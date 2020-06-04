Кто подвинет Федерера, Надаля и Джоковича? От Хена Чона до Рублева и Медведева. Часть I

Смена поколений в мужском Туре идет полным ходом, но вот на «Больших шлемах» и высших строчках рейтинга по-прежнему царит «Биг-3» - Новак Джокович, Рафаэль Надаль, Роджер Федерер. Но у кого наилучшие шансы все-таки потеснить сильнейших теннисистов в истории?

Нельзя объять необъятное и рассказать обо всех молодых игроках не старше 25 лет (прости, Доминик Тим, но ты все-таки старше). Поскольку только в первой сотне рейтинга таковых – 37 человек! Чтобы серьезно сузить список, мы выбрали тех, кто соответствует хотя бы одному из трех критериев:

- Уже был в топ-20

- Имеет больше 1 титула ATP

- Хотя бы раз доходил до четвертьфинала на турнире «Большого шлема».

В итоге получилось 15 молодых теннисистов. Сегодня поговорим о первых 10 из них. Сам список отсортирован по текущему рейтингу.

ХЕН ЧОН (КОРЕЯ)

Родился: 19 апреля 1996 года в Сувоне (24 года)

Текущий рейтинг: 142

Высший рейтинг: 19

Главные достижения: полуфинал Australian Open (2018)

Призовые: $3 667 318

Хен Чон навел шороху в начале 2018-го, выйдя в полуфинал Australian Open, что до него не удавалось ни одному корейцу ни на одном «Большом шлеме» в истории. Причем, прошелся парень не по скромным соперникам и легкой сетке, а выбил последовательно Александра Зверева (на тот момент – 4-я ракетка мира) и Новака Джоковича (последнего – в трех сетах). Кто знает, как сложился бы матч с Федерером, если бы Хен Чон не вымотался физически и не получил травму ноги. Позднее, весной, он еще сыграл четвертьфиналы на «Мастерсах» в Индиан-Уэлсе и Майами, после чего попал в топ-20 рейтинга. Высокий (особенно для корейца – 188 см), с хорошей подачей, очень умный и техничный игрок мгновенно стал считаться одной из главных восходящих звезд Тура. Увы, прогресс остановили травмы – из-за проблем с голепостопом и спиной Хен Чон практически не играл с конца 2018-го. Его дальнейшие перспективы теперь зависят от здоровья.

ФРЭНСИС ТИАФУ (США)

Родился: 20 января 1998 года в Хьяттсвилле (22 года)

Текущий рейтинг: 81

Высший рейтинг: 29

Главные достижения: 1 титул, четвертьфинал Australian Open (2019)

Призовые: $3 439 925

Тиафу – выходец из бедной семьи, приехавшей в США из Сеьерра-Леоне. И в спорт попал лишь потому, что его отец работал уборщиком в местном теннисном клубе. Тем не менее, природный талант и огромное трудолюбие помогли ему стать одним из лучших молодых игроков в своем возрасте – по крайней мере, в Северной Америке. В 2018-м Фрэнсис выиграл свой первый титул в Делрей-Бич, а в прошлом году на Australian Open сенсационно вышел в четвертьфинал, победив в числе прочих Григора Димитрова и Кевина Андерсона (уступил лишь Надалю). Впрочем, определенные пробелы в технике и излишняя горячность на корте пока часто мешают Фрэнсису. Отсюда – и падение результатов, и откат в рейтинге в конец первой сотни. Но шанс прибавить у Тиафу еще есть.

НИК КИРЬОС (АВСТРАЛИЯ)

Родился: 27 апреля 1995 года в Канберре (25 лет)

Текущий рейтинг: 40

Высший рейтинг: 13

Главные достижения: 6 титулов, четвертьфинал Уимблдона (2014), четвертьфинал Australian Open (2015)

Призовые: $8 557 848

От Кирьоса так давно «бомбит» всех в мужском теннисе, что мы даже перепроверили его возраст. Но нет, все верно – Нику всего месяц назад исполнилось 25 лет. И сейчас он – только 40-й номер рейтинга, хотя, по мнению многих, давно был должен закрепиться в десятке и выиграть минимум один «Большой шлем».

Кирьос – талант, который рождается раз пятилетку, при этом – до безумия (порой – в прямом смысле) эксцентричный и скандальный парень, с явными западениями в мотивации. Из серии – хочу, играю как бог, но как правило – не хочу и занимаюсь ерундой.

Ник может обыграть Надаля на Уимблдоне (как делал это еще в 2014-м), может выдать пятисетовый бомбический триллер с Хачановым на Australian Open (в 2020-м) или убрать на двух тай-брейках в финале Вашингтона набравшего невероятный ход Медведева (в прошлом году). Но может без борьбы и желания проиграть неизвестному парню из второй сотни рейтинга. Ника ненавидят и любят за его поведение, его заигрывания с судьями и зрителями, за его провоцирующие посты в соцсетях.

И, может, на него бы давно все махнули рукой, если бы Кирьос по-прежнему не показывал, что когда хочет – способен на все. «Когда будут рассуждать о ребятах поколения Next, которые сместят нынешних лидеров – не забудьте про Кигза!», - написал он недавно. Вот, Ник – мы не забыли! И все еще ждем, когда ты возьмешься за ум.

Рейли ОПЕЛКА (США)

Родился: 28 августа 1997 года в Сент-Джозефе (22 года)

Текущий рейтинг: 39

Высший рейтинг: 31

Главные достижения: 2 титула

Призовые: $1 809 190

Мы бы написали, что Рейли – такая теннисная реинкарнация Карловича, если бы Иво до сих пор не продолжал играть сам. Опелка – это 211 см и теннис, состоящий из подачи и… подачи. Собственно, больше козырей у него нет. Но этого бывает достаточно, чтобы заколебать любого – даже топ-игрока. Конечно, отсутствие нужной скорости и мобильности, подходящей координации (в принципе невозможной с его антропометрией) накладывает на американца серьезные ограничения. Вряд ли из него вырастет полноценная суперзвезда. Но потенциал у Рейли выше, чем место в четвертом десятке. Возможно, в будущем его ждут большие победы – пусть не на «Шлемах», так хотя бы на «Мастерсах». Джон Изнер – как ориентир.

БОРНА ЧОРИЧ (ХОРВАТИЯ)

Родился: 14 ноября 1996 года в Загребе (23 года)

Текущий рейтинг: 33

Высший рейтинг: 12

Главные достижения: 2 титула ATP

Призовые: $7 585 910

Борна одним из первых по своему возрасту довольно громко заявил о себе – уже в 2014 году он победил Надаля в Базеле, в 2016-м вновь был сильнее Рафы в Цинциннати, в 2017-м на «Мастерсе» в Мадриде остановил лидера рейтинга Энди Маррея, позднее взял дебютный титул в Марракеше, а в мае 2018-го вплотную приблизился к топ-10 рейтинга. Хорват – универсальный теннисист, с хорошей техникой и неплохой физикой. Но – не очень стабильный и эмоционально неустойчивый. Сделать последний шаг в элиту Борна пока не смог – в прошлом сезоне у него наметился спад, который продолжался вплоть до перерыва из-за эпидемии. Посмотрим, удастся ли Чоричу перезагрузить карьеру после возобновления Тура.

АЛЕКС ДЕ МИНОР (АВСТРАЛИЯ)

Родился: 17 февраля 1999 года в Сиднее (21 год)

Текущий рейтинг: 26

Высший рейтинг: 18

Главные достижения: 3 титула

Призовые: $3 813 424

Алекс вообще не похоже на игрока поколения Next. В нем всего 183 см роста и меньше 70 кг веса. Он выглядит, как восьмиклассник, случайно попавший на корт к взрослым дядькам – субтильный, щупленький, с кепкой на два размера больше нужного, закрывающей ему пол-лица. Но за счет стабильной техники и потрясающей выносливости, этот мальчишка способен загонять почти всех! На счету Де Минора – уже шесть финалов, включая три выигранных. И попадание в топ-20 рейтинга. Обидная травма помешала парнишке выступить на домашнем Australian Open в этом году, и это было главное разочарование для местных болельщиков. Возможно, вынужденная пауза из-за коронавируса сыграет Алексу на руку. Посмотрим, каким он вернется на корт, когда эта история закончится. Есть ощущение, что станет только опаснее. И сильнее.

ФЕЛИКС ОЖЕ-АЛЬЯССИМ (КАНАДА)

Родился: 8 августа 2000 года в Монреале (18 лет)

Текущий рейтинг: 20

Высший рейтинг: 17

Главные достижения: 5 финалов, полуфинал «Мастерса» (Майами-2019)

Призовые: $2 558 177

Феликс – сын выходца из Того, то есть примерно такой же канадец, как Денис Шаповалов, Милош Раонич и Бьянка Андрееску. Впрочем, это мало кого смущает в Канаде, которая сейчас внимательно следит, что вырастет из Оже-Альяссима. Потенциал – чемпионский. В свои 18 лет Феликс уже пять раз был в финалах турниров уровня ATP – правда, ни один из них не выиграл. Плюс давал бой многим звездам. Его главный минус – слабое здоровье (в частности, с матча прошлогоднего US Open против соотечественника и старого друга Шаповалова канадец снялся из-за проблем с сердцем). А также нехватка физики, из-за чего Феликсу просто не хватает сил на крупные турниры и те же финалы. Плюс – определенная психологическая нестабильность, свойственная игрокам в его возрасте. Но психологию можно прокачать. Мышцы и выносливость тоже. А уж таланта у Оже-Альяссима навалом! Если позволит здоровье, из него точно вырастет суперзвезда.

КРИСТИАН ГАРИН (ЧИЛИ)

Родился: 30 апреля 1996 года в Сантьяго

Текущий рейтинг: 18

Высший рейтинг: 18

Главные достижения: 4 титула

Призовые: $2 178 485

Пока Гарин – типичный грунтовик из Южной Америки, которой плохо выглядит на харде, но вот на мягких песчаных кортах бывает просто неудержим! Даже этой весной он успел взять два крупных титула, выиграв подряд турниры в Кордове и Рио. Нет, Кристиан - не новый Надаль даже близко, но что-то вроде нового Гастона Гаудио из него вырасти может. А Гаудио, если не помните, брал титул на «Ролан Гаррос»!

ДЕНИС ШАПОВАЛОВ (КАНАДА)

Родился: 15 апреля 1999 года в Тель-Авиве (21 год)

Текущий рейтинг: 16

Высший рейтинг: 13

Главные достижения: 1 титул, финал «Мастерса» (Париж-2019), финал Кубка Дэвиса (2019)

Призовые: $4 951 350

Сын советской и российской теннисистки Тессы Шаповаловой и ее мужа Виктора родился в Тель-Авиве, живет на Багамах, но вырос в Канаде, за которую и играет. Впервые о Денисе всерьез заговорили в 2017 году, когда в возрасте 18 лет и будучи 143-й ракеткой мира, на «Мастерсе» в Монреале (получив wild card) он выбил Дель-Потро и Надаля, выйдя в полуфинал. Шаповалов сразу же привлек к себе внимание, как одна из перспективных звезд. Правда, в 2019-м его прогресс заторопился, а лучшим теннисистом Канады на время стал другой недавний юниор, друг детства Дениса и такой же «коренной канадец» - Феликс Оже-Альяссим. Но к осени Шаповалов вновь выстрелил, взяв титул в Стокгольме и выйдя в финал в Париже (уступил Джоковичу), после чего помог своей сборной дойти и до финала Кубка Дэвиса (выбив Россию в полуфинале). Следующий шаг – дебют в топ-10. Возможно, этому поможет сотрудничество с Михаилом Южным, который с прошлого лета помогает канадскому игроку.

КАРЕН ХАЧАНОВ (РОССИЯ)

Родился: 21 апреля 1996 года в Москве (24 года)

Текущий рейтинг: 15

Высший рейтинг: 8

Главные достижения: 4 титула, включая 1 «Мастерс» (Париж-2018); четвертьфинал «Ролан Гарроса» (2019)

Призовые: $8 281 872

За Хачановым мы следим с осени 2013 года, когда ему – 17-летнему, 808-й ракетке мира – дали wild card на «Кубок Кремля», и Карен сходу вышел в четвертьфинал, победив Рамоса-Винольяса и Типсаревича. А позднее – дебютировал в сборной. Конечно, резкого взлета не вышло, путь в элиту потребовал времени, но прогресс шел по нарастающей, и свой новый игрок топ-10 у нас появился (первый с 2012 года). В 2018-м Хачанов сенсационно взял «Мастерс» в Париже, убрав в финале Джоковича. А на «Ролан Гаррос»-2019 вышел в четвертьфинал, обеспечив себе место в десятке.

Проблема в том, что с этого момента развитие Карена замедлилось. Он вышел на достойный средний уровень, но сделать новый шаг пока не смог. Громких побед над топ-звездами не было, а вот обидные поражения – были (как от Васека Поспишила на старте прошлогоднего US Open). Отсюда – и откат в середину второго десятка. Пока никто не понимает, сумеет ли Хачанов спрогрессировать дальше, ворвавшись в элиту. Или все же уперся в свой потолок.