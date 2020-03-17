Из Нью-Йорка – сразу в Париж. «Ролан Гаррос» пройдет через неделю после US Open

ЧТО ВООБЩЕ СЛУЧИЛОСЬ?

Первый теннисный турнир (не считая ряда «фьючерсов» и «челленджеров» в Китае) отменили лишь неделю назад. В прошлый четверг, 12 марта, должен был начаться Индиан-Уэлс. Организаторы до последнего обещали, что все стартует вовремя, но в итоге приняли решение свернуть соревнования за день до первых игр квалификации. Причиной стало заражение коронавирусом одного-единственного жителя округа Риверсайд – именно здесь, в предместьях Лос-Анджелеса, и проводится так называемый пятый «Большой шлем» (аналогичный неофициальный статус носит другой супертурнир - в Майами, традиционно стартующий вслед за Индиан-Уэлсом).

Вскоре после этого ситуация понеслась по наклонной. Во Флориде местный «Мастерс» тоже отменили буквально через двое суток после официальных заявлений в духе «Мы ничего не боимся, все пройдет точно в срок». Вскоре после этого ATP объявила, что приостанавливает тур разом на шесть недель – до 20 апреля. Под карантин попали третий «Мастерс» сезона в Монако, плюс турниры в Барселоне, Хьюстоне, Марракеше и Будапеште. Боссы WTA отреагировали медленнее, но недавно «сдались» и они – женский Тур приостановлен вплоть до 2 мая. Игроки разъехались из Калифорнии по домам. Кто-то даже не особо удачно – Ярослава Шведова, добираясь до Нур-Султана, попала на один рейс с зараженной коронавирусом женщиной и в числе всех остальных пассажиров была помещена в больницу под карантин. Впрочем, симптомов у нее не выявлено.

Возникший вопрос «А что дальше?» повис в воздухе. Причем, это касалось всего. Что будет с рейтингом - его заморозят или очки начнут сгорать в обычном режиме, что не совсем честно по отношению к самим игрокам? Как теннисистам зарабатывать деньги - не все живут так хорошо, как представители топ-10, и даже спортсменам из конца первой сотни не просто обеспечить себя и команду, а без призовых эта проблема становится гораздо острее. А главное – когда турниры все-таки возобновятся? Пройдет ли грунтовый сезон? И состоится ли «Ролан Гаррос»?

Организаторы чемпионата Франции заверили – изучают все возможные варианты. И тут же внесли оговорку – от них зависит не так многое, почти все упирается в решение национальных властей. В среде игроков сложилось стойкое убеждение, что до травяного сезона (то есть, до середины июня) турниров не будет. И, видимо, они не ошиблись.

На фоне экстренных мер, введенных в понедельник президентом Франции Эммануэлем Макроном (страна посажена на очень жесткий карантин и закрыта от внешнего мира) пришла информация – «Ролан Гаррос» не состоится. Но с уточнением – не состоится в намеченный срок (24 мая – 7 июня). Зато должен пройти в сентябре – через неделю после US Open.

ПОЧЕМУ ТАК ВЫШЛО?

- Никто не может предсказать, какая ситуация ждет нас через два месяца. Но нынешние карантинные меры не позволяют нам подготовиться к проведению чемпионата в изначальные сроки, - говорится в пресс-релизе Федерации тенниса Франции. – Мы приняли сложное, но смелое решение в этой беспрецедентной ситуации, которая лишь усложнилась в течение последней недели. Нам приходится действовать со всей ответственностью, чтобы обеспечить безопасность и здоровье людей. Но также мы приложим все усилия, чтобы провести турнир в 2020 году.

В общем, «Ролан Гаррос» переносят не потому, что все уверены – к маю ситуация с пандемией не выправится и не улучшится. А потому, что в данный момент нереально подготовиться к чемпионату. Совсем отказываться от турнира организаторы не решились. И выбрали определенный компромисс.

Таким образом впервые в истории «Ролан Гаррос» окажется последним из всех «Больших шлемов» в календаре сезона. Новые даты чемпионата Франции: 20 сентября – 4 октября. Мужской финал US Open состоится всего за 7 дней до первых игр в Париже (13 сентября). Уимблдон, будем надеяться, пройдет в изначальные сроки (29 июня – 12 июля).

И К ЧЕМУ ЭТО ПРИВЕДЕТ?

Впрочем, вопросы все равно остаются. Допустим, к лету спортивная жизнь начнет возвращаться в нормальное русло и «Ролан Гаррос» действительно удастся провести – пусть и в сентябре. Но что делать с другими турнирами, запланированными на эти сроки? В частности – с турнирами в Санкт-Петербурге, Чэнду и Софии? Придется их отменять? Или превращать по составу участников в «челленджеры»? Ведь «Большой шлем» собирает по 128 лучших игроков планеты среди мужчин и женщин. Если да, что скажут их организаторы, заплатившие солидные деньги в ATP и WTA за лицензию и потерявшие возможность заработать в этом году? В конце концов, и интерес болельщиков в этих странах тоже кто-то обязан учитывать!

Плюс совершенно непонятно, что выйдет из истории, когда два «Больших шлема» сыграют прямиком друг за другом. Любой мейджор – это двухнедельный марафон, отнимающий у теннисистов все силы. Недели отдыха на их восстановление не хватит. По крайней мере – на восстановление к другому марафону! Добавьте к этому и разницу во времени между Нью-Йорком и Парижем (6 часов). И – главное – смену покрытия с харда на грунт (которая всем дается непросто).

К тому же сами игроки окажутся в неравных условиях – кто раньше проиграет на US Open, получит возможность более-менее нормально подготовиться к «Ролан Гарросу». А участники решающих стадий в Нью-Йорке приедут во Францию вымотанными и получат всего несколько дней, чтобы акклиматизироваться, восстановить силы и адаптироваться к мягким кортам. Это, конечно, добавит интриги – с трудом верится, что даже монстры вроде Надаля и Джоковича смогут на максимуме провести два «Шлема» подряд! То есть, вероятность сенсаций резко вырастет. Плюс болельщики будут гадать – не станет ли Рафа беречь силы в Нью-Йорке? И не решит ли Новак в случае титула на «Флашинг Мидоуз» сыграть «Ролан Гаррос» в полноги? И как вообще поведет себя Федерер, который и так изначально пропускал весь грунтовый сезон из-за травмы, а тут вдруг снова получил возможность выступить в Париже?

Ответов нет. Как говорится: поживем – увидим. Лишь бы коронавирус действительно отступил. А мы бы обошлись без новых переносов.