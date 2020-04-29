Даниил Медведев: Смолов играет в Counter-Strike по 12 часов в день? Я играл больше - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра
29 апреля 2020 00:00ТеннисГригорьевская Юлия

Даниил Медведев: Смолов играет в Counter-Strike по 12 часов в день? Я играл больше

Сильнейший теннисист России стал гостем прямого эфира инстаграма журналистки Марии Командной, рассказав о Федоре Смолове и Артеме Дзюбе, Рафаэле Надале и Роджере Федерере.

Вот основные фрагменты беседы с пятой ракеткой мира.

О ТЕННИСЕ НА КАРАНТИНЕ

– Я нахожусь с женой во Франции. Мне повезло: рядом с резиденцией, где мы живем, есть корты. Покрытие не очень, но поиграть можно. Почти каждый день беру ракетку в руки. Со мной тут еще и тренер.

О КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГРАХ

– После тенниса это главное развлечение. Смолов сказал, что играет в Counter-Strike по 12 часов в день? Для меня это не предел. Раньше я играл больше. И в FIFAтоже неплохо получалось. Даже участвовал в соревнованиях…

Кстати, вчера Дзюба какое-то сообщение прислал. Я не успел посмотреть. Думаю, это как раз FIFAкасается. Думаю, сыграем на днях.

О ЛЮБИМОМ ФУТБОЛЬНОМ КЛУБЕ

– «Бавария». В детстве болел за все команды, которые побеждали. Но где-то в 2001 – 2002 годах так понравилось, как играют мюнхенцы, что сказал себе: теперь это мой любимый клуб. С тех пор ничего не изменилось.

О ФИНАЛЕ USOPEN – 2019 ПРОТИВ НАДАЛЯ

– После того поражения отходил дня два. Хотелось поскорее забыть эту игру. А по «Евроспорту» наш финал, как назло, постоянно крутили. Я из-за этого еще больше расстраивался.

О САФИНЕ НА КУБКЕ ATP – 2020

– Было круто видеть Марата Сафина в секторе нашей команды. Кубок ATP– совсем новый формат, сильно отличается от одиночных турниров. Другая ответственность. Сафин присоединился к нам в Австралии не с первого дня. Когда он приехал, поначалу был шок… Марат давал полезные подсказки, случались и смешные моменты, когда мы с Кареном Хачановым с ним не соглашались.

О ВРАЖДЕ С ЦИЦИПАСОМ

– Не могу сказать, что мы со Стефаносом дрались. Мы – не враги. Просто не общаемся.И это нормально – когда на сто человек в Туре есть один, с которым ты не поладил. Так уж вышло.

О КОЛИЧЕСТВЕ СЛОМАННЫХ РАКЕТОК

– Не считаю. За год могу, наверное, штук пятнадцать сломать. Раньше и больше набиралось. А бывает, швырнешь о корт – и продолжаешь ей играть. Не обязательно же ломать инвентарь. Просто надо иногда выплеснуть злость на самого себя.

О ЛЮБИМОЙ ФРАЗЕ ТРЕНЕРА ПО-РУССКИ

– «Рот закрой». Это хорошо звучит. А русский мат Жиль (Сервара. – Прим. ред.) не знает. И я не собираюсь его специально учить. Захочет – сам спросит.

О ВЕЛИЧАЙШЕМ ТЕННИСИСТЕ В ИСТОРИИ

– Не могу выбрать. Я не застал Бьорна Борга, Пита Сампраса. Но счастлив, что могу играть с Надалем, Федерером, НовакомДжоковичем. Каждый такой матч – вызов.

В чем сила Федерера? Никто не может ответить на этот вопрос. Он выполняет такие удары, которые неподвластны даже профессионалам. Смотришь и думаешь: как Роджер это делает? Не знаю, чего тут больше – таланта или работы над собой. Однако он и в 38 продолжает показывать такую игру.

О ТУРНИРЕ БОЛЬШОГО ШЛЕМА, КОТОРЫЙ ХОТЕЛОСЬ БЫ ВЫИГРАТЬ ПЕРВЫМ

– «Уимблдон». Но если первым будет какой-то другой, не сильно расстроюсь. Лишь бы выиграть.

О ЛЮБИМЫХ ФИЛЬМАХ

– Лет в 14 посмотрел Топ-100 картин на «Кинопоиске». Одно время фанател от «Поймай меня, если сможешь». Нравится Квентин Тарантино. Но не «Криминальное чтиво». У него есть менее раскрученные фильмы, которые гораздо лучше. Например, «Четыре комнаты».

О ВЫБОРЕ МЕЖДУ МЕССИ И РОНАЛДУ

– Уважаю обоих. Просто Лео порой творит с мячом такое, что и Криштиану не по силу. В этом Месси похож на Федерера. Не понимаешь, как они это делают.

О НЕУДОБНОЙ ДЛЯ СОПЕРНИКОВ ТЕХНИКЕ

– Как детский тренер научил играть, так и играю. Мне моя техника нравится, пусть ее и называют необычной. Самое главное – попасть мячом в корт как можно сильнее и точнее. И у меня почти не бывает ошибок из-за технического брака. Это заслуга первых тренеров.

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