эйсов, и в 80 процентах случаев подавал с первого раза.

Матч, впрочем, удачнее начал Вавринка. Швейцарец, побеждавший на Australian Open в 2014 году, мощно, а что более важно, первым мячом, подает, хорошо двигается по корту, использует резкие кроссы, стараясь минимизировать количество ударов, и Зверев, очень часто долго вкатывающийся в матч, оказывается к такому резкому старту явно не готов, поэтому довольствуется лишь одним геймом в первом сете. Как потом скажет Александр, в этот момент он уже обдумывал, что будет говорить прессе после поражения. В перерыве он как будто перезагружается, выпив вместо энергетика какой-то волшебный эликсир, и на второй сет выходит уже абсолютно другой немец. Он решает отплатить сопернику той же монетой, начинает держаться дальше за задней линией, но в любую секунду готов ворваться и пробить на вылет, будь то удар по линии или резкий перевод. Зверев играет очень быстро, приводит в действие весь свой разнообразный арсенал подач, старается в корте больше трех-четырех ударов не задерживаться. В свою очередь, у 34-летнего Вавринки после активно проведенной первой партии заканчиваются силы, он попросту не успевает за тяжелыми и резкими ударами более молодого оппонента. По этой причине далее Александр только наращивает свое превосходство, и, оставляя за собой три сета подряд, выходит в первый в жизни полуфинал мейджора.

РАФА ПРОТИВ ДРИМ-ТИМА

Рафаэль Надаль не смог одолеть Доминика Тима, уступив сопернику в своих же сильных сторонах – длинных и вязких розыгрышах. Испанцу не хватало резкости и маневренности в середине обменов ударами, из-за чего соперник не только доставал его выстрелы, но и превращал их в свои атаки из, казалось бы, оборонительных позиций. У Рафы не получались его фирменные глубокие и резкие комбинации, а также постоянно срывались удары с сильной руки. Австриец успевал подстраиваться и, используя все свои 185 сантиметров роста и длинные руки, пробивал на вылет так, что именитый оппонент даже физически не успевал за полетом мяча.

В первом сете все самое интересное началось в 8-м гейме. Надаль «под ноль» делает брейк, исполняя два резких удара слева, ведет 5:3 и подаёт на сет, но не все было так просто… Тим не сдаётся, и в следующем гейме с третьей попытки все-таки забирает подачу соперника, после чего соперники доводят дело до тай-брейка, где в очной дуэли форхендов Доминик не оставляет шансов первой ракетке мира, забирая четыре из шести очков мощным ударом с правой руки, в то время как Надаль допускает две невынужденные ошибки, исполняя свои любимые крученные слева. Второй сет становится практически полной копией первого - испанец снова первым делает брейк, но уже вскоре отдает гейм на своей подаче, символично завершая его двойной ошибкой. После этого зрителей на главной арене Australian Open снова ожидает тай-брейк. Надаль начинает за упокой, срывая два форхенда, его соперник с радостью принимает такой подарок, и счет становится 4:0. И вот после этого момента в системе «Доминик Тим» наступает синий, как корты Мельбурна, экран - австриец допускает четыре подряд невынужденные ошибки, тем самым делая счет равным. Тем не менее, успевает вовремя собраться и довести партию до победы. Помогает еще и очередной плохой удар Надаля с сильной руки…

В третьем сете все напоминает затишье перед бурей. У испанца начинает чаще проходить первая подача, что позволяет сократить количество ударов, и, в случае с сегодняшним Надалем – количество ошибок с форхенда. Тим же подает первым мячом всего в половине случаев, но, если все же подает, то забирает практически все. Статистика выигранных им розыгрышей после первой подачи равна космическим 92 процентам. Все это приводит к тому, что ни один из соперников до 10 гейма так и не добирается даже до брейкпоинта, однако на исходе третьего часа игры нервы первыми сдают у австрийца. Он снова допускает четыре невынужденные ошибки и подарит Надалю брейк, а вместе с ним - и сет.

Четвертая часть этого многосерийного триллера начинается с того, что Рафа имеет 3 брейк-поинта во втором гейме, но не реализует ни одну попытку, после чего сразу же проигрывает свою подачу, срывая - что бы вы думали? - да, два форхенда подряд. После этого Тим доводит игру, казалось бы, до логического завершения, подавая на матч в 10 гейме, но «проклятье сильной руки» настигает и его. Три ошибки справа, и счет уже равный. После этого решиться все должно было там, где и началось – на тай-брейке. В этот раз он получается наиболее интересным с точки зрения интриги. Надаль героически отыгрывает два матчбола на подаче соперника при счете 4:6, но в решающий момент легенду снова подводит сильная рука - удар в сетку, и Рафа едет домой заметно раньше, чем он сам предполагал.