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Бертенс покинула корт на коляске, Александрова вышла в третий круг
30 сентября 22:00
автор: Николай Мысин
автор фото: Roland Garros. На фото: Кики Бертенс

Бертенс покинула корт на коляске, Александрова вышла в третий круг

Главные события очередного игрового дня на Открытом чемпионате Франции.

РОССИЯНКИ: ОДНА ПОБЕДА НА ТРОИХ

Три россиянки вышли на корт в среду. И все три матча с их участием завершились по-разному. Камилла Рахимова ожидаемо уступила. Анастасия Павлюченкова проиграла, но неожиданно. А Екатерина Александрова добилась победы – как все и рассчитывали.

Первая ракетка России в принципе считалась фаворитом в матче с Астрой Шармой. Австралийка (в принципе, она из Сингапура, но выросла уже в Перте, а училась вообще в США) не так давно пришла в Тур – до этого занималась учебой и выступала лишь в студенческой лиге. Так что в свои 25 лет (солидный возраст для теннисистки по нынешним меркам) пока не добилась особых успехов. В основу «Ролан Гарроса» Шарма прошла, как лаки-лузер, проиграв третий круг квалификации. Но в первом раунде нанесла поражение другой россиянке – Анне Блинковой.

Тем не менее, против Александровой у Астры больших шансов не было. Екатерина – наша единственная сеяная на этом турнире – с первых геймов демонстрировала преимущество и добилась успеха с уверенным счетом 6:3, 6:3. За выход в следующий раунд она сыграет с украинкой Элиной Свитолиной.

Анастасия Павлюченкова на старте турнира нанесла поражение Светлане Кузнецовой. Драматичный поединок двух самых титулованных россиянок закончился победой Насти в третьей партии – 6:1. Увы, развить успех во встрече с Катериной Синяковой уроженка Самары не смогла. Хоть имела все шансы. Четвертьфиналистка двух последних Australian Open слишком часто ошибалась в ключевые моменты – похоже, сказалась нехватка игровой практики. Так что в третий раунд прошла чешка – 6:3, 6:4.

Камилла Рахимова – отдельный повод для радости. Юная россиянка (ей только 19 лет) впервые пробилась в основу на «Шлеме», пройдя в Париже квалификацию. А в первом круге обыграла опытную Шелби Роджерс из США. Но в среду ее новой соперницей стала куда более серьезная девушка – Мария Саккари, 20-я сеяная. И атлетичная гречанка ожидаемо, на классе и опыте, переиграла Камилу в двух партиях – 7:6 (7:0), 6:2.

В четверг за выход в третий круг «Ролан Гарроса» поспорят еще две россиянки – Дарья Касаткина сыграет с Ариной Соболенко из Белоруссии, а Вероника Кудерметова – с хорваткой Петрой Мартич.

ОТКАЗ СЕРЕНЫ: ТРАВМА ИЛИ ИСПУГ?

Возможно, главным ньюсмейкером четвертого дня турнира стала Серена Уильямс – при том, что даже не вышла на корт. Собственно, поэтому и стала. Американка снялась с чемпионата Франции из-за травмы ахилла. Из-за нее же она две недели назад не стала выступать в Риме. В Париже Серена успела пройти один круг, одолев соотечественницу – Кристи Ан. Но вот на корт против Цветаны Пиронковой все же не вышла.

И это сразу породило слухи, будто Серена – испугалась. Как это было три года назад, когда она так же, под предлогом проблем со здоровьем, отказался встречаться с Шараповой в 1/8 финала. Мария в тот момент была в хорошей форме, тогда как Уильямс больше мучилась на площадке, чем играла. И уступать россиянке – своей самой принципиальной сопернице за карьеру, которой американка не проигрывала с 2004 года – ей совсем не хотелось.

Сейчас противницей Серены была болгарка Пиронкова. Полуфиналистка Уимблдона-2010 не играла три года из-за декретного отпуска, но вот – вернулась в Тур после рождения сына и сходу вышла в четвертьфинал US Open, где… чуть не справилась с этой самой Сереной (боролась три сета)! Цветана явно на ходу, она и в Париже играет очень уверенно. Так что, возможно, Уильямс и правда испугалась. С другой стороны – проблемы с ахиллом реальны. Что стало главной причиной отказа Серены – знает только она.

ВЫЛЕТ АЗАРЕНКО И ЧЕТВЕРТЬФИНАЛИСТКА ИЗ-ЗА ПРЕДЕЛОВ ТОП-100

Спустя пару часов после отказа Уильямс поражение на «Ролан Гарросе» потерпела и Виктория Азаренко. Финалистка US Open (одолевшая Серену в Нью-Йорке в полуфинале) внезапно уступила Анне Каролине Шмидловой из Словакии. Это тоже сенсация. Но интересно не столько поражение Вики – у нее, в принципе, на грунте больших успехов и не было. А тот факт, что теперь в четвертьфинале «Шлема» точно сыграют девушка, не входящая в топ-100 рейтинга!

Это не то, чтобы совсем уж уникальный случай. Но все-таки, подобное случается редко.

По факту ситуация такова – в третьем круге «Ролан Гарроса» между собой встретятся Шмидлова (131-й номер рейтинга) и Надежда Подорошка (114), а также Барбора Крейчикова (154) и Пиронкова (рейтинга пока совсем нет). Победительницы этих пар выйдут в 1/8 финала друг на друга. А значит, одна точно будет в восьмерке сильнейших. И, кстати, далеко не факт, что на этом она остановится.

Женский теннис – он ведь такой непредсказуемый…

БЕРТЕНС: ПОБЕДА И ИНВАЛИДНАЯ КОЛЯСКА

Пожалуй, самым драматичным поединком дня стал матч Кики Бертенс и Сары Эррани. Итальянка, финалистка РГ-2012 (где она уступила Шараповой титул), давно на спаде. Но с голландкой – пятой сеяной на турнире – сражалась уверенно, мощно. Оставила за собой первый сет на тай-брейке. Второй – уступила. А в третьем снова завладела преимуществом.

У Кики начались проблемы – серьезные судороги. Но страдания Бертенс не сильно впечатлили Сару, которая порой их даже пародировала, а после матча заявила:

– Не думаю, что у нее были проблемы. По крайней мере – такие серьезные. Мне кажется, она переигрывала. Поскольку в остальное время бегала, как никогда. Но Кики – молодец. Ей удалось меня разозлить. Мне нравятся подобные игры…

Хорошая актриса Кики, или нет – сказать сложно. Но факт – она трижды отыграла у Сары подачу на матч, ушла с матчбола форхендом на вылет, и добилась победы – 9:7 в решающей партии. После чего покинула корт… на коляске.

Посмотрим, в каком состоянии Бертенс выйдет на матч третьего раунда – против Синяковой.

источник: «Советский спорт»
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