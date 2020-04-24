Помочь девушкам в ущерб себе. Зачем мужской теннисный Тур хочет объединиться с женским?

В ЧЕМ СУТЬ?

– Интересно – я единственный, кто считает, что мужскому и женскому теннису пришла пора объединиться? Речь не о смешанных турнирах, а об объединении руководящих структур – ATP и WTA. Если это должно случиться, то сейчас самое время. Все виды спорта переживают тяжелые времена, и лучше у нас будет одна крепкая организация, чем две ослабленные.

Вот что написал Федерер в соцсетях в среду. И сразу получил довольно бодрый отклик игроков. В основном, отклик положительный. В частности – от Надаля. И от многих звезд женского тенниса (Мугурусы, Халеп и других). Нашлись и те, кто не очень-то понял идею («Не понимаю, какие это даст плюсы»? – признался Карен Хачанов). И те, кто высказался против («А кто-то спросил мнение игроков ATP о слиянии с WTA?» – резонно поинтересовался Ник Кириос). И даже те, кто косвенно указывал Роджеру, что идея принадлежит не ему. А обсуждается на разных уровнях еще с начала года – то есть, задолго до того, как пандемия covid-19 закрыла спорт на карантин (и оба теннисных Тура в частности). Просто разговоры велись в кулуарах, а Федерер первым вынес их в публичную плоскость. Если грубо и просто – повел себя, как «самый умный». И это, конечно, задело других. В том числе – Серену Уильямс.

Не все хотят, чтобы в будущем, если объединение состоится, новый альянс считали только лишь проектом Роджера. При всем уважении к Федереру, это несправедливо.

Но если вынести за скобки разные недомолвки и постараться вникнуть в суть, то сам такой союз действительно возможен. И более того – все к нему идет. Просто до конца непонятно, в каком виде он будет создан. И какие плюсы-минусы принесет.

КОМУ ЭТО ВЫГОДНО?

Давайте честно, отбросив толерантность – женский спорт менее успешен, чем мужской. По крайней мере – в игровых видах. В нем меньше денег, меньше зрительского интереса. Он попросту менее зрелищен! Да, в теннисе это порой не так заметно, как в баскетболе, футболе, хоккее, но ощущается тоже заметно. Так что в нынешней ситуации потенциальное объединение ATP и WTA будет на руку именно девушкам. Поскольку их Тур уступает мужскому по всем основным показателям.

И главный из них – деньги.

Можно сколько угодно обмусоливать тему о равенстве призовых и праве женщин зарабатывать столько же, сколько мужчины, но рынок жестко и без лишних экивоков расставляет все точки над i. Девушки получают меньше. И почему, наглядно видно в ситуациях, когда на отдельных турнирах (в основном – «Больших шлемах») призовые равны – посещаемость и телерейтинги женских матчей (даже на решающих стадиях) значительно уступают мужским. То есть, по факту, больший доход организаторам приносят именно ребята из ATP. А вот делить этот доход приходится поровну с женщинами. И если «Большие шлемы» к такому готовы, то большинство других турниров – нет. Точнее – почти все турниры, за редкими исключениям (вроде Мадрида, Индиан-Уэлса и Майами). Если призовой фонд «Мастерса» в Цинциннати составляет 6,3 миллиона долларов, то фонд проходящего в те же дни на тех же кортах женского «Премьера» – всего 2,9 миллиона. И так почти везде. Хоть обкричись о дискриминации и сексизме, ничего не поделаешь – больше получают те, кого больше смотрят. А за красивые глаза доплачивать могут не все…

И дело тут не только в том, что женский теннис сам по себе уступает мужскому – в качестве или зрелищности. Если это и так (тут каждый сам в праве решать, справедливо ли подобное утверждение), случались моменты, когда WTA-Тур обходил ATP по популярности. Не так, кстати, давно – еще в начале 2000-х. И тогда тоже шли разговоры о вероятном объединении – но женская ассоциация решила, что им это невыгодно. Вот только удержать позиции не смогла.

Конечно, на рейтингах мужского тенниса сильно сказался тот факт, что вот уже 15 лет мы наблюдаем за борьбой на кортах трех лучших игроков в истории. Это нельзя было спланировать – так просто сложилось. Но в ATP сумели извлечь из этого пользу. Сумели раскрутить свой бренд. Они по всем позициям сработали лучше – в плане привлечения спонсоров, организации турниров, подачи телетрансляций, своих медийных и социальных платформ. Да даже в плане раскрутки молодых теннисистов! Проект NextGen, запущенный всего-то пару лет назад, вышел феноменально успешным – Александр Зверев, Стефанос Циципас, Доминик Тим, наши Андрей Рублев, Карен Хачанов, Даниил Медведев, канадец Денис Шаповалов стали полноценными звездами еще до первых серьезных успехов. При всей неоднозначности формата Молодежного итогового (сеты до победы в четырех геймах и т.п. вызывают вопросы), сама структура проекта – привлечение внимания к потенциальным чемпионам – нашла отклик среди болельщиков. Сейчас мы знаем имена ребят, которые не входят в топ-50, но постоянно на виду, потому что в них верят. И это раззадоривает зрителей! Тогда как WTA старается выезжать лишь на тех, кто выстрелил внезапно и без всякой раскрутки – вроде Осаки, Андрееску или более юной Гауф. Не говоря о том, что на всех социальных, медийных площадках женский Тур уступает мужскому. Возьмем хотя бы официальные сайты – кто заходит на них регулярно, тот знает, насколько криво, некрасиво и плохо работает страничка WTA, и как удобна, информативна, полезна она же у ATP.

Неудивительно, что разрыв в телерейтингах и продажах билетов на матчи растет с каждым годом. Отсюда – и разница в привлечении спонсоров. И, как итог – в призовых. Сейчас в ATP-Туре по факту просто нет турниров с фондом ниже 500 000 евро. Тогда как в WTA почти полкалендаря состоит из серии International, где разыгрывают… 250 000 долларов.

Естественно, именно девушки сейчас гораздо больше заинтересованы в объединении с мужчинами.

И ЧТО БУДЕТ?

Правда, возникает резонный вопрос – зачем тогда это мужчинам? Но тут уже сказал Федерер – пусть позиции ATP сейчас очень крепки, кризис ударит по ним тоже. Эпидемия коронавируса уже обрушила рынки, самые страшные последствия нас только ждут. Спонсоры начнут экономить, последует отток средств по всем фронтам. Спорт, как развлечение, как зрелище, конечно, важная потребность человека. Но не главный – на первом месте все равно хлеб. Так что все крупные спортивные организации уже готовятся к режиму экономии. И теннисные Туры – в том числе.

А, как заметил Роджер, справляться с кризисом удобнее вдвоем. Чем порознь.

Так что с высокой долей вероятности объединение все-таки случится. Никто не знает, в каком виде. Подразумевается, что будет единая организация, с одинаковой системой турниров (сейчас она сильно разнится у мужчин и женщин), с одинаковым подсчётом рейтинга (в нем тоже есть свои нюансы), одними спонсорами и возросшим количеством совместных турниров. А главное – скорее всего – с одинаковыми призовыми. Вот только – и к этому, похоже, все идет – не уровень женских доходов поднимется до уровня мужских. А мужские опустятся ближе к женским.