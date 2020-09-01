Вернулся, сыграл, победил. Андрей Кузнецов – во втором круге US Open

Более того, прошла информация, что под «замес» может попасть и Даниил Медведев – он тоже успел провести спарринг с Пэром. К счастью, тренер россиянина – француз Жиль Сервара – заявил, что прошлогодний финалист US Open находится вне зоны риска. Меры усиленного карантина к нему не применяли, и Даниил продолжил подготовку в обычных условиях.

- Я не могу покинуть номер, не могу заняться фитнесом, не могу поужинать в ресторане. Я словно нахожусь в пузыре внутри пузыря. Это странно и дико! – вздыхала все та же Младенович.

Первая сенсация Открытого чемпионата США пришла еще до старта матчей – положительный тест на ковид сдал француз Бенуа Пэр. Неделю назад 22-я ракетка планеты снялся со встречи первого круга «Мастерса» в Нью-Йорке (который перенесли сюда из Цинциннати) против хорвата Борны Чорича. Снялся при счете 0:6, 0:1 из-за плохого самочувствия и с репликами по ходу игры в духе «Принесите мне лекарства, или я умру». Только спустя восемь дней стало известно, что Пэр заражен коронавирусом. И ладно бы, проблемы коснулись его самого – конечно, главный бородач ATP-Тура был тут же отстранен от участия в US Open, попутно лишившись значительных призовых (даже за поражение в первом раунде здесь полагается более 50 тысяч долларов). Но ведь все это время, находясь в «пузыре», он продолжал контактировать с другими игроками! Их общее количество превысило 10 человек. С кем-то из них Бенуа тренировался на корте, с кем-то – как например, с Кристиной Младенович – играл в карты, с кем-то вместе ходил в тренажерный зал. Организаторы установили всех и ввели в действие особые протоколы. Снимать с турнира никого не стали, но кроме как играть на корте этим спортсменам больше нельзя ничего!

- В мире нет более безопасного места, чем «пузырь» в Нью-Йорке, где живут участники US Open. Но мы увидели, что все равно случиться может всякое, - вздохнул Доминик Тим.

Сам Пэр (на которого, разумеется, тут же все начали бросать косые взгляды) пытался переложить вину за случившееся на организаторов. Правда, как-то неловко. Туманно выразился в духе «Я бы рассказал, что творится в этом так называемом пузыре!», но конкретики не привел. Хотя кто знает, на какие откровения Бенуа пробьет в будущем?

ДАРЬЯ – МИНУС, АНДРЕЙ - ПЛЮС

Впрочем, к понедельнику страсти немного улеглись, и US Open все-таки стартовал. Стартовал весьма буднично и без каких-то сенсаций. Из неожиданностей первого дня можно выделить разве что поражение Давида Шварцмана – 13-я ракетка мира вел 2:0 по сетам у британца Кэмерона Норри, вел 5:3 в пятой партии и имел пару матчболов, но все равно уступил. Местная же публика (которая, впрочем, как болельщики со всего мира следит за матчами лишь по телевизору – доступ на трибуны запрещен) расстроилась поражению Кори Гауфф. Вероятная наследница славы Серены Уильямс не справилась с Анастасией Севастовой. Впрочем, дала латышке бой. Настя потом честно признала:

- У Кори – невероятный талант! Ей не хватает опыта, но даже так она может прибавить в самый нужный момент. Во втором и третьем сетах она играла куда лучше, чем в первом. Мне стоило огромных трудов, чтобы добыть победу. Хотела бы я быть на таком уровне, как она, в свои 16 лет!

Что касается россиян, то в первый день лишь одна наша девушка добилась победы – Варвара Грачева нанесла поражение испанке Паоло Бадозе (кстати – уроженке Нью-Йорка). Евгений Донской, Анна Блинкова и Ирина Хромачева проиграли. Так же, как и Дарья Касаткина

Она спала с ракеткой почти весь период самоизоляции (в прямом смысле – сама рассказывала об этом в своих соцсетях). Она много работала с братом, находясь в Барселоне. Она, вроде бы, потратила уйму сил, чтобы приблизится к прежнему уровню, когда Дарья входила в топ-10 и выигрывала «Кубок Кремля», попутно добираясь до четвертьфиналов на «Больших шлемах». Но плодов работы по-прежнему не видно.

Костюк изначально считалась опасной соперницей. Украинка привлекла к себе внимание два года назад, когда в возрасте 15 лет дошла до третьего круга Australian Open. Правда, особого прорыва потом не последовало – вплоть до этого US Open Марта ни разу не попала в основу на «Больших шлемах», и к 18 годам добралась лишь до нынешней 137-й строчки рейтинга. Но даже так она просто уничтожила Дарью, отдав сопернице всего три гейма – 6:1, 6:2.

Зато во вторник приятно удивил Андрей Кузнецов! Он пропустил целых два года из-за травмы бедра (провел за это время два матча). И попал в сетку US Open по защищенному рейтингу. Да еще сходу «нарвался» на Сэма Керрея – опытного хозяина местных кортов. Но, видимо, экс-чемпион юниорского Уимблдона так соскучился по теннису, что уверенно справился с американцев, испытав проблемы лишь во втором сете. Да и его оставил за собой на тай-брейке.

СТАТИСТИКА

ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ США

Турнир «Большого шлема». Открытые корты. Покрытие – хард. Призовой фонд –

Мужчины. Одиночный разряд. Первый круг

Кузнецов (Россия) – Керрей (США) – 6:4, 7:6 (8:6), 6:2. Лондеро (Аргентина) – Донской (Россия) – 6:3, 6:3, 7:5.

Женщины. Одиночный разряд. Первый круг

Грачева (Россия) – Бадоза (Испания) – 6:4, 7:5. Брэйди (США, 28) – Блинкова (Россия) – 6:3, 6:2. Роджерс (США) - Хромачева (Россия) – 6:2, 6:2. Костюк (Украина) – Касаткина (Россия) – 6:1, 6:2. Пиронкова (Болгария) – Самсонова (Россия) – 6:3, 6:2.