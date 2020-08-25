Медведев снова штурмует Нью-Йорк. Россиянин – в четвертьфинале местного «Мастерса»

В организацию проведения встреч тоже внесли изменения. С кортов исчезли линейные судьи – их заменяет компьютер (хотя система «челленджей» осталась, и теннисисты ей пользуются). Количество боллбоев сократили, и они отвечают теперь именно за мячи – больше не подают игрокам полотенца, не приносят бутылки с водой и т.д. Опять же, все находятся в масках – снять ее могут только теннисисты и главный судья и только на время матча. Рукопожатия после борьбы запрещены – вместо них игроки соприкасаются ракетками.

Конечно, изменилось многое. Протокол безопасности, разработанный в начале лета, накладывает свой отпечаток на антураж и атмосферу турнира. Для зрителей он полностью закрыт, и пустые трибуны не добавляют веселья – следить за матчами без привычного интершума немного грустно. Все игроки закрыты в отелях либо в арендованных ими домах, откуда могут выйти лишь на тренировки и игры. Все ходят в масках и перчатках. Тесты на ковид сдаются регулярно – сразу по приезду в Нью-Йорк, потом – еще через сутки, затем – каждый четвертый день. Чтобы «уехать» на двухнедельный карантин (автоматически лишившись шанса участвовать в турнире), сдать положительный анализ не обязательно самому игроку – достаточно подтвержденного случая заражения у кого-то из членов его личной команды. Так пострадали аргентинец Гидо Пелья и боливиец Уго Делльен – их общий физиотерапевт заразился ковидом, и их обоих уже сняли с «Мастерса».

Несмотря на то, что ряд второстепенных турниров (Палермо, Прага и Лексингтон) уже прошли, большая часть болельщиков их особо-то не заметила. Непредставительный состав (за редким исключением, вроде экс-первой ракетки планеты Симоны Халеп , взявшей титул в чешской столице), плюс полное отсутствие мужчин сказалось на зрительском интересе – даже с учетом долгой паузы в сезоне. В Нью-Йорке же все серьезно! Масштаб, призовые, количество (и качество!) участников здесь на порядок выше. Ну и плюс близость US Open накладывает свой отпечаток. Теперь действительно можно сказать – большой теннис вернулся!

Собственно, теннисный сезон возобновился несколько недель назад – еще в начале августа. Но в виде маленьких женских турниров, прошедших в Европе. Мужчины же не выступали вплоть до прошлой недели, когда стартовала квалификация «Мастерса» в Цинциннати. Впрочем, от Цинциннати здесь одно лишь название – соревнования проводятся в Нью-Йорке, на кортах «Флашинг Мидоуз», где в ближайший понедельник стартует Открытый чемпионат США. Сейчас же здесь, по сути, идет глобальная разминка перед вторым «Большим шлемом» в этом странном сезоне. Напомним, будет еще третий – в конце сентября начнется «Ролан Гаррос». Уимблдон окончательно отменили еще весной.

А во всем остальном мы видим старый добрый теннис – с привычной телекартинкой, по тем же правилам и с тем же накалом борьбы.

Андрей Рублев. Фото Western & Southern Open

АМЕРИКА – НЕ ДЛЯ ВСЕХ

Хотя, конечно, длительная пауза сказалась на форме игроков и внесла сумятицу в исход первых встреч.

При том, что до Америки доехали не все! Из-за введенных здесь ограничений, а главное – из-за боязни подхватить ковид в стране с самой тяжелой ситуацией по коронавирусу в мире, от поездки в Нью-Йорк и участия в US Open отказались больше трех десятков человек. Включая половину топ-10 женского рейтинга (и нашу Светлану Кузнецову), плюс Рафаэля Надаля (он предпочел сосредоточиться на подготовке к «Ролан Гарросу»).

Тут есть важный момент – организаторы обоих Туров (и мужского, и женского) внесли серьезные изменения в систему рейтинга. До 2021 года у игроков не будут отнимать очки. Если на конкретном турнире ты выступишь лучше, чем в прошлом году – да, тебе их добавят. А вот сгорать они начнут не раньше января. Решение справедливое и удачное. И развязало руки многим, в том числе и Надалю, который теперь может не бояться, что потеряет аж 2000 очков за прошлогодний титул US Open, решив отказаться от поездки в Нью-Йорк. Еще это, помимо прочего, спасает Роджера Федерера. Швейцарец весной перенес операцию на колене, в этом году он точно не сыграет, но все равно останется в топ-10 рейтинга. В противном случае мог опуститься в конец топ-100.

Карен Хачанов. Фото Western & Southern Open

ЗВЕЗДЫ ОСТУПАЮТСЯ, МЕДВЕДЕВ – НЕТ

Впрочем, текущий рейтинг все равно особого значения не имеет. Как показала практика, все в очень разном состоянии вышли из карантинной паузы. Кто фаворит, кто нет – сказать сложно. За первые дни турнир в Нью-Йорке принес много сенсаций. Серена Уильямс лишь за три часа сумела победить Аранту Рус. Но хотя бы сумела. Первая ракетка турнира Каролина Плишкова внезапно уступила Веронике Кудерметовой! И это было приятно, хотя увы – россиянка свой следующий матч проиграла (бельгийке Элизе Мертенс). Петра Квитова не справилась с Мари Бузковой, чемпионка Australian Open София Кенин – с Ализе Корне. У мужчин в стартовых раундах повылетали наш Андрей Рублев (а ведь как блистал на товарищеских турнирах летом!), Денис Шаповалов, Александр Зверев (этот хотя бы проиграл Энди Маррею – не так обидно), Доминик Тим (вообще без шансов уступил Филиппу Краиновичу – 1:6, 2:6), Феликс Оже-Альяссим, Диего Шварцман, Григор Димитров – а это все ребята из топ-20!

Поди теперь угадай, у кого наилучшие шансы на титул…

Точно можно сказать: у Даниила Медведева – очень приличные.

Он почти не светился этим летом. Отметился только в истории с полицейскими в Монте-Карло, которые поймали его на превышении скорости в 57 км/ч и на полгода оставили без прав. А так – в товарищеских турнирах не участвовал, сидел дома и тренировался. Очень хотел сыграть в Вашингтоне, где должен был начаться мужской сезон – но турнир отменили (конечно, из-за ковида). Так что прилетел сразу в Нью-Йорк. В отличной физической форме. Голодным до игры. И до побед.

В первых двух матчах действующий чемпион соперников почти не заметил. В двух сетах разобрался с американцем Маркосом Гироном (6:4, 6:4), потом – уверенно прошел словенца Аляжа Бедене. Играл уверенно, эффектно и красиво. Причем, добавил: «Мне есть, куда прибавлять. Не так уж многим я доволен».

Жаль, Карен Хачанов повторить его успех не смог – уступил Роберто Баутисте-Агуту, хотя взял первый сет. А так был бы российский четвертьфинал!

В прошлом году в Нью-Йорке Медведев дошел до финального матча. И это был US Open, а не «Мастерс». Как далеко он доберется теперь?