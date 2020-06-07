Светлана Кузнецова: Серена – веселая и ранимая. Для меня она величайшая спортсменка - Советский спорт
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07 июня 2020 19:11ТеннисГригорьевская Юлия

Светлана Кузнецова: Серена – веселая и ранимая. Для меня она величайшая спортсменка

Двукратная победительница турниров «Большого шлема» стала очередной собеседницей Марии Командной.

Приводим некоторые ответы бывшей второй ракетки мира, чемпионки US Open-2004 и Roland Garros-2009 на вопросы Командной в прямом эфире инстаграма журналистки.

О МОСКВЕ И ЗАГРАНИЦЕ
- Тренируюсь сейчас в Москве. Это город, где можно отдохнуть душой. После восьми лет в Испании устала от иностранцев. Мне все-таки ближе русская душа. Чем-то мы похожи на итальянцев. Они такие же импульсивные. А испанцы больше консерваторы… Вообще, не люблю разговоров, что за границей все хорошо, а у нас – все плохо. Этот негатив со времен СССР тянется. А сейчас еще добавляется негатив остальной России к Москве. Москвичи слишком выпячивают свою комфортную жизнь.

О КУРНИКОВОЙ
- Когда бываю в Майами, всегда заезжаю к Ане Курниковой на чай. Два года назад была у нее дома. Она суперпрофессионал в семейной жизни. Встает с детьми рано утром, не скидывает все на нянек. Вечером возвращается Энрике (Иглесиас – популярный певец, муж Курниковой. – прим. ред.), они проводят время вместе. Аня следит за собой, занимается спортом, по-прежнему в блестящей форме. А внимание прессы ей не нужно, за годы карьеры она от этого устала.
И меня поражает, когда их пару с Иглесиасом называют бизнес-проектом. Люди столько всего додумывают. Да у Ани самой полно денег. Она сама – знаменитость. Нет, у них полноценная семья. И Энрике великолепный отец.

О САМОИЗОЛЯЦИИ
- Вернувшись из Америки, сдала тест на коронавирус. Выложила в инстаграм - и люди стали писать всякую ерунду!.. Купила пару тренажеров, работала. Продавала через «Авито» обувь… Это не ради денег. Просто ее уже столько, что некуда девать. Туфли продаю по восемь – десять тысяч. Я уже как Черкизон. Все в багажнике вожу, чтобы фотографировать и выкладывать.

О ПСИХОЛОГЕ
- Его помощь понадобилась, когда мне было 20. В 19 я выиграла US Open, а на следующий год вылетела в первом круге. Родители хотели, чтобы я уехала из Испании, мы поругались, начались проблемы. Тогда и обратилась к психологу. Он очень помог. Почему русские мужчины относятся к людям этой профессии пренебрежительно? Это закрытость, комплексы. Если есть, чем поделиться, не надо бояться. Вам помогут. Мы, кстати, с одной подругой сейчас запускаем сайт по психологии. Интересный проект. Пользователи смогут общаться со специалистами в режиме онлайн.

О СЕРЕНЕ
- У большинства девочек Серена Уильямс до сих пор выигрывает еще до выхода на корт. Это и есть психологическое давление. Она вся такая невозмутимая, очень хорошая актриса. Я ей восхищаюсь. Помню, когда первый раз с ней играли, мне можно было подгузник надевать. Для меня она величайшая спортсменка. На самом деле, с ее габаритами быстро перемещаться непросто. Но она это делает. Из года в год.
Дружим ли мы? Ну, после того, как я ее обыграла в Майами, Серена меня игнорировала… Но потом снова наладили отношения. На самом деле, она веселая и ранимая. Это на корте – в хорошем смысле убийца. И к деньгам у нее очень трепетное отношение. Это с детства. Она же из гетто.

О ЖЕНСКОМ ТЕННИСЕ
- Сейчас WTA-тур, не хочу никого обидеть, все-таки измельчал. Раньше было все-таки больше теннисисток по-настоящему топ-уровня. А сейчас я иногда не знаю, кто в десятке стоит. Очень большая текучка. И скорее это не середняки подтянулись к лидерам, а наоборот.

О ФЕДЕРЕРЕ И СЕМЬЕ
- Все понимают, что Роджер Федерер – бог. Но я не готова играть в его возрасте. Хочу детей и семью... Выступая в туре, очень сложно найти пару. Ты все время в разъездах. Что, человек должен ждать тебя в Москве? Или все время сопровождать? Но тогда получается, женщина содержит мужчину. Это тоже не мой вариант.

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