Дарья Касаткина: Если бы не травма Шараповой, моему брату пришлось бы продать квартиру - Советский спорт
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26 мая 2020 23:00ТеннисГригорьевская Юлия

Дарья Касаткина: Если бы не травма Шараповой, моему брату пришлось бы продать квартиру

Бывшая первая ракетка России заглянула в прямой эфир инстаграма журналистки Марии Командной. Приводим некоторые фрагменты женской беседы.

О НЕЗАКОННЫХ ТРЕНИРОВКАХ
 Открою секрет. На карантине под Барселоной я тренировалась даже тогда, когда было нельзя. Боялась, что засекут. Мой тренер приезжал в теннисный клуб заранее, проверял, нет ли полиции. Потом звонил, сообщал об обстановке. Если полиция была, то мы делали крюк, чтобы добраться на место объездным путем. Получается, рисковали.

О «ПОСЛЕДНЕМ ТАНЦЕ»
 Фильм про Майкла Джордана – просто супер. Все-таки американцы молодцы, умеют все подать как шоу. Даже в колледжах матчи собирают полные трибуны. Это круто, когда в стране такой культ спорта… Когда смотришь фильм, ощущение, будто за Джорданом следили всю его карьеру. Очень здорово снято. Но я бы такого внимания к себе не хотела. Люблю побыть одна. Вот на корте – другое дело. Там пусть весь мир на меня смотрит.

О НАЧАЛЕ КАРЬЕРЫ
Когда начинала в Тольятти, родители много не тратили. Там не такие расценки, как в Москве. Но когда уже ездила по турнирам, было сложно. Мы продали дом. Когда переехала в Словакию, расходы еще выросли… Помню, каким событием стало попадание в основную сетку US Open. Тогда как раз Маша Шарапова отказалась играть – и я заняла ее место как лаки-лузер. Победила Дашу Гаврилову, потом – Ану Конюх, финансовое положение сразу поправилось. Брат потом говорил, что если бы я тогда не прошла два круга, ему бы пришлось продавать квартиру. С деньгами было плохо. Получается, Шарапова меня тогда спасла со своей травмой. Но я, конечно, все равно желала ей скорейшего выздоровления.

О БРАТЕ АЛЕКСАНДРЕ
До 14 лет со мной ездила мама. А потом моими делами плотно занялся брат. Он фанат спорта, работал фитнес-тренером в Тольятти. Я тоже в его группе занималась, начиная с 9 лет. Сейчас я уже не представляю свою жизнь, карьеру без него. Он помогает во всем.

О САМОМ УЖАСНОМ ОТЕЛЕ
В Москве. Тогда еще был Черкизовский рынок, рядом РГУФК. Мы сняли номер, заходим в комнату – а там окон нет. Это было какое-то общежитие. Ужас… В Европе таких не припомню.

О НАДАЛЕ
Это моя детская любовь. С восьми лет. Рафа до сих пор мой кумир. Когда была ребенком, то ненавидела Роджера Федерера. Если он играл с Надалеми и начинал побеждать, то просто майку на груди рвала. Сейчас смешно вспоминать. Когда Новак Джокович тоже начал Рафу обыгрывать, все вернулось… Единственный косяк Надаля: он болеет за «Реал», а я – за «Барселону». Однако он майку из-за футбола на себе не рвет. Переживает по-тихому. Так что все нормально.

О МЕССИ
Лео прикольный, маленький, шустрый. Его талант бесконечен. Криштиану Роналду тоже многого достиг, но на его фоне Месси бог, инопланетянин.

О РАЗНИЦЕ МЕЖДУ ФУТБОЛИСТАМИ И СПОРТСМЕНАМИ
Футбол мне нравится, но футболисты в основной массе – нет. В сравнении с другими спортсменами они какие-то пафосные, высокомерные. Да еще такую зарплату получают при этом. Русским точно переплачивают.

О САМОЕДСТВЕ
Когда результаты пошли на спад, и я не могла его преодолеть, копалась в себе, переживала. Сейчас проще отношусь. Живу настоящим. А в прошлом году это был просто ужас – кушала себя изнутри… Но мне помогли люди, которые были рядом: брат, семья, друзья, спортивный психолог. Я сейчас в дзене. Меня спрашивают: «Ты чего такая спокойная?» Да мне вообще пофиг, мне классно.

О РУГАНИ НА КОРТЕ
В Австралии меня оштрафовали на 2500 долларов за мат, но я отсудила этот штраф. Линейный судья услышал что-то и сказал главному. Я тогда ругнулась по-русски, а девочка встала и сказала, что понимает русский. Мне сделали предупреждение. После матча пришла к главному судье, рассказала, как все было. Мы посмотрели момент на видео, разобрались. На первый раз меня простили. С тех пор штрафов не получала.

О КУМИРАХ СРЕДИ СПОРТСМЕНОК
Ким Клийстерс мне нравилась. Сейчас она легенда. Я плакала, когда она закончила карьеру. А потом радовалась, когда Ким вернулась после рождения ребенка. Еще нравится Елена Исинбаева. У нее классная история. Мы с ней не знакомы. К сожалению, на Олимпиаде в Рио встретиться не получилось. Моника Селеш – тоже замечательная. Я в 16 лет даже с ней тренировалась, у меня и фотка осталась. Думаю, Селеш могла доминировать даже дольше, чем Штеффи Граф, если бы не та дикая история, когда ее пырнули ножом. Сужу по видеозаписям начала 90-х. Тогда у соперниц просто не было шансов.

О МЕЧТАХ
Я всегда говорила, что мечтаю выиграть все турниры Большого шлема и Олимпиаду в одни год… Начав работать с психологом, пришла к тому, что это не самое главное. Сейчас хочу только одного: чтобы в старости, оглянувшись назад, ни о чем не жалела.

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