Теннисный сезон опять под угрозой. И виноват в этом Джокович

У ДЖОКОВИЧА – СВОИ ПРАВИЛА

Недели не прошло, как подтвердили проведение US Open в изначальные сроки (турнир стартует 31 августа) и возобновление сезона в принципе (3 августа намечен рестарт женского, 14 августа – мужского). И нате вам! В воскресенье пришло сообщение, что коронавирус выявлен у Григора Димитрова – чемпиона Итогового-2017 и бывшей третьей ракетки мира (сейчас – 19-й номер рейтинга). А в понедельник стало известно, что положительный тест на covid-19 сдал Борна Чорич. Кроме того, опасный вирус нашли у фитнес-тренера Димитрова и фитнес-тренера Джоковича. Где все они пересеклись? На шоу-турнирах, организованных Новаком, которые прошли в Белграде и Задаре!

Пока весь теннисный мир обсуждал жесткость мер, которые собирались принять для проведения Открытого чемпионата США (и из-за которых тот же самый Джокович публично допускал возможность, что он откажется ехать в Нью-Йорк), серб жил словно в своей реальности. В той реальности, где мировой пандемии covid-19 не существует в принципе. Устав сидеть на карантине, Новак решил устроить «Адриатический тур» – серию выставочных соревнований в разных городах на Балканах, начав с родного Белграда. Туда две недели назад приехали Доминик Тим, Димитров, Александр Зверев, плюс несколько менее крутых, но все равно заметных игроков топ-100 (Филипп Краинович, Дамир Джумхур, Душан Лайович, Виктор Троицки). Это турнир стал не первым, который провели во время пандемии. Но в отличие от предыдущих подобных «товарищеских чемпионатов» вышел куда более представительным. А главное – прошел в абсолютно обычных условиях! На трибуны пускали болельщиков, на кортах работали боллбои, судьи. Сами игроки обнимались, жали друг другу руку и разве что не целовались на камеру. Помимо собственно тенниса, хватало разных прочих активностей – вроде совместной игры в футбол или фотосессий с детьми. Это при том, что Димитров и Зверев прибыли в Белград из США – из страны, где, как мы знаем, самая сложная ситуация с коронавирусом! В итоге все неплохо развлеклись, турнир выиграл Тим, после чего уехал в Академию Патрика Муратоглу – играть другой такой «товарняк» на этой неделе, вместе со Стефаносом Циципасом и Маттео Берреттини (еще два игрока топ-10). А Джокович, Зверев и Димитров переехали в Задар, где к ним добавились хорваты Борна Чорич, экс-чемпион US Open Марин Чилич и наш Андрей Рублев.

Звездная компания!

Условия в Задаре почти не отличались от тех, что были в Белграде. Такое же количество разных активностей (в частности – игра в баскетбол). Такое же непринужденное и свободное поведение теннисистов. Разве что боллбои не подавали игрокам полотенца. На групповом этапе Рублев уверенно справился со Зверевым (4:2, 4:1 – матчи играли по упрощенным, «молодежным» правилам), обыграл Чилича (4:3, 2:4, 4:1) и Данило Петровича (4:2, 4:1), выйдя в финал из своей группы. Его соперником должен был стать Новак. Но решающий матч не состоялся.

В воскресенье у Димитрова выявили коронавирус, и игру отменили.

ЧТО НАС ТЕПЕРЬ ЖДЕТ?

Дальше начался какой-то цирк. Организаторы турнира заявили, что все, кто контактировал с болгарином в последнее время, сдадут тесты на covid-19. При этом, по сообщениям балканской прессы, сам Новак Джокович от него… отказался! Сославшись на то, что у него нет симптомов болезни. Он быстренько вернулся в Белград и пообещал связаться с местными эпидемиологами и личным врачом, чтобы следовать всех их рекомендациям. Тот факт, что у Димитрова тоже симптомов не было, лидера рейтинга, похоже, не впечатлил. Уже в понедельник стало известно, что заразу нашли у Чорича и двух фитнес-тренеров (в том числе – тренера Новака!). Причем сам Борна написал, что у него болезнь также проходит бессимптомно. Но призвал всех, кто с ним контактировал, немедленно сдать нужные тесты. И он, и Димитров сейчас находятся на карантине, который продлится минимум 14 дней.

При этом все понимают – одними Борной и Григором история может не ограничиться. Под угрозой находятся все – в том числе, и Рублев. Считается, что инкубационный период covid-19 длится как раз две недели. Даже тот факт, что Тим, вернувшись из Белграда домой в Австрию сдал отрицательный тест на коронавирус, прежде чем ехать в Муратоглу, не говорит однозначно о том, что Доминик – здоров. И что не заразит во Франции тех же Циципаса с Берреттини (ну и всех остальных, кто там есть, разумеется). Фактически, отношение Джоковича к безопасности на своих мини-турнирах продемонстрировало то, чем чревато подобное непонимание и отрицание угрозы. И лишний раз доказало, что меры, которые планируют вводить на официальных соревнованиях, включая «Большие шлемы» – как раз вполне обоснованы. Ярче всего ситуацию описал Ник Кирьос в своих соцсетях. «Вот что бывает, если игнорировать все протоколы. Совершенное тупоголовое решение проводить этот турнир!» – написал австралиец.

И как-то сложно с ним не согласиться. Хотя надо признать, виноват здесь не только Джокович. Он-то, конечно, все организовал. Но и остальные теннисисты, согласившиеся к нему приехать и вести себя подобным образом, тоже должны были понимать, чем это грозит.

А последствия могут быть очень жесткими. Во-первых – для здоровья самих игроков. А во-вторых – для возобновления Тура. Ведь мы еще не знаем, сколько именно человек заразилось в Белграде и Задаре. И кого они успеют заразить потом (это мы еще про зрителей не вспомнили, и про детей, бравших автографы у теннисистов – о них тоже неплохо подумать!). Как не знаем того, успеют ли эти ребята – большинство их которых входит в топ-10 или стоят близко к нему – вылечиться и восстановиться до августа, до первых официальных турниров. А также – не решат ли в ATP и WTA, и оргкомитетах US Open с «Ролан Гарросом» отказаться от рестарта во избежание таких же последствий? Которые в их случае будут гораздо масштабнее и опаснее! Какие протоколы ни введи, пока есть люди вроде Джоковича, принципиально их игнорирующие и готовые обниматься с соперниками на кортах и в раздевалках, исключить риск эпидемии на 100 процентов не выйдет. А здоровье людей важнее титулов и денег.

Ну… По крайней мере, хочется так думать.