«Вызов самой себе». Ким Клийстерс проиграла после своего возвращения на корт

36-летняя бельгийская теннисистка Ким Клийстерс возобновила карьеру спустя восемь лет. Мать троих детей вышла на корт в первом круге соревнований Dubai Duty Free Championships. Однако камбэк не задался: экс-первая ракетка мира потерпела поражение от Гарбинье Мугурусы.

За 1 час 37 минут поединка Ким сделала три эйса и два брейка. Экс-первая ракетка мира десять раз ошиблась при подаче. Гарбинье восемь раз подала навылет, совершила четыре брейк-пойнта и допустила три двойные ошибки. Однако она оказалась сильнее бельгийки. Поединок завершился со счетом 6:2; 7:6 в пользу 16-й ракетки мира.

Перед встречей с испанкой Ким говорила, что в последние годы видела много матчей с участием Мугурусы и знает, как играть против нее.

Двукратная чемпионка «Шлемов» Мугуруса, оценивая уровень игры Клейстерс, сказала: «Игрок, который умеет играть невероятно, всегда может сыграть невероятно».

Бельгийская теннисистка возобновила карьеру уже во второй раз. В 2007 году она ушла из спорта из-за травмы, затем родила дочь. А спустя два года триумфально вернулась на корт. Клийстерс одержала победу в двух Открытых чемпионатах США подряд.

Сегодня Ким воспитывает уже троих детей. В сентябре 2019 года она сообщила миру, что намерена совмещать роль многодетной мамы и профессиональной теннисистки и вернулась к тренировкам.

– Это вызов самой себе в физическом и моральном плане. Я хочу вновь испытать себя. Мне кажется, я слишком молода, чтобы завершить карьеру в 36 лет. Мне не терпится вернуться на корт и посмотреть, что возможно после рождения трех детей. Ведь сейчас так много вдохновляющих спортсменок-мам, – отмечала Клийстерс. – Сейчас во время тренировок бывают моменты, когда я говорю себе: «Вот оно, вот, как я хочу играть».