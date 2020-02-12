На топ-20 тянет, на топ-10 – нет. Кузнецова проиграла Бенчич - Советский спорт
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12 февраля 2020 22:00ТеннисМысин Николай

На топ-20 тянет, на топ-10 – нет. Кузнецова проиграла Бенчич

Третий день турнира WTA в Санкт-Петербурге принес победу Анастасии Потаповой, но обернулся поражением для Светланы Кузнецовой.

НАСТРОЙ КУЗНЕЦОВОЙ

– Как вы считаете, у вас есть шансы вернуться в топ-20?
– Думаю, я играю на уровне топ-20. Может, это и нескромно звучит, – отметила Светлана Кузнецова. – Просто нужна стабильность. Важно показывать свой максимум, и я не вижу проблем в том, чтобы вернуться в двадцатку. Все зависит от самоотдачи, мотивации, хорошего графика…

Во вторник у нее было отменное настроение. С утра Светлана поиграла в теннисбол (тот же теннис, но мяч «пинается» через сетку ногами)… Правда, уступила в паре с Кержаковым-младшим Артему Дзюбе и Дарье Касаткиной, но разве результат кого-то волновал? Зато Кузнецовой досталась именная футбола «Зенита», а вечером на ее матч с Дженнифер Брэди впервые за бог знает сколько лет пришел отец – известный в велоспорте тренер Александр Кузнецов.

– Он мог приехать и на финал «Ролан Гаррос»-2009, который я выиграла, но не стал – решил, что может испортить фарт… С тех пор папа не раз пытался выбраться на мои матчи, но впервые это случилось именно здесь. И для меня это важно, рассказала Светлана. Коренная петербурженка, кстати. Которая этим очень гордится. Но это так – вдруг, кто не знал…

Так вот – с Брэди у экс-второй ракетки мира и двукратной чемпионки «Шлемов» больших проблем не возникло (в отличие от Марии Шараповой, которая не справилась с Дженнифер в начале января, в Брисбене). И уровень игры Кузнецовой вполне позволил ей заговорить про топ-20. Она действительно в отличной форме! Вот только жаль – во втором раунде Светлане досталась теннисистка топ-10. А именно – Белинда Бенчич. Сейчас – пятая ракетка планеты.

И пусть россиянка навязала борьбу, вот только победить не сумела. Даже ведя в первом сете с преимуществом в брейк пару раз. Белинда отыгралась. Забрала партию на тай-брейке. А во второй «дожала» Кузнецову – 6:4. На этом уровне Светлана пока готова лишь соперничать. Выигрывать, к сожалению, не готова.

ОПЫТ ПОТАПОВОЙ

Впрочем, без побед россиянок в среду не обошлось. В четвертьфинал турнира пробилась Анастасия Потапова. Номинант на премию «Главный «везунчик» зимы» – за попадание в первом круге Australian Open аж на Серену Уильямс. Которой Настя, предсказуемо, уступила – 0:6, 3:6. Но жеребьевки не всегда так складываются!

– И вообще – а что плохого в том, что мне пришлось сыграть с Сереной? – внезапно заявила россиянка. – Я мечтала об этой возможности с тех самых пор, как впервые взяла в руки ракетку! Как может кто-то считать, что матч с одной из лучших теннисисток в истории – неудача? Даже если не выиграешь, ты получишь потрясающий опыт! Да многие девушки, которые провели в Туре гораздо больше времени, чем я, так с ней и не встретились. А я сыграла с ней на «Большом шлеме». Да, наверное, было бы лучше пересечься с Сереной на более поздней стадии, но не суть. Если ты хочешь стать лучшей, должна обыгрывать лучших – независимо ни от чего. Ни от стадии, ни от прочих условий.

Настрой Потаповой внушает уважение. И, видимо, тот матч с Уильямс-младшей ей действительно многое дал. В Санкт-Петербурге она одержала уже четвертую победу подряд! Сначала – вышла из квалификации. Потом – прошла в трех сетах Людмилу Самсонову. Теперь – одолела австралийку Айлу Томлянович. И вот – готовится к четвертьфиналу. Где встретится либо с голландкой Кики Бертенс – восьмой ракеткой мира. Либо с Вероникой Кудерметовой – третьей ракеткой страны.

Санкт-Петербург (Россия)
Турнир WTA
Категория «Премьер»
Призовой фонд 782 900 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг

Потапова (Россия) – Томлянович (Австралия) – 7:6 (7:2), 6:3
Бенчич (Швейцария, 1) – Кузнецова (Россия) – 7:6 (7:4), 6:4

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